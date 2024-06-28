Сегодня 12:48 Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Многие слышали о ретроградном Меркурии — обычно о нем вспоминают, когда в делах что-то не ладится. Однако есть еще и ретроградный Сатурн. Что это за астрологическое явление и как планета-гигант повлияет на людей в 2024 году, разбирался 360.ru.

Период ретроградного Сатурна в 2024 году В астрологии Сатурн отвечает за дисциплинированность, ответственность, ограничения и структуру. Он учит человека трудностям, жизни, зрелости и мудрости. Также эта планета — шестая по удаленности от Солнца и вторая по размерам в Солнечной системе — связана со сферой работы. Ретроградность Сатурна заключается в том, что он преподнесет разным знакам зодиака различные препятствия, которые потребуют от людей преодоления, усилия, терпения, усидчивости, мудрости.

Интересно В 2024 году ретроградный Сатурн охватывает период с 29 июня по 15 ноября. Таким образом, он продлится почти четыре месяца. В 2024 году ретроградный Сатурн охватывает период с 29 июня по 15 ноября. Таким образом, он продлится почти четыре месяца.

Как ретроградный Сатурн влияет на людей и события в мире В период ретроградного Сатурна представители разных знаков зодиака будут испытывать сильное желание обрести гармонию и спокойствие по энергиям планеты, рассказала 360.ru ведический астролог Наталия Лебедева.

Фото: NASA/JPL-Caltech / Global Look Press

«Обратное движение Сатурна скажется на судьбах многих людей. Сейчас Сатурн находится в знаке своей силы — в доме Водолея. Это усиливает силу его влияния в ретроградной фазе», — отметила эксперт. Часто влияние этой планеты ассоциируют с властным и деспотичным учителем, который воспитывает детей жесткими методами, призывает их к порядку и ответственности. Сатурн требует от людей максимальной отдачи, переоценки ситуаций из прошлого, переосмысления выбора и исправления давних ошибок.

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«Сатурн заставляет нас быть серьезнее, сосредоточить внимание на карьере. Он затронет политиков, юристов, преподавателей, заставляя их уделять больше сил и времени трудовой деятельности», — уточнила Лебедева. Ретроградный Сатурн может повысить риск аварий, травм, особенно костей, обострить проблемы со здоровьем. Этот гигант в ретроградном движении учит собирать волю в кулак, ориентироваться на поддержание порядка, тренировку силы воли, умение трудиться, находить выход из сложных ситуаций. Люди под этим влиянием становятся подозрительнее, агрессивнее, зачастую пессимистичнее.

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Что можно делать в период ретроградности Сатурна Чтобы наиболее благоприятно прожить месяцы ретроградного Сатурна, необходимо запастись терпением, настойчивостью, целеустремленностью и решительностью в достижении целей. Астролог посоветовала: заниматься йогой или другими духовными практиками;

практиковать « заземление » и работу с землей;

составлять планы и придерживаться их;

улучшать дисциплину;

возвращать долги и закрывать кредиты;

лечить зубы.

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«Кроме того, это благоприятное время для возвращения на старую работу, возобновления ранее завершенных или поставленных на паузу трудовых контрактов, окончание ремонта или строительства. Обратите внимание на поддержание костной системы», — объяснила специалист. Лебедева добавила, что если человек давно хотел заняться благотворительностью, то это самое подходящее время.

Что нельзя делать в период ретроградного Сатурна В это время не рекомендуется: вступать в конфликты и ссоры;

подписывать долгосрочные трудовые контракты;

регистрировать новые предприятия;

спешить;

совершать необдуманные поступки;

впадать в уныние и состояние жертвы;

неразумно тратить деньги;

злоупотреблять запрещенными веществами;

нарушать закон.

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Как ретроградный Сатурн повлияет на знаки зодиака в 2024 году Таким знакам зодиака, как Телец, Рак, Скорпион и Козерог, Сатурн предъявит определенные требования, которые они должны соблюсти. Придется усерднее других трудиться, чтобы что-то в этот период получить, рассказала 360.ru практикующий астролог и преподаватель курса «Астрология с нуля» Марина Талиашвили. «Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам Сатурн также позитива не добавит. Придется попыхтеть, от чего-то отказаться, потому что эта планета любит забирать. Иногда представители этих знаков будут стоят на пороге неприятного для себя решения», — подчеркнула эксперт. Козероги и Водолеи могут почувствовать замедление какой-то сферы жизни или дела. Меньше всего влияние Сатурна ощутят Львы, Овны и Весы. Можно сказать, их ждет поблажка.