Россияне подсели на южнокорейскую лапшу. Как приготовить вкусный рамен дома, топ-3 рецепта

Damon Higgins
Фото: Damon Higgins/www.globallookpress.com

Россия поставила рекорд по импорту южнокорейской лапши — спрос и объемы закупок этого продукта достигли исторического максимума. Растет и популярность блюд азиатской кухни, а ее, мы уверены, невозможно представить без рамена. Как приготовить его дома вкусно и просто, разбирался 360.ru.

В Россию ввезли 947 тонн лапши из Южной Кореи

В апреле 2025 года Россия увеличила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и достигла 4,4 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости».

Объем поставленной на российский рынок лапши из Южной Кореи составил 947 тонн. Это в 2,5 раза превысило уровень, зафиксированный всего месяцем ранее.

В общем за первые четыре месяца нынешнего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на сумму 12,1 миллиона долларов. Год назад за этот же период показатели были ощутимо меньше — 1,7 тысячи тонн на сумму 7,2 миллиона долларов.

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

Вырос и спрос на южнокорейские соусы. К концу апреля объемы по ввозу достигли 952 тысяч тонн, а стоимость поставок — трех миллионов долларов.

Очевидно, что растет и интерес россиян к азиатской кухне. В частности, рамену, при приготовлении которого без лапши и соуса не обойтись.

Что такое рамен

Рамен — популярный в Японии и Южной Корее сытный суп на наваристом овощном, мясном или рыбном бульоне. Его состав может быть самым разным, но чаще всего блюдо готовят с добавлением грибов, нори, морепродуктов, вареного яйца и солений.

Приготовить вкусный рамен в домашних условиях вполне возможно. Каких-либо специальных приспособлений для этого требуется. Необходимо только запастись набором продуктов и выбрать понравившийся рецепт.

IMAGO/Sarah Griesemer/staff phot
Фото: IMAGO/Sarah Griesemer/staff phot/www.globallookpress.com

Топ-3 самых вкусных и простых рецепта рамена

Каждый из собранных 360.ru рецептов рамена включает подробный список ингредиентов и пошаговую инструкцию. Вкусные и доступные варианты не требуют сложных компонентов.

Классический рамен с курицей и соевым соусом

Ингредиенты (на две порции):

Приготовление:

  1. Подготовка бульона. В кастрюле нагрейте куриный бульон. Добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок и соевый соус. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и дайте покипеть 10 минут для насыщения вкуса.
  2. Курица. Нарежьте куриное филе тонкими ломтиками, приправьте солью и перцем. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством кунжутного масла до золотистой корочки (около пяти–семи минут).
  3. Яйца. Сварите яйца до состояния «в мешочек» (шесть минут в кипящей воде), затем охладите в холодной воде, очистите и разрежьте пополам.
  4. Лапша. Отварите лапшу в отдельной кастрюле согласно инструкции на упаковке (обычно три–пять минут). Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.
  5. Сборка. Разложите лапшу по глубоким мискам. Залейте горячим бульоном. Сверху выложите ломтики курицы, половинки яиц, нарезанный зеленый лук и полоски нори.
  6. Финальный штрих. Посыпьте кунжутом и сбрызните каплей кунжутного масла для аромата.

Интересно

Совет: подавайте рамен горячим. Для более насыщенного вкуса можно добавить чайную ложку мисо-пасты в бульон.

Овощной рамен с грибами шиитаке

Этот рамен — очень легкий, ароматный, с выраженным грибным умами. Приготовить его очень просто, блюдо идеально подойдет для вегетарианцев.

Ингредиенты (на 2 порции):

IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano/www.globallookpress.com

Приготовление:

  1. Подготовка грибов. Если используете сушеные шиитаке, замочите их в теплой воде на 20–30 минут, затем нарежьте тонкими ломтиками. Свежие грибы просто нарежьте.
  2. Бульон. В кастрюле доведите овощной бульон до кипения. Добавьте соевый соус, тертый имбирь, чеснок и грибы. Варите на среднем огне 10–15 минут.
  3. Овощи. Добавьте в бульон морковь и пекинскую капусту. Готовьте еще пять-семь минут, чтобы овощи остались слегка хрустящими.
  4. Лапша. Отварите лапшу рамен отдельно (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам.
  5. Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с овощами и грибами. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом. Сбрызните кунжутным маслом.
  6. Подача. Подавайте сразу, пока суп горячий.

Интересно

Для пикантности можно добавить щепотку острого перца или ложку соуса кимчи.

Пикантный рамен с мисо и свининой

Рамен со свининой имеет насыщенный и сливочный вкус с остринкой. Сложность его приготовления — средняя, требует чуть больше времени на подготовку.

Ингредиенты (на 2 порции):

XAMAX
Фото: XAMAX/www.globallookpress.com

Приготовление:

  1. Свинина. Нарежьте свинину тонкими ломтиками. Обжарьте на сковороде с кунжутным маслом до готовности (7–10 минут). Отложите.
  2. Бульон. В кастрюле нагрейте бульон, добавьте мисо-пасту (разведите ее в небольшом количестве горячего бульона, чтобы не было комков), соевый соус, чили-пасту, чеснок и имбирь. Варите на слабом огне 10 минут.
  3. Грибы. Добавьте нарезанные грибы в бульон и готовьте еще пять минут.
  4. Яйца. Сварите яйца «в мешочек» (шесть минут), охладите, очистите и разрежьте пополам.
  5. Лапша. Отварите лапшу рамен (три-пять минут), промойте холодной водой и разложите по мискам.
  6. Сборка. Залейте лапшу горячим бульоном с грибами. Сверху выложите свинину, яйца, зеленый лук и нори.

Интересно

При подаче посыпьте рамен со свининой кунжутом и подавайте горячим. Для более сливочного вкуса добавьте одну столовую ложку сливок или кокосового молока в бульон.

Общие рекомендации о рамене

Если у вас нет специальной рамен-лапши, подойдет любая пшеничная лапша (удон, соба) или даже спагетти в крайнем случае.

Для экономии времени можно использовать готовый бульон, но домашний (из курицы, свинины или овощей) даст более насыщенный вкус.

Будет интересно поэкспериментировать с топпингами — добавляйте кукурузу, шпинат, бамбук или тофу для разнообразия.

Еще один совет: бульон можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до трех дней. А лапшу надо варить перед подачей, чтобы она не размокла.

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