Дошло даже до Москвы. Почему Россию накрыло полярное сияние и откуда оно вообще взялось

В некоторых частях России жители смогли полюбоваться ярким полярным сиянием. Астрономы предупреждают: в последующие дни оно может гореть еще сильнее. Что это за явление, почему его можно наблюдать в конце сентября 2025 года даже невооруженным взглядом и как оно повлияет на людей, выяснил 360.ru.

Где видели полярное сияние 30 сентября Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, редкая вспышка на Солнце подарила жителям Москвы и Петербурга шанс увидеть полярное сияние. В ночь на вторник, 30 сентября, его также наблюдали в Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской, Мурманской и Архангельской областях, Татарстане и Башкортостане. В ближайшие дни сияние может стать еще ярче, предупреждают астрономы. Что такое полярное сияние простыми словами Описанное выше астрономическое явление — свечение верхних слоев атмосферы как одно из проявлений реакции Земли на воздействие солнечной активности. Обычно это приход от Солнца протонов и электронов высоких энергий. «Эти частицы при движении к Земле попадают в атмосферу планеты, которая их тормозит. Соответственно, она разогревается и начинает светиться. Это происходит на больших высотах — порядка 100 километров», — объяснил 360.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTC000125 / www.globallookpress.com

Это явление и наблюдают жители Земли как свечение различных цветов. Астрономическое шоу возникает преимущественно в высоких широтах. Есть регионы на уровне 70 градусов, где почти никто не живет, однако там полярные сияния ежедневные. Если нижняя граница размывается, то свечение можно видеть даже на экваторе. По этой причине несколько раз в год сияния спускаются до широт Москвы и Подмосковья. В чем причина полярных сияний в конце сентября 2025 года Сейчас идет год высокой активности Солнца. Из-за этого полярных сияний стало больше, а сами явления выражены интенсивнее.

Когда на Солнце происходят взрывы, выделяется больше энергии, чем обычно, и Земля реагирует на них сильнее. Повышение активности на светиле началось примерно в субботу, 27 сентября, и пока продолжается. По этой причине наша планета тоже ведет себя нестандартно. Сергей Богачев

Как полярное сияние влияет на людей и технику Полярное сияние — совершенно безобидное для людей и техники явление. «Оно чисто оптическое, происходит на огромных высотах в 100 километров, никакой опасности для людей не представляет. Если видите сияние, любуйтесь и наслаждайтесь им. Бояться нечего», — успокоил Богачев. Однако вместе с активностью на Солнце на поверхности Земли может возникнуть магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии, во вторник планету накрыли геомагнитные возмущения уровня G2. «Буря происходит около поверхности Земли, прямо вокруг людей, поэтому мы в нее погружены. По поводу ее опасности — мнения разные и противоречивые», — заявил эксперт.

Интересно G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, подразделяется на уровни от G1 (слабые бури, Kp=5) до G5 (экстремально сильные бури, Kp=9). G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, подразделяется на уровни от G1 (слабые бури, Kp=5) до G5 (экстремально сильные бури, Kp=9).

Согласно шкале, G2 характеризуется как «умеренное» геомагнитное возмущение, которое не оказывает сильного влияния на технику и самочувствие людей. Богачев утверждает, что любая магнитная буря повышает шансы выхода из строя техники, так как нагрузка на сети увеличивается. Однако это лишь небольшое осложнение, которое вряд ли массово повлияет на приборы.

Фото: Медиасток.рф

«В XXI веке не было ни одной такой бури. Однако считается, что есть признаки таких событий, которые периодически происходят на Солнце. Теоретически это возможно, но практически пока мы такого не регистрировали», — подчеркнул Богачев. Как правильно наблюдать полярное сияние Яркое полярное сияние можно увидеть невооруженным взглядом. Однако если хочется достичь вау-эффекта, то лучше воспользоваться телефоном или спецтехникой, объяснил эксперт. «Фотоаппараты видят сияние намного лучше. Даже советуют использовать именно телефоны. Когда человек смотрит на небо и видит что-то странное, эффективнее достать технику, просто потому что у ее детекторов иная чувствительность, нежели у глаза», — отметил ученый. В средних регионах страны, например в Москве, рекомендуется использовать телефоны как средство поиска астрономического явления. Скорее всего, из-за городского ночного освещения полноценного красивого свечения в небе жители столицы не увидят. Однако можно попытать удачу в области. Любители полярных свечений ищут места подальше от крупных городов, например в Дмитровском или Солнечногорском городских округах.