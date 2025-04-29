Конец войнам? Что такое ретроградный Плутон и как он повлияет на людей
Ретроградный Плутон — явление, которое вызывает много вопросов и споров. Астрологи считают, что эта карликовая планета может влиять на разные сферы жизни человека, причем не всегда положительно. Когда начнется ретроградное движение Плутона в 2025 году, как оно скажется на разных знаках зодиака, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.
Что такое ретроградный Плутон
Плутон — крупнейшая карликовая планета Солнечной системы, десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг нашей звезды.
Интересно
Ретроградное движение — это вращение планеты в условно обратном направлении. На самом деле небесное тело не может резко поменять свою траекторию — во всем виновата оптическая иллюзия из-за разности скорости орбитального вращения.
Плутон делает полный оборот вокруг Солнца за 248 лет. Когда Земля обгоняет его, кажется, что карликовая планета сдает назад.
В астрологии к этому явлению относятся с особенным вниманием. Считается, что ретроградный Плутон влияет на разные сферы жизни.
Когда Плутон будет ретроградным
В 2025-м Плутон начнет ретроградное движение 4 мая и завершит его 14 октября.
Как ретроградный Плутон повлияет на людей
Плутон воздействует на людей на общественном и личностном уровнях, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак.
«Плутон отвечает за трансформации. Сейчас он находится в знаке Водолей и влияет на изменения в обществе: старые устои и режимы сменяют новые. Мы видим глобальную переделку мира, уход от централизованной власти в США, наращивание силы Китая, изменения в политическом поле», — объяснил астролог.
Планета в обычной фазе глобально влияет на человечество: случаются экономические войны, идут боевые действия. Во время ретроградности эти процессы прекращаются.
«Теперь вооруженные конфликты начнут затухать. Еще в начале годе года некоторые страны не были готовы признать Крым российсим, а сейчас риторика сменилась, это обсуждают», — уточнил Зак.
Ретроградный Плутон повлияет на каждого человека: придется осмысливать новое в своей жизни, принимать страхи и начать с ними бороться, менять внутренние убеждения. Мир трансформируется, и каждому из нас нужно с этим свыкнуться, объяснил астролог.
Как ретроградный Плутон повлияет на знаки зодиака
Овен
У представителей этого знака изменятся представления об общественном мироустройстве, свободе, роли коллектива в их жизни.
Телец
Это период осмысления карьеры, положения себя как специалиста и эксперта, а также человека, проявленного в социуме.
Близнецы
Близнецы пересмотрят свое представление о высшем образовании, других культурах и странах, путешествиях.
Рак
Раки переосмыслят представления об управлении чужими ресурсами. Женщины по-другому взглянут на отношения с мужем, ведение семейного бюджета и хозяйства.
Лев
Ретроградный Плутон поможет понять Львам, как строить отношения с людьми — в личной жизни и в деловом поле.
Дева
Девы задействуют в повседневности новые инструменты, например технологию искусственного интеллекта.
«Рекомендуется по минимуму сопротивляться происходящему и, наоборот, активно внедрять в работу новые инструменты. Это поможет выполнять задачи лучше», — пояснил Зак.
Весы
Это период перемен в сфере детей, творчества и сексуальных отношений.
«Будьте открытыми к изменениям, в том числе трансформации у детей, даже если их сильно будет „колбасить“», — посоветовал астролог.
Скорпион
У Скорпионов начнутся перемены, связанные с домом. Речь идет не только о строении, но и семейных отношениях.
«В период ретроградного Плутона продумайте большой ремонт в квартире или доме. Когда эта фаза планеты закончится, план можно будет воплотить в жизнь», — посоветовал эксперт.
Стрелец
Представители этого знака смогут по-другому посмотреть на процесс обучения. Речь идет не о высшем образовании, а о курсах, семинарах, поступлении новой информации.
Козерог
Козерогам придется принять новые правила игры с личными финансами, накоплениями, инвестициями.
«Обратите внимание на криптовалюту, изучите ее. По завершении ретроградного Плутона можно внедрить этот инструмент как еще одну сферу для получения дополнительного дохода», — призвал Зак.
Водолей
На Водолеев карликовая планета повлияет сильнее всего. Произойдет трансформация на личностном уровне: все, что связано с собственным «я», страхами.
Рыбы
Изменения ждут Рыб в сфере здоровья, эзотерики, внешних ограничений, тайн.
«Если у человека есть религиозные или эзотерические представления, они могут измениться. Представители этого знака попытаются сопротивляться, но новую данность стоит принять», — предупредил астролог.
Что можно делать в период ретроградного Плутона
- заниматься самоанализом;
- работать с психологом, чтобы избавиться от внутренних установок и страхов;
- проработать психологические травмы и негативные эмоции;
- отпустить прошлое или то, что давно перестало радовать.
Что нельзя делать в ретроградный Плутон
- сдерживать эмоции;
- отрицать страхи.
Будьте честным с собой.
Борис Зак
- сторониться проблем: наоборот, ретроградность Плутона — отличное время, чтобы их решать;
- манипулировать другими людьми, в том числе за счет своего более высокого положения. В будущем это негативно скажется на человеке.