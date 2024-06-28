Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет
Многие слышали о ретроградном Меркурии — обычно о нем вспоминают, когда в делах что-то не ладится. Однако есть еще и ретроградный Сатурн. Что это за астрологическое явление и как планета-гигант повлияет на людей в 2024 году, разбирался 360.ru.
Период ретроградного Сатурна в 2024 году
В астрологии Сатурн отвечает за дисциплинированность, ответственность, ограничения и структуру. Он учит человека трудностям, жизни, зрелости и мудрости. Также эта планета — шестая по удаленности от Солнца и вторая по размерам в Солнечной системе — связана со сферой работы.
Ретроградность Сатурна заключается в том, что он преподнесет разным знакам зодиака различные препятствия, которые потребуют от людей преодоления, усилия, терпения, усидчивости, мудрости.
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Как ретроградный Сатурн влияет на людей и события в мире
В период ретроградного Сатурна представители разных знаков зодиака будут испытывать сильное желание обрести гармонию и спокойствие по энергиям планеты, рассказала 360.ru ведический астролог Наталия Лебедева.
«Обратное движение Сатурна скажется на судьбах многих людей. Сейчас Сатурн находится в знаке своей силы — в доме Водолея. Это усиливает силу его влияния в ретроградной фазе», — отметила эксперт.
Часто влияние этой планеты ассоциируют с властным и деспотичным учителем, который воспитывает детей жесткими методами, призывает их к порядку и ответственности. Сатурн требует от людей максимальной отдачи, переоценки ситуаций из прошлого, переосмысления выбора и исправления давних ошибок.
«Сатурн заставляет нас быть серьезнее, сосредоточить внимание на карьере. Он затронет политиков, юристов, преподавателей, заставляя их уделять больше сил и времени трудовой деятельности», — уточнила Лебедева.
Ретроградный Сатурн может повысить риск аварий, травм, особенно костей, обострить проблемы со здоровьем.
Этот гигант в ретроградном движении учит собирать волю в кулак, ориентироваться на поддержание порядка, тренировку силы воли, умение трудиться, находить выход из сложных ситуаций. Люди под этим влиянием становятся подозрительнее, агрессивнее, зачастую пессимистичнее.
Что можно делать в период ретроградности Сатурна
Чтобы наиболее благоприятно прожить месяцы ретроградного Сатурна, необходимо запастись терпением, настойчивостью, целеустремленностью и решительностью в достижении целей.
Астролог посоветовала:
- заниматься йогой или другими духовными практиками;
- практиковать «заземление» и работу с землей;
- составлять планы и придерживаться их;
- улучшать дисциплину;
- возвращать долги и закрывать кредиты;
- лечить зубы.
«Кроме того, это благоприятное время для возвращения на старую работу, возобновления ранее завершенных или поставленных на паузу трудовых контрактов, окончание ремонта или строительства. Обратите внимание на поддержание костной системы», — объяснила специалист.
Лебедева добавила, что если человек давно хотел заняться благотворительностью, то это самое подходящее время.
Что нельзя делать в период ретроградного Сатурна
В это время не рекомендуется:
- вступать в конфликты и ссоры;
- подписывать долгосрочные трудовые контракты;
- регистрировать новые предприятия;
- спешить;
- совершать необдуманные поступки;
- впадать в уныние и состояние жертвы;
- неразумно тратить деньги;
- злоупотреблять запрещенными веществами;
- нарушать закон.
Как ретроградный Сатурн повлияет на знаки зодиака в 2024 году
Таким знакам зодиака, как Телец, Рак, Скорпион и Козерог, Сатурн предъявит определенные требования, которые они должны соблюсти. Придется усерднее других трудиться, чтобы что-то в этот период получить, рассказала 360.ru практикующий астролог и преподаватель курса «Астрология с нуля» Марина Талиашвили.
«Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам Сатурн также позитива не добавит. Придется попыхтеть, от чего-то отказаться, потому что эта планета любит забирать. Иногда представители этих знаков будут стоят на пороге неприятного для себя решения», — подчеркнула эксперт.
Козероги и Водолеи могут почувствовать замедление какой-то сферы жизни или дела. Меньше всего влияние Сатурна ощутят Львы, Овны и Весы. Можно сказать, их ждет поблажка.