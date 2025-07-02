Сегодня 18:29 Эти можно, а за такую штраф. Сбор каких ягод в Москве и Подмосковье опустошит кошелек Правозащитник Комсолев напомнил о местах, в которых запрещено собирать ягоды 0 0 0 Фото: Подмосковная голубика в плодопитомнике «Ягода-малина», округ Шаховская / Медиасток.рф Интересное

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В Москве и Подмосковье в разгаре сезон сбора ягод. Граждане вовсю охотятся за клубникой, малиной, крыжовником и некоторыми другими видами. Однако делать это можно не везде и не со всеми. В каких случаях нарушителю грозит штраф и где искать растения запрещено — в материале 360.ru.

В каких местах в Москве и Подмосковье запрещено собирать ягоды в 2025 году Лесной кодекс России не разрешает сбор ягод в национальных парках, заповедниках и других особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев напомнил, что к таким относятся «Лосиный остров», «Журавлиная родина», долина реки Сетуни, Верхне-Яузские болота, Серебряный бор, Ботанический сад Москвы, Битцевский лес, Измайловский парк и другие. Также в области запрещено собирать ягоды в национальном парке «Завидовский», государственных природных заказниках «Звенигородская биостанция МГУ», «Долгие пруды», «Озеро Глубокое», природных памятниках «Раменский бор», «Подольский бор» и прочих ООПТ. В Подмосковье могут существовать локальные запреты на сбор ягод вблизи мест произрастания растений, указанных в Красной книге. Проверить статус территории можно на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области или обратившись в местное лесничество.

Фото: Поля клубники фермерского хозяйства «Вилла изобилия» в деревне Прончищево округа Серпухов / Медиасток.рф

Также следует обращать внимание на информацию, указанную на табличках с правилами поведения возле входов. Собирать ягоды не стоит вблизи дорог и в черте города, поскольку растения могут накапливать вредные вещества, выбрасываемые транспортом в атмосферу. Штрафы за сбор ягод в Москве и области За сбор ягод, занесенных в Красную книгу России или Московской области, по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф для физических лиц составляет 2500–5000 рублей с возможной конфискацией урожая; На ООПТ. По статье 8.39 КоАП взыскание для граждан — три-четыре тысячи рублей;

Фото: Подмосковная голубика в плодопитомнике «Ягода-малина», округ Шаховская / Медиасток.рф

Сбор краснокнижных ягод в крупном объеме или с коммерческой целью. По статье 258.1 Уголовного кодекса возможны: штраф до 1 000 000 рублей;

обязательные работы до 480 часов;

принудительные работы до двух лет;

лишение свободы до четырех лет (до девяти при групповом сборе или продаже). Нарушение региональных актов Московской области. По КоАП за сбор растений, внесенных в региональную Красную книгу, штраф для граждан составляет от одной до трех тысяч рублей с конфискацией; На арендованных лесных участках без договора. По статье 8.25 КоАП штраф — 200–500 рублей; За незаконную торговлю ягодами — 500–2000 рублей (14.1 или 14.4 КоАП).

Фото: Выращивание клубники в ООО «Плодопитомник „Ягода-малина“ в округе Шаховская / Медиасток.рф

Какие ягоды можно собирать Те, что не включены в Красную книгу России и Московской области. В том числе земляника, черника, брусника, малина лесная, голубика и шиповник. Какие ягоды собирать запрещено Важно помнить, что даже рядовые чернику, бруснику и малину нельзя собирать без специального разрешения в заповедниках, национальных парках и заказниках. Что запрещено собирать в Москве Эти виды включены в Красную книгу столицы и подлежат особой охране, следовательно, их сбор строго запрещен: земляника мускусная;

клубника зеленая;

клюква мелкоплодная;

голубика болотная;

костяника обыкновенная. Сбор любых ягод не разрешен в охраняемых зонах Москвы.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Что запрещено собирать в Московской области Некоторые ягоды, включенные в Красную книгу Москвы, также присутствуют в списке красных книг соседних регионов, в том числе Московской области. Это связано с особенностями распространения видов растений и экосистем. В Красную книгу Московской области внесены: клюква мелкоплодная;

голубика болотная;

костяника обыкновенная;

смородина черная дикая. В регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте. К таким относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие.