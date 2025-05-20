Россияне подсели на южнокорейскую лапшу. Как приготовить вкусный рамен дома, топ-3 рецепта
Россия поставила рекорд по импорту южнокорейской лапши — спрос и объемы закупок этого продукта достигли исторического максимума. Растет и популярность блюд азиатской кухни, а ее, мы уверены, невозможно представить без рамена. Как приготовить его дома вкусно и просто, разбирался 360.ru.
В Россию ввезли 947 тонн лапши из Южной Кореи
В апреле 2025 года Россия увеличила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и достигла 4,4 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости».
Объем поставленной на российский рынок лапши из Южной Кореи составил 947 тонн. Это в 2,5 раза превысило уровень, зафиксированный всего месяцем ранее.
В общем за первые четыре месяца нынешнего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на сумму 12,1 миллиона долларов. Год назад за этот же период показатели были ощутимо меньше — 1,7 тысячи тонн на сумму 7,2 миллиона долларов.
Вырос и спрос на южнокорейские соусы. К концу апреля объемы по ввозу достигли 952 тысяч тонн, а стоимость поставок — трех миллионов долларов.
Очевидно, что растет и интерес россиян к азиатской кухне. В частности, рамену, при приготовлении которого без лапши и соуса не обойтись.
Что такое рамен
Рамен — популярный в Японии и Южной Корее сытный суп на наваристом овощном, мясном или рыбном бульоне. Его состав может быть самым разным, но чаще всего блюдо готовят с добавлением грибов, нори, морепродуктов, вареного яйца и солений.
Приготовить вкусный рамен в домашних условиях вполне возможно. Каких-либо специальных приспособлений для этого требуется. Необходимо только запастись набором продуктов и выбрать понравившийся рецепт.
Топ-3 самых вкусных и простых рецепта рамена
Каждый из собранных 360.ru рецептов рамена включает подробный список ингредиентов и пошаговую инструкцию. Вкусные и доступные варианты не требуют сложных компонентов.
Классический рамен с курицей и соевым соусом
Ингредиенты (на две порции):
- Лапша рамен (или пшеничная лапша, например удон) — 200 граммов
- Куриное филе — 300 граммов
- Куриный бульон — 1 литр
- Соевый соус — 3 столовых ложки
- Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка
- Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
- Зеленый лук — 2–3 стебля
- Яйцо — 2 штуки (для варки)
- Нори (сушеные водоросли) — 1 лист, разрезать на полоски
- Кунжутное масло — 1 чайная ложка
- Соль, перец — по вкусу
- Кунжут (для украшения) — 1 чайная ложка
- Вода — 200 миллилитров (для разбавления бульона, если нужно).
Приготовление:
- Подготовка бульона. В кастрюле нагрейте куриный бульон. Добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок и соевый соус. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и дайте покипеть 10 минут для насыщения вкуса.
- Курица. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, приправьте солью и перцем. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством кунжутного масла до золотистой корочки (около пяти–семи минут).
- Яйца. Сварите яйца до состояния «в мешочек» (шесть минут в кипящей воде), затем охладите в холодной воде, очистите и разрежьте пополам.
- Лапша. Отварите лапшу в отдельной кастрюле согласно инструкции на упаковке (обычно три–пять минут). Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.
- Сборка. Разложите лапшу по глубоким мискам. Залейте горячим бульоном. Сверху выложите ломтики курицы, половинки яиц, нарезанный зеленый лук и полоски нори.
- Финальный штрих. Посыпьте кунжутом и сбрызните каплей кунжутного масла для аромата.
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Овощной рамен с грибами шиитаке
Этот рамен — очень легкий, ароматный, с выраженным грибным умами. Приготовить его очень просто, блюдо идеально подойдет для вегетарианцев.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Лапша рамен — 200 граммов
- Грибы шиитаке (сушеные или свежие) — 100 граммов (если сушеные — 20 граммов, замочить заранее)
- Овощной бульон — 1 литр
- Морковь — 1 штука (нарезать соломкой)
- Капуста пекинская — 100 граммов (нарезать крупно)
- Соевый соус — 2 столовые ложки
- Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка
- Чеснок — 1 зубчик (измельчить)
- Зеленый лук — 2 стебля
- Кунжутное масло — 1 чайная ложка
- Соль, перец — по вкусу;
- Кунжут или семена подсолнечника — для украшения.
Приготовление:
- Подготовка грибов. Если используете сушеные шиитаке, замочите их в теплой воде на 20–30 минут, затем нарежьте тонкими ломтиками. Свежие грибы просто нарежьте.
- Бульон. В кастрюле доведите овощной бульон до кипения. Добавьте соевый соус, тертый имбирь, чеснок и грибы. Варите на среднем огне 10–15 минут.
- Овощи. Добавьте в бульон морковь и пекинскую капусту. Готовьте еще пять-семь минут, чтобы овощи остались слегка хрустящими.
- Лапша. Отварите лапшу рамен отдельно (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам.
- Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с овощами и грибами. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом. Сбрызните кунжутным маслом.
- Подача. Подавайте сразу, пока суп горячий.
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Пикантный рамен с мисо и свининой
Рамен со свининой имеет насыщенный и сливочный вкус с остринкой. Сложность его приготовления — средняя, требует чуть больше времени на подготовку.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Лапша рамен — 200 граммов
- Свинина (шейка или лопатка) — 200 граммов
- Куриный или свиной бульон — 1 литр
- Мисо-паста (белая или красная) — 2 столовые ложки
- Соевый соус — 1 столовая ложка
- Чили-паста (или соус шрирача) — 1 чайна ложка (по вкусу)
- Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
- Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка
- Грибы (шампиньоны или эноки) — 100 граммов
- Зеленый лук — 2 стебля
- Яйцо — 2 штуки
- Кунжутное масло — 1 чайная ложка
- Нори — 1 лист (нарезать полосками)
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свинина. Нарежьте свинину тонкими ломтиками. Обжарьте на сковороде с кунжутным маслом до готовности (7–10 минут). Отложите.
- Бульон. В кастрюле нагрейте бульон, добавьте мисо-пасту (разведите ее в небольшом количестве горячего бульона, чтобы не было комков), соевый соус, чили-пасту, чеснок и имбирь. Варите на слабом огне 10 минут.
- Грибы. Добавьте нарезанные грибы в бульон и готовьте еще пять минут.
- Яйца. Сварите яйца «в мешочек» (шесть минут), охладите, очистите и разрежьте пополам.
- Лапша. Отварите лапшу рамен (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам.
- Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с грибами. Сверху выложите свинину, яйца, зеленый лук и нори.
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Общие рекомендации о рамене
Если у вас нет специальной рамен-лапши, подойдет любая пшеничная лапша (удон, соба) или даже спагетти в крайнем случае.
Для экономии времени можно использовать готовый бульон, но домашний (из курицы, свинины или овощей) даст более насыщенный вкус.
Будет интересно поэкспериментировать с топпингами — добавляйте кукурузу, шпинат, бамбук или тофу для разнообразия.
Еще один совет: бульон можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до трех дней. А лапшу надо варить перед подачей, чтобы она не размокла.