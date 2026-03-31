Розовая луна 2 апреля: что нельзя делать в этот день, ритуалы на удачу и советы астролога

В начале апреля жители Земли смогут наблюдать розовую или пионовую луну — полнолуние, которое в астрологии связывают со знаком Весов, хотя астрономически спутник будет находиться в созвездии Девы. Как оно повлияет на настроение, отношения и финансы, и что стоит успеть сделать в этот день, разбирался 360.ru.

В чем особенность розовой луны в апреле 2026 года Полнолуние 2 апреля 2026 года наступит в 5:11 по московскому времени. Его также называют розовой или пионовой луной, несмотря на то, что спутник нашей планеты не будет иметь какой-то особенной окраски. Такое необычное название пришло от коренных народов Северной Америки и связано с цветением весенних растений — флоксов и пионов. Также это полнолуние называют пасхальным, так как дата католической Пасхи зависит именно от него. Как это определяется: от даты весеннего равноденствия отсчитывается первое полнолуние, а в первое воскресенье празднуют Пасхи. Православная церковь ведет расчеты по юлианскому календарю, поэтому даты, как правило, не совпадают. Почему луна 2 апреля в Деве, но в Весах? С точки зрения астрономии, луна находится в созвездии Девы. При этом по астрологической версии луна войдет в знак Весов. Происходит это, потому что астрологические знаки зодиака не совпадают с реальными созвездиями, которые изучают в астрономии.

Как апрельское полнолуние повлияет на людей Главная тема предстоящего полнолуния — партнерство. Так как спутник Земли сделает ретро-аспект к Меркурию, могут возобновиться связи из прошлого, рассказала 360.ru астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова.

Венера накануне вечером вошла в знак Тельца и останется в нем на протяжении всего апреля. Планета поможет людям выстраивать отношения, быть в хорошей форме, заниматься внешностью и собственным брендом.

Важной темой апрельского полнолуния будут отношения: личные, деловые, финансовые, на уровне образования, понимания. Елена Кузнецова

«Возможен возврат к старым связям, каким-то дальним родственникам», — отметила эксперт. В начале апреля будет много искушений, связанных с финансами и семейными делами. Возможны попытки гармонизировать отношения, в том числе кармические. Плюс перед многими может встать тема выбора.

Что можно и нельзя делать 2 апреля Полнолуние 2 апреля 2026 года имеет квадрант к Юпитеру, поэтому в начале месяца возможны рискованные мероприятия, связанные с большими финансами. Лучше этого не касаться, посоветовала астролог. Если планируются крупные покупки, например, приобретение недвижимости, лучше с ними повременить и переждать вплоть до новолуния 17 апреля. При этом простое обсуждение сделок допускается. Юпитер известен в астрологии как управитель документов и социальных дел. Кузнецова порекомендовала тщательно проверять всю документацию, уделить этому время, чтобы в будущем не было ошибок. Что еще можно сделать в полнолуние: подвести итоги;

завершить начатые дела;

принять решения, которые давно назревали;

восстановить силы;

очистить пространство и голову.

Ритуалы в полнолуние 2 апреля Кузнецова дала несколько примеров мини-церемоний, которые помогут привлечь в жизнь счастье, удачу и деньги. Ритуал на финансы Вечером перед полнолунием следует положить на подоконник деньги так, чтобы ночью луна их освятила. Лучше всего будет составить три стопки: одну с маленькой купюрой, вторую — с купюрой побольше и третью — с крупной. «Когда деньги зарядятся от луны, их следует положить в кошелек. Будет неплохо дополнительно зажечь зеленую свечу, чтобы она полностью прогорела на деньги. Или после ритуала ее можно потушить. Если все сделать правильно, эти купюры утроятся», — объяснила астролог. Также можно сказать: «Я программирую свои купюры, чтобы они приумножились в три раза».

Следующие две недели эти деньги обязательно хранить в кошельке и не тратить. По словам астролога, лично она их вообще их не использует, а откладывает до следующего полнолуния. Ритуал на счастье До наступления розовой луны человеку следует принять душ и надеть чистую одежду. Далее можно зажечь свечи, но это необязательно. После следует удобно сесть и поблагодарить вселенную за все, что уже есть и было, например, в прошлом месяце. «Даже если что-то не получилось, все равно стоит поблагодарить за все. Нужно постараться вспомнить, отпустить несбывшееся. Затем следует подумать о том, что хочется привлечь в свою жизнь и проговорить это. Например: я хочу комфорт, я хочу определенного партнера, отношения», — рассказала эксперт. Ритуалы можно выполнять не только в ночь на 2 апреля, но и в последующие три дня — они будут такими же эффективными, как и в полнолуние, заверила Кузнецова.