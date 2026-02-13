Сегодня 13:39 Ретроградный Меркурий в Рыбах: прогноз для всех знаков зодиака с февраля по март 2026 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Первый в 2026 году ретроградный Меркурий пройдет под сильным влиянием знака Рыбы, что придаст астрологическому транзиту особый интуитивный оттенок. Это время традиционно требует повышенного внимания, а также переоценки планов. Когда Меркурий будет ретрограден, что такое теневой период и какие действия могут оказаться особенно рискованными — в материале 360.ru.

Даты ретроградного Меркурия 2026 26 февраля — 20 марта;

29 июня — 23 июля;

24 октября — 13 ноября. Как ретроградный Меркурий повлияет на людей Первый период ретроградности Меркурия, стартующий уже в феврале, пройдет под знаком Рыб. «Этот знак зодиака помогает погрузиться внутрь себя, заняться психоанализом и самоанализом. Человек сосредоточится на чувствах, подумает о том, что желает его душа. Некоторым захочется отдохнуть, уединиться, прожить слезы или прошлые травмы», — рассказала 360.ru астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. Ретроградный Меркурий заставит быть рассеянными, депрессивными, обострит психические заболевания. Многим в этот период захочется теплого отношения, эмоций, любви, кого-то потянет на природу. Поездка туда, где человек уже когда-то был, будет хорошей идеей: это может быть дача, деревня, святое место, уточнила Калиновская.

Фото: ESA/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Будет трудно сосредоточиться на сложных расчетах, поэтому возможны ошибки в отчетах, документах. Это время станет непростым для бухгалтеров, экономистов и всех тех, кто работает с данными. Ретроградный Меркурий станет периодом действий по интуиции. Будут пропадать вещи, самопроизвольно стираться данные. Мошенники станут активнее, ведь люди будут охотнее вестись на их уловки. Кроме того, Рыбы принесут много потопов и происшествий на воде.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Ретроградный Меркурий: что можно и нельзя делать Разрешается: погружаться в психоанализ;

ходить на массаж и в баню;

заниматься медитацией;

посещать святые места или места силы;

фотографироваться и фотографировать окружение, просматривать старые альбомы;

звонить тем, с кем хочется пообщаться;

проверять данные и документы на наличие ошибок. Нежелательно: заключать договора и сделки;

покупать автомобили;

отправляться в путешествия в новые места — что-то пойдет не так;

избегать воды: рыбачить, перемещаться на водном транспорте, ходить возле водоемов;

работать с точными данными.

Фото: Медиасток.рф

Что такое теневой период ретроградного Меркурия Это время «сожжения» Меркурия Солнцем, когда он подойдет очень близко к светилу. Теневой период ожидается примерно с 12 февраля по 9 апреля 2026 года. В этот отрезок времени у людей усилится рассеянность. Многие станут более мечтательными, захочется больше отдыхать и меньше думать. У кого-то начнется творческий период, кому-то будут сниться вещие сны. Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака Овен Необходимо проанализировать себя, затаиться, подготовиться к рывку, который начнется в апреле. До 15 апреля желательно погрузиться в творчество, выезжать на природу, доработать то, что необходимо. Однако говорить о планах не стоит. Телец Настанет прекрасный период, чтобы наладить новые бизнес-связи, общение с друзьями. Можно позвонить старым знакомым и партнерам, встретиться с ними, съездить в гости, организовать встречу с одноклассниками, бизнес-партнерами, в том числе из прошлого.

Фото: Медиасток.рф

Близнецы Период ретроградности Меркурия будет связан с работой Близнецов, их целеполаганием. Предстоит пересмотреть дела, увидеть то, что отвлекало от целей, которые важны представителям знака.

Ретроградный Меркурий проявит все недочеты и ненужные цели и проекты. Любовь Калиновская

Близнецам нужно пересмотреть все документы, вероятно, что-то захочется переделать. Также возможны затопления недвижимости. Рак У Раков наступит период для отдыха на природе или даче, в тех местах, где они ранее бывали. Отличное время, чтобы переслушать старые лекции и семинары, пройти обучение, которое уже пройдено. «Лучше проводить больше времени в созерцании, обучении, пересмотре мировоззрения, изменении установок и взглядов. Нужно больше полагаться на интуицию», — посоветовала астролог. Лев Это будет эмоциональный период для Львов. Они столкнутся с потерями, например базы данных или контактов в телефоне. Потеря может быть и финансовой, поэтому Калиновская посоветовала внимательнее относиться к своим вещам, деньгам, кредитам. Дева Захочется вернуться в прошлое: поговорить с бывшими партнерами, наладить с ними отношения, поехать куда-то. Это время пересмотра общения со вторыми половинами, близкими, детьми, окружением. Нужно научиться меньше критиковать и проявлять душевность, духовность, понимание, сострадание. Этот ретроградный Меркурий научит Дев общаться по-другому.

Фото: Медиасток.рф

Весы За время ретроградного Меркурия Весы пересмотрят взаимоотношения с коллегами. Не исключено, что в какой-то момент надумают уйти с работы. Возможны сплетни про них, с которыми придется разбираться. Некоторым захочется вернуться на старую работу. «Планета вынудит разобраться с тем, что Весы говорят и делают. Может быть, понадобится навести порядок с документами», — добавила астролог. Необходимо обратить внимание на здоровье, вернуться к спорту. Скорпион Предстоящий ретроградный Меркурий будет для Скорпионов позитивным: принесет много эмоций, возможно, кто-то влюбится или захочет этого, нахлынут воспоминания о бывших, либо они сами напишут Скорпионам. Есть вероятность возобновления старого романа. Это хорошее время для общения с детьми, походов с ними на мероприятия. Скорпионам захочется уделить внимание здоровью, вернуться к спорту, пойти на танцы, в бассейн, поучаствовать в соревнованиях и победить — шансы на это высоки. Творческие личности могут начать писать стихи. Стрелец Ретроградный Меркурий станет для Стрельцов периодом активного общения со вторыми половинами, семьей и родными. Возможны траты и инвестиции для решения жилищных вопросов: покупка или продажа недвижимости, ремонт в доме. Есть риск протечки или затопления жилья. «Планета вскроет все процессы, которые уже давно начинались», — подчеркнула астролог. Семья может потребовать от Стрельцов физического и эмоционального контакта. Им будет тяжело сохранять оптимизм.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com

Козерог Ретроградный Меркурий готовит Козерогам приятный сюрприз. Это может быть неожиданная прибыль, возврат старых долгов, плата по счетам со стороны. «Придется пересмотреть свою финансовую ситуацию, понять, на что тратятся деньги. Нужно быть внимательным к своим доходам», — отметила эксперт. Водолей Водолеев ожидает много общения с родственниками, друзьями, одноклассниками. Возможны поездки и расходы, связанные с ними. «Вероятны большие траты, например, из-за ремонта машины или жилья», — рассказала астролог. Нужно быть аккуратными за рулем.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

Рыбы Этот период будет важен для Рыб в плане стиля общения с другими. Ждет много переговоров, поездок. Вскроется то, что долго копилось. Калиновская посоветовала заняться собой, расслабиться, поработать с психологом. Можно поехать туда, где Рыбы уже однажды были, и приобрести там новые знакомства. Захочется больше творить. В целом Ретроградный Меркурий будет для Рыб позитивным и эмоциональным.