Сегодня 13:59 Россияне подсели на южнокорейскую лапшу. Как приготовить вкусный рамен дома, топ-3 рецепта 0 0 0 Фото: Damon Higgins / www.globallookpress.com Интересное

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Россия поставила рекорд по импорту южнокорейской лапши — спрос и объемы закупок этого продукта достигли исторического максимума. Растет и популярность блюд азиатской кухни, а ее, мы уверены, невозможно представить без рамена. Как приготовить его дома вкусно и просто, разбирался 360.ru.

В Россию ввезли 947 тонн лапши из Южной Кореи В апреле 2025 года Россия увеличила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и достигла 4,4 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости». Объем поставленной на российский рынок лапши из Южной Кореи составил 947 тонн. Это в 2,5 раза превысило уровень, зафиксированный всего месяцем ранее.

В общем за первые четыре месяца нынешнего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на сумму 12,1 миллиона долларов. Год назад за этот же период показатели были ощутимо меньше — 1,7 тысячи тонн на сумму 7,2 миллиона долларов.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Вырос и спрос на южнокорейские соусы. К концу апреля объемы по ввозу достигли 952 тысяч тонн, а стоимость поставок — трех миллионов долларов. Очевидно, что растет и интерес россиян к азиатской кухне. В частности, рамену, при приготовлении которого без лапши и соуса не обойтись. Что такое рамен Рамен — популярный в Японии и Южной Корее сытный суп на наваристом овощном, мясном или рыбном бульоне. Его состав может быть самым разным, но чаще всего блюдо готовят с добавлением грибов, нори, морепродуктов, вареного яйца и солений.

Приготовить вкусный рамен в домашних условиях вполне возможно. Каких-либо специальных приспособлений для этого требуется. Необходимо только запастись набором продуктов и выбрать понравившийся рецепт.

Фото: IMAGO/Sarah Griesemer/staff phot / www.globallookpress.com

Топ-3 самых вкусных и простых рецепта рамена Каждый из собранных 360.ru рецептов рамена включает подробный список ингредиентов и пошаговую инструкцию. Вкусные и доступные варианты не требуют сложных компонентов. Классический рамен с курицей и соевым соусом Ингредиенты (на две порции): Лапша рамен (или пшеничная лапша, например удон) — 200 граммов

Куриное филе — 300 граммов

Куриный бульон — 1 литр

Соевый соус — 3 столовых ложки

Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка

Чеснок — 2 зубчика (измельчить)

Зеленый лук — 2–3 стебля

Яйцо — 2 штуки (для варки)

Нори (сушеные водоросли) — 1 лист, разрезать на полоски

Кунжутное масло — 1 чайная ложка

Соль, перец — по вкусу

Кунжут (для украшения) — 1 чайная ложка

Вода — 200 миллилитров (для разбавления бульона, если нужно). Приготовление: Подготовка бульона. В кастрюле нагрейте куриный бульон. Добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок и соевый соус. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и дайте покипеть 10 минут для насыщения вкуса. Курица. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, приправьте солью и перцем. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством кунжутного масла до золотистой корочки (около пяти–семи минут). Яйца. Сварите яйца до состояния «в мешочек» (шесть минут в кипящей воде), затем охладите в холодной воде, очистите и разрежьте пополам. Лапша. Отварите лапшу в отдельной кастрюле согласно инструкции на упаковке (обычно три–пять минут). Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Сборка. Разложите лапшу по глубоким мискам. Залейте горячим бульоном. Сверху выложите ломтики курицы, половинки яиц, нарезанный зеленый лук и полоски нори. Финальный штрих. Посыпьте кунжутом и сбрызните каплей кунжутного масла для аромата.

Интересно Совет: подавайте рамен горячим. Для более насыщенного вкуса можно добавить чайную ложку мисо-пасты в бульон. Совет: подавайте рамен горячим. Для более насыщенного вкуса можно добавить чайную ложку мисо-пасты в бульон.

Овощной рамен с грибами шиитаке Этот рамен — очень легкий, ароматный, с выраженным грибным умами. Приготовить его очень просто, блюдо идеально подойдет для вегетарианцев. Ингредиенты (на 2 порции): Лапша рамен — 200 граммов

Грибы шиитаке (сушеные или свежие) — 100 граммов (если сушеные — 20 граммов, замочить заранее)

Овощной бульон — 1 литр

Морковь — 1 штука (нарезать соломкой)

Капуста пекинская — 100 граммов (нарезать крупно)

Соевый соус — 2 столовые ложки

Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка

Чеснок — 1 зубчик (измельчить)

Зеленый лук — 2 стебля

Кунжутное масло — 1 чайная ложка

Соль, перец — по вкусу;

Кунжут или семена подсолнечника — для украшения.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano / www.globallookpress.com

Приготовление: Подготовка грибов. Если используете сушеные шиитаке, замочите их в теплой воде на 20–30 минут, затем нарежьте тонкими ломтиками. Свежие грибы просто нарежьте. Бульон. В кастрюле доведите овощной бульон до кипения. Добавьте соевый соус, тертый имбирь, чеснок и грибы. Варите на среднем огне 10–15 минут. Овощи. Добавьте в бульон морковь и пекинскую капусту. Готовьте еще пять-семь минут, чтобы овощи остались слегка хрустящими. Лапша. Отварите лапшу рамен отдельно (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам. Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с овощами и грибами. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом. Сбрызните кунжутным маслом. Подача. Подавайте сразу, пока суп горячий.

Интересно Для пикантности можно добавить щепотку острого перца или ложку соуса кимчи. Для пикантности можно добавить щепотку острого перца или ложку соуса кимчи.

Пикантный рамен с мисо и свининой Рамен со свининой имеет насыщенный и сливочный вкус с остринкой. Сложность его приготовления — средняя, требует чуть больше времени на подготовку. Ингредиенты (на 2 порции): Лапша рамен — 200 граммов

Свинина (шейка или лопатка) — 200 граммов

Куриный или свиной бульон — 1 литр

Мисо-паста (белая или красная) — 2 столовые ложки

Соевый соус — 1 столовая ложка

Чили-паста (или соус шрирача) — 1 чайна ложка (по вкусу)

Чеснок — 2 зубчика (измельчить)

Имбирь свежий (тертый) — 1 чайная ложка

Грибы (шампиньоны или эноки) — 100 граммов

Зеленый лук — 2 стебля

Яйцо — 2 штуки

Кунжутное масло — 1 чайная ложка

Нори — 1 лист (нарезать полосками)

Соль, перец — по вкусу.

Фото: XAMAX / www.globallookpress.com

Приготовление: Свинина. Нарежьте свинину тонкими ломтиками. Обжарьте на сковороде с кунжутным маслом до готовности (7–10 минут). Отложите. Бульон. В кастрюле нагрейте бульон, добавьте мисо-пасту (разведите ее в небольшом количестве горячего бульона, чтобы не было комков), соевый соус, чили-пасту, чеснок и имбирь. Варите на слабом огне 10 минут. Грибы. Добавьте нарезанные грибы в бульон и готовьте еще пять минут. Яйца. Сварите яйца «в мешочек» (шесть минут), охладите, очистите и разрежьте пополам. Лапша. Отварите лапшу рамен (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам. Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с грибами. Сверху выложите свинину, яйца, зеленый лук и нори.

Интересно При подаче посыпьте рамен со свининой кунжутом и подавайте горячим. Для более сливочного вкуса добавьте одну столовую ложку сливок или кокосового молока в бульон. При подаче посыпьте рамен со свининой кунжутом и подавайте горячим. Для более сливочного вкуса добавьте одну столовую ложку сливок или кокосового молока в бульон.

Общие рекомендации о рамене Если у вас нет специальной рамен-лапши, подойдет любая пшеничная лапша (удон, соба) или даже спагетти в крайнем случае. Для экономии времени можно использовать готовый бульон, но домашний (из курицы, свинины или овощей) даст более насыщенный вкус. Будет интересно поэкспериментировать с топпингами — добавляйте кукурузу, шпинат, бамбук или тофу для разнообразия. Еще один совет: бульон можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до трех дней. А лапшу надо варить перед подачей, чтобы она не размокла.