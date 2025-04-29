Сегодня 06:45 Конец войнам? Что такое ретроградный Плутон и как он повлияет на людей 0 0 0 Фото: NASA/Twitter.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ретроградный Плутон — явление, которое вызывает много вопросов и споров. Астрологи считают, что эта карликовая планета может влиять на разные сферы жизни человека, причем не всегда положительно. Когда начнется ретроградное движение Плутона в 2025 году, как оно скажется на разных знаках зодиака, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.

Что такое ретроградный Плутон Плутон — крупнейшая карликовая планета Солнечной системы, десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг нашей звезды.

Интересно Плутон открыл астроном Клайд Томбо в США в 1930 году. Он искал неизвестную планету, которая отклоняет орбиту Нептуна. Ученый фотографировал небо в разные дни, сравнивал изображения и вычислил двигавшееся небесное тело. Плутон открыл астроном Клайд Томбо в США в 1930 году. Он искал неизвестную планету, которая отклоняет орбиту Нептуна. Ученый фотографировал небо в разные дни, сравнивал изображения и вычислил двигавшееся небесное тело.

Ретроградное движение — это вращение планеты в условно обратном направлении. На самом деле небесное тело не может резко поменять свою траекторию — во всем виновата оптическая иллюзия из-за разности скорости орбитального вращения. Плутон делает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет. Когда Земля обгоняет его, кажется, что карликовая планета сдает назад. В астрологии к этому явлению относятся с особенным вниманием. Считается, что ретроградный Плутон влияет на разные сферы жизни.

Фото: Moscow Planetarium/Twitter.com / www.globallookpress.com

Когда Плутон будет ретроградным В 2025-м Плутон начнет ретроградное движение 4 мая и завершит его 14 октября. Как ретроградный Плутон повлияет на людей Плутон воздействует на людей на общественном и личностном уровнях, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак. «Плутон отвечает за трансформации. Сейчас он находится в знаке Водолей и влияет на изменения в обществе: старые устои и режимы сменяют новые. Мы видим глобальную переделку мира, уход от централизованной власти в США, наращивание силы Китая, изменения в политическом поле», — объяснил астролог. Планета в обычной фазе глобально влияет на человечество: случаются экономические войны, идут боевые действия. Во время ретроградности эти процессы прекращаются.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

«Теперь вооруженные конфликты начнут затухать. Еще в начале годе года некоторые страны не были готовы признать Крым российсим, а сейчас риторика сменилась, это обсуждают», — уточнил Зак. Ретроградный Плутон повлияет на каждого человека: придется осмысливать новое в своей жизни, принимать страхи и начать с ними бороться, менять внутренние убеждения. Мир трансформируется, и каждому из нас нужно с этим свыкнуться, объяснил астролог. Как ретроградный Плутон повлияет на знаки зодиака Овен У представителей этого знака изменятся представления об общественном мироустройстве, свободе, роли коллектива в их жизни. Телец Это период осмысления карьеры, положения себя как специалиста и эксперта, а также человека, проявленного в социуме.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Близнецы Близнецы пересмотрят свое представление о высшем образовании, других культурах и странах, путешествиях. Рак Раки переосмыслят представления об управлении чужими ресурсами. Женщины по-другому взглянут на отношения с мужем, ведение семейного бюджета и хозяйства. Лев Ретроградный Плутон поможет понять Львам, как строить отношения с людьми — в личной жизни и в деловом поле. Дева Девы задействуют в повседневности новые инструменты, например технологию искусственного интеллекта. «Рекомендуется по минимуму сопротивляться происходящему и, наоборот, активно внедрять в работу новые инструменты. Это поможет выполнять задачи лучше», — пояснил Зак.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Весы Это период перемен в сфере детей, творчества и сексуальных отношений. «Будьте открытыми к изменениям, в том числе трансформации у детей, даже если их сильно будет „колбасить“», — посоветовал астролог. Скорпион У Скорпионов начнутся перемены, связанные с домом. Речь идет не только о строении, но и семейных отношениях. «В период ретроградного Плутона продумайте большой ремонт в квартире или доме. Когда эта фаза планеты закончится, план можно будет воплотить в жизнь», — посоветовал эксперт. Стрелец Представители этого знака смогут по-другому посмотреть на процесс обучения. Речь идет не о высшем образовании, а о курсах, семинарах, поступлении новой информации. Козерог Козерогам придется принять новые правила игры с личными финансами, накоплениями, инвестициями. «Обратите внимание на криптовалюту, изучите ее. По завершении ретроградного Плутона можно внедрить этот инструмент как еще одну сферу для получения дополнительного дохода», — призвал Зак.

Фото: Science Museum/ASTC100114 / www.globallookpress.com

Водолей На Водолеев карликовая планета повлияет сильнее всего. Произойдет трансформация на личностном уровне: все, что связано с собственным «я», страхами. Рыбы Изменения ждут Рыб в сфере здоровья, эзотерики, внешних ограничений, тайн. «Если у человека есть религиозные или эзотерические представления, они могут измениться. Представители этого знака попытаются сопротивляться, но новую данность стоит принять», — предупредил астролог. Что можно делать в период ретроградного Плутона заниматься самоанализом;

работать с психологом, чтобы избавиться от внутренних установок и страхов;

проработать психологические травмы и негативные эмоции;

отпустить прошлое или то, что давно перестало радовать.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Что нельзя делать в ретроградный Плутон сдерживать эмоции;

отрицать страхи.

Будьте честным с собой. Борис Зак

сторониться проблем: наоборот, ретроградность Плутона — отличное время, чтобы их решать;

манипулировать другими людьми, в том числе за счет своего более высокого положения. В будущем это негативно скажется на человеке.