Эти можно, а за такую штраф. Сбор каких ягод в Москве и Подмосковье опустошит кошелек
Правозащитник Комсолев напомнил о местах, в которых запрещено собирать ягоды
В Москве и Подмосковье в разгаре сезон сбора ягод. Граждане вовсю охотятся за клубникой, малиной, крыжовником и некоторыми другими видами. Однако делать это можно не везде и не со всеми. В каких случаях нарушителю грозит штраф и где искать растения запрещено — в материале 360.ru.
В каких местах в Москве и Подмосковье запрещено собирать ягоды в 2025 году
Лесной кодекс России не разрешает сбор ягод в национальных парках, заповедниках и других особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев напомнил, что к таким относятся «Лосиный остров», «Журавлиная родина», долина реки Сетуни, Верхне-Яузские болота, Серебряный бор, Ботанический сад Москвы, Битцевский лес, Измайловский парк и другие.
Также в области запрещено собирать ягоды в национальном парке «Завидовский», государственных природных заказниках «Звенигородская биостанция МГУ», «Долгие пруды», «Озеро Глубокое», природных памятниках «Раменский бор», «Подольский бор» и прочих ООПТ.
В Подмосковье могут существовать локальные запреты на сбор ягод вблизи мест произрастания растений, указанных в Красной книге. Проверить статус территории можно на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области или обратившись в местное лесничество.
Также следует обращать внимание на информацию, указанную на табличках с правилами поведения возле входов.
Собирать ягоды не стоит вблизи дорог и в черте города, поскольку растения могут накапливать вредные вещества, выбрасываемые транспортом в атмосферу.
Штрафы за сбор ягод в Москве и области
За сбор ягод, занесенных в Красную книгу России или Московской области, по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф для физических лиц составляет 2500–5000 рублей с возможной конфискацией урожая;
На ООПТ. По статье 8.39 КоАП взыскание для граждан — три-четыре тысячи рублей;
Сбор краснокнижных ягод в крупном объеме или с коммерческой целью. По статье 258.1 Уголовного кодекса возможны:
- штраф до 1 000 000 рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- принудительные работы до двух лет;
- лишение свободы до четырех лет (до девяти при групповом сборе или продаже).
Нарушение региональных актов Московской области. По КоАП за сбор растений, внесенных в региональную Красную книгу, штраф для граждан составляет от одной до трех тысяч рублей с конфискацией;
На арендованных лесных участках без договора. По статье 8.25 КоАП штраф — 200–500 рублей;
За незаконную торговлю ягодами — 500–2000 рублей (14.1 или 14.4 КоАП).
Какие ягоды можно собирать
Те, что не включены в Красную книгу России и Московской области. В том числе земляника, черника, брусника, малина лесная, голубика и шиповник.
Какие ягоды собирать запрещено
Важно помнить, что даже рядовые чернику, бруснику и малину нельзя собирать без специального разрешения в заповедниках, национальных парках и заказниках.
Что запрещено собирать в Москве
Эти виды включены в Красную книгу столицы и подлежат особой охране, следовательно, их сбор строго запрещен:
- земляника мускусная;
- клубника зеленая;
- клюква мелкоплодная;
- голубика болотная;
- костяника обыкновенная.
Сбор любых ягод не разрешен в охраняемых зонах Москвы.
Что запрещено собирать в Московской области
Некоторые ягоды, включенные в Красную книгу Москвы, также присутствуют в списке красных книг соседних регионов, в том числе Московской области. Это связано с особенностями распространения видов растений и экосистем.
В Красную книгу Московской области внесены:
- клюква мелкоплодная;
- голубика болотная;
- костяника обыкновенная;
- смородина черная дикая.
В регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте. К таким относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие.