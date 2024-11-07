Рихард Зорге. Шпион, изменивший мир

Имя Рихарда Зорге известно во всем мире. Немец, убежденный коммунист и ловкий разведчик смог не только добывать для СССР важные сведения, но и до конца жизни остался верен своим идеалам.

Кто такой Рихард Зорге Четвертого октября исполнилось 128 лет со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге. Его имя увековечено в памятниках и мемориальных досках, названиях улиц и почтовых марках в России, Азербайджане, Германии и Японии. О нем написано множество книг, сняты десятки фильмов.

Его работой восхищались друзья и враги. «Шпион, изменивший мир», «Лучший шпион всех времен», «Его работа была безупречна», «Самый грозный шпион в истории» — эти и множество других восторженных эпитетов относились к советскому разведчику. Перед Зорге снимали шляпу Ян Флеминг и Фредерик Форсайт, его высоко ценил коллега, советский разведчик из «Кембриджской пятерки» Ким Филби. Даже прокурор, отправивший Зорге на смерть, говорил, что за всю свою жизнь не встречал никого столь же великого.

Фото: РИА «Новости»

Мальчик из приличной немецкой семьи Рихард Зорге родился в 1896 году в поселке Бакинской губернии в обеспеченной немецкой семье. Когда будущему разведчику исполнилось три года, они переехали на родину в Германию. Там все было стандартно: уютный дом, школа. Но доучиться помешала Первая мировая война.

Фото: РИА «Новости»

Зорге ушел добровольцем на фронт в 1914 году. Он отважно сражался в немецкой армии и не раз был ранен. Службе положил конец осколок снаряда. Несмотря на усилия врачей Кенигсберга (нынешнего Калининграда), молодой человек остался хромым на всю жизнь. Зато во время лечения стал убежденным коммунистом.

Фото: Викимедиа

Дома Зорге получил, наконец, аттестат о среднем образовании, потом — диплом высшего и даже ученую степень доктора государства и права, а также экономики. Параллельно пытался помочь революции в Берлине и вел пропагандистскую работу, работал журналистом, шахтером.

Москва — Шанхай После запрета Коммунистической партии Германии в 1924 году Зорге приехал в Москву. Там в 1925-м вступил в Компартию и получил советское гражданство, много публиковался в журналах и написал несколько книг. Вскоре немец стал работать на разведку СССР.

Фото: Викимедиа

Талант Зорге был в том, что он не просто умело добывал информацию, но и выстраивал широкую агентурную сеть. С 1930 года начал работать в Шанхае, и спустя шесть месяцев его разведгруппе удалось получить шифровальные коды немецких военных советников при китайской армии. Разведчики также добыли полный список имен и должностей советников, раскрыли германо-китайский сговор о разработке и применении химических средств массового поражения.

Фото: Солдаты Китайской националистической армии, 30-е годы XX века / Викимедиа

Японская миссия Через три года, в 1933-м, Зорге отправили в Японию. Кодовое имя — Рамзай, прикрытие — корреспондент ведущих немецких газет. Благодаря рекомендательному письму мюнхенского профессора ему удалось получить от японского посольства рекомендательное письмо в Министерство иностранных дел Японии. Группу Зорге из 32 агентов и его самого хотели отозвать в СССР во второй половине 1937 года, но исполняющий обязанности начальника разведывательного управления Советского Союза смог добиться отмены этого приказа. Позже его самого обвинили в шпионаже и расстреляли.

Фото: Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Рихарда Зорге, июль 1941 года / Викимедиа

Тем не менее разведчик был готов вернуться в Москву. Но приказа не было, и он продолжал работу. Внешне Рихард Зорге казался любителем женщин, завсегдатаем вечеринок, словом — непринужденным разговорчивым парнем, который всюду ездит на своем мотоцикле. Кстати, именно на нем он виртуозно отрывался от слежки.

Фото: РИА «Новости»

Зорге «открыли» по приказу Хрущева Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян рассказал «360», что личность Зорге рассекретили в СССР только в 60-е годы прошлого века.

Глава правительства СССР Никита Хрущев в 1964 году посмотрел фильм французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?», посвященный разведчику. Генсек был поражен, что такой человек неизвестен обществу. Так началась популяризация его личности. Вардан Багдасарян

Многие связывают требование рассекретить информацию о Зорге с тем, что Хрущев проводил политику по развенчанию культа Сталина. Но если трезво оценивать сведения, которые передавал разведчик, ясно: они действительно были ценными. «Зорге сообщал о германском присутствии в Китае и сотрудничестве немцев с китайским лидером того времени Чан Кайши. За счет этого в Советском Союзе понимали диспозицию, которая складывалась на китайском направлении, и благодаря информации разведчика там были достигнуты определенные успехи», — рассказал Багдасарян.

Фото: Войска Бэйянской армии Китая / Викимедиа

Вклад Зорге в Победу Самая важная часть деятельности Зорге связана с Японией. Советский разведчик вошел в доверие к послу Германии в Японии Ойгену Отту и стал работать в немецком посольстве с секретными документами, касающимися обеих стран. И передавал их СССР.

Наиболее важное из этих донесений — сроки, когда Германия нападет на Советский Союз. По данным Зорге, нападение готовилось в 1941 году, однако точной даты он не указал. То, что он назвал именно 22 июня, но этому не придали должного значения, — не более чем миф. Вардан Багдасарян

Зорге постоянно сдвигал даты: вначале были данные по апрелю, потом — по маю, потом — уже по июню. Это не подтверждалось, и возникал вопрос: насколько достоверен источник информации разведчика? А он между тем продолжал упорно предупреждать, что Гитлер нападет на СССР.

Фото: Рихард Зорге и его шифртелеграмма о нападении Германии на СССР / Викимедиа

«Миф, созданный в те же хрущевские годы, гласил, что Сталин не готовился к отражению немецкого удара. Но это не так: советские войска были приведены в повышенную боевую готовность», — заверил Багдасарян. Второе важнейшее донесение Зорге было о том, что Япония не станет в 1941 году атаковать Советский Союз, поскольку планирует начать боевые действия против Соединенных Штатов Америки. Соответственно, ей не до того, чтобы нарушать договор о ненападении с Москвой.

Такая информация была крайне важна, это действительно большой вклад в нашу Победу. Уже после того, как Зорге арестовали, во время Битвы под Москвой, Советский Союз мог снимать дивизии с Дальнего Востока и перебрасывать их к столице. Если бы мы ожидали удара со стороны Японии, это было бы невозможно. Вардан Багдасарян

Провал советских разведчиков Для Зорге и большей части его группы все закончилось 18 октября 1941 года: советского разведчика и 24 агента арестовала японская контрразведка. Как выследили разведчиков, до сих пор никто точно не знает — много документов было утрачено. Есть версия, что Зорге выследили через приятеля-коммуниста. Поначалу его посчитали американским шпионом, однако сам разведчик сразу заявил, будто работал на Коммунистический интернационал. Японцы перехватывали сообщения группы Зорге регулярно с 1937 года, но расшифровать и узнать, откуда их посылают, не могли.

Фото: Тот самый радист с женой открывают мемориальную доску Рихарду Зорге на улице его имени в Берлине, 1969 год / Викимедиа

Однако на первом же допросе радист выдал все, что знал о кодах. Так японцы смогли прочитать всю подборку перехваченных донесений за несколько лет. На приговор это признание повлияло: дали пожизненный срок, но сидеть пришлось только до 1945 года.

Зорге держали в тюрьме с жестокими порядками, изматывали допросами и пытками, а он стоял на своей версии, да еще пытался убедить японцев, что гитлеровская Германия ведет их страну к гибели. Не получилось. Именно из-за давления немцев почти всех схваченных разведчиков казнили.

Фото: Сугамо — тюрьма в Токио, где держали Зорге и его группу / Викимедиа

Шаг в бессмертие Зорге казнили 7 ноября 1944 года. Перед смертью он поблагодарил персонал тюрьмы за хорошее обращение и сказал свои последние слова. Они были на японском, которым он, кстати, в отличие от русского и немецкого, владел очень плохо: «Красная армия! Коминтерн! Советская Компартия!» Когда разведчика сняли с виселицы, его сердце билось еще восемь минут. Зорге похоронили в общей могиле. Но его японская жена смогла какими-то правдами и неправдами добиться выдачи тела. Урну с прахом она хранила у себя дома до ноября 1950 года, а потом захоронила отдельно.

Фото: Кладбище Тама в Японии. Памятник на могиле советского разведчика, в центре которого выгравирована надпись на русском языке «Герой Советского Союза Рихард Зорге», под ней — на японском язые «Жена Исии Ханако» / РИА «Новости»

Сегодня на могильном камне есть надпись на русском: «Герой Советского Союза Рихард Зорге». Это звание разведчику присвоили посмертно в 1964 году. Тогда же советские люди узнали о легендарном герое, который жил, работал и умер ради их общей страны. Ради идеи, которой был предан всем сердцем.