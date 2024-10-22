Сегодня 18:50 Человек-валерьянка. Как ростовский бизнесмен Василенко покорил Сеть Блогера Николая Василенко назвали человеком-валерьянкой 0 0 0 Фото: Из аккаунта Николая Василенко / Соцсети Интересное

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Улыбчивый бизнесмен из Ростова-на-Дону стал звездой соцсетей: он демонстрирует восторженной публике шикарную жизнь, неспешно делится сентенциями и призывает всех настраиваться на позитив. Кто такой Николай Василенко и что известно о его прошлом — в материале 360.ru.

Кто такой Николай Василенко Николай Василенко о себе рассказывал очень охотно. Родился в Ростове-на-Дону в семье потомственных военных, решил продолжить династию. Однако в 1991 году, когда он окончил училище ракетных войск, профессия офицера оказалась не востребована. К тому же платили мало и с задержками. Так что молодой человек ушел в бизнес. «В „Регату“ я пришел еще во время учебы. Тогда это было небольшое арендное предприятие — кафе „Регата“ от третьего треста столовых, а я работал там барменом. Доходы были маленькие, в начале 90-х кафе закрыли. Мы скинулись с друзьями, начали заниматься розничной торговлей», — поделился Василенко в 2006 году в интервью «Ведомостям». Новоявленные бизнесмены скоро открыли более 20 небольших торговых точек в центре Ростова-на-Дону. Сначала торговали чем придется, позже купили небольшой склад и стали первыми дистрибьюторами в Ростовской области: заключали контракты с Pepsi, Wrigley, Martini.

Фото: Из аккаунта Николая Василенко / Соцсети

Ближе к миллениуму появился спрос на российский товар. Компания выставила на рынок собственную водку Red Army, чуть позже появилась «Белая березка». Для производства построили собственный водочный завод «Южная столица» — в 1999 году его создание обошлось примерно в миллион долларов США. Алкогольная история кончилась в 2011 году: «Регата» обанкротилась, продала бренд «Белая березка», завод закрыли, а потом тоже продали. Тогда Василенко решил заняться издательской деятельностью и основал несколько коммерческих журналов. В 2020-м бизнесмен стал одним из учредителей ростовского ресторана «Онегин дача».

Как Василенко стал популярен в Сети Василенко ранее был не особенно известен — несколько рекламных статей в прессе едва ли могли сделать бизнесмена знаменитым. Но недавно он, что называется, ворвался в соцсети и быстро снискал там популярность благодаря коротким видео. Похоже, предприниматель нанял команду стилистов и специалистов по продвижению, чтобы предстать перед публикой в совершенно другом образе: белоснежные виниры, подкачанные тело и губы, наголо бритая голова, ухоженная черная борода и очки в огромной оправе. Последний штрих, видимо, сугубо декоративный, зато делает узнаваемым среди многих таких же бритоголовых и бородатых мужчин, перешагнувших 50-летие.

Помимо рилсов из машины, Василенко периодически выкладывает видео своих тренировок. Также не забывает показать, в какие магазины заглядывает. Ежедневно бизнесмен с белозубой улыбкой вещает подписчикам о том, как прекрасен нынешний день, насколько важно быть добрым и благодарным за все. Это подается в гарнире из брендовой одежды (вплоть до домашних тапочек и пижамы), дорогих автомобилей, недешевого дизайнерского интерьера или стильного места отдыха.

Иногда Василенко с чувством читает отрывки из классической литературы, подчеркивая, как верно авторы использовали то или другое слово. А порой пытается пояснить, что он сам понял, например, из «простых стихов Гете». Кстати, все книги из домашней библиотеки — новые издания. Фоном звучит классическая же музыка. Людям, прочитавшим больше десятка хороших книг, выпускникам гуманитарных факультетов, а особенно филологам и искусствоведам, смотреть и слушать все эти сентенции не рекомендуется. Равно как и спичи из серии «доброе утро, добрые люди».

Комментарии пользователей соцсетей Но, как говорил классик, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Так зачем эта игра в «успешный успех» преуспевающему и очень богатому бизнесмену, каким себя позиционирует Василенко? Для чего кичиться роскошью, пытаться показать свой интеллектуальный уровень и играть роль гуру на минималках? Обычно так начинают свой путь всевозможные коучи и создатели марафонов. Возможно, ростовчанин действительно приглядывается к созданию своей школы жизни и заранее окучивает паству. Или, вероятно, старается за счет саморекламы упрочить бизнес, найти новых партнеров.

Фото: Из аккаунта Николая Василенко / Соцсети

Тем не менее подписчики в восторге. Люди в комментариях пишут, что «ловят кайф от видосов» Василенко: они заставляют их «расслабиться, улыбнуться, поднимают настроение». «Не знаю, зачем я подписался, но я точно стал счастливее!!!» — поблагодарил Николая один из пользователей соцсетей. «Где живет этот бархатный человек?» — задалась вопросом kateryna.yuruk.

Фото: Из аккаунта Николая Василенко / Соцсети

«Аист нес его в английскую аристократию, но случайно обронил над Ростовом», — предположила ritamanamsi. «Если бы вальерьянка была человеком», — добавил stoyanov_dj. «Живой лавандовый раф, белозубая психотерапия, эстетика, релакс и благость» — такие характеристики тоже можно встретить под постами. Еще бизнесмена нередко сравнивают с котом Леопольдом. Правда, мультгерой не ударялся в кич и не пытался выступать учителем жизни или «популяризатором стиха и прозы».