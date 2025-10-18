18 октября 2025 06:20 Время находок и работы над ошибками. Чему научит ретроградный Меркурий в ноябре-2025? 0 0 0 Фото: Moscow Planetarium/Twitter.com / www.globallookpress.com Интересное

В ноябре наступит очередной период ретроградности Меркурия. Астрологи советуют снизить активность, отложить принятие важных решений и проанализировать свою жизнь. Как планета повлияет на разные знаки зодиака, выяснил 360.ru.

Что принесет ретроградный Меркурий: общая характеристика С 10 по 29 ноября Меркурий в заключительный раз в 2025 году пройдет ретроградно. В это время он будет расположен в знаке Стрельца, а Солнце — сначала в Скорпионе, а затем уже в Стрельце. «Когда Меркурий разворачивается, начинают происходить очень важные события. Планеты заставляют людей переосмыслить многие вещи. Однако пугаться не нужно — это лучшее время для работы над ошибками», — рассказала 360.ru астропсихолог Алена Никольская. Если человек сделал что-то не так или не до конца, то в период ретроградности можно вновь вернуться к этому вопросу: переделать, пересмотреть, передумать и принять более грамотное и взвешенное решение. Также хорошо возвращаться к ситуациям, которые повисли в воздухе. Например, возобновить отношения с человеком, с которым ранее поругались. Часто Меркурий помогает найти утерянные вещи.

Фото: Moscow Planetarium/Twitter.com / www.globallookpress.com

Астролог Борис Зак рассказал 360.ru о классических проявлениях ретроградного Меркурия: Люди допускают ошибки в документах;

У многих речь становится сбивчивой. Это особенно заметно при общении на иностранных языках;

Опоздания на самолеты, автобусы и поезда;

Поломка техники — от простых гаджетов до автомобилей;

О себе могут напомнить старые друзья или любовники. В этот период не рекомендуется: приобретать технику или делать другие крупные покупки;

менять работу;

запускать новые проекты, если их разработку не начали до 10 ноября;

принимать важные решения;

переезжать;

инвестировать крупные суммы. Период ретроградного Меркурия благоприятен для: возвращения к ранее начатым проектам;

продолжения обучения;

наведения порядка дома и на работе;

анализа своих чувств и жизни в целом.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака Овен Сложности возникнут в общении с иностранцами и в заграничных поездках. После 19 ноября всплывут неразрешенные проблемы, рассказал Борис Зак. Телец Тельцам стоит быть особенно осторожными с инвестициями. После 19-го числа о себе могут напомнить бывшие партнеры из деловой и личной жизни. Близнецы Близнецам в первой половине месяца будет сложно найти общий язык со второй половинкой. После 19 ноября о себе напомнят старые болезни, сообщил эксперт. С коллегой согласилась Никольская. По ее мнению, Близнецам самое время заняться здоровьем. Однако делать операции или какие-то медицинские манипуляции не советовала — лучше отложить. Если со здоровьем все хорошо, нужно уделить время уходу за телом: сходить в спа-салон, на массаж и так далее.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Рак У Раков до 19-го числа идут активные сбои техники на работе. Стоит быть особенно внимательными к документам в рамках ИП или необходимым для путешествий, отметил Зак. Меркурий актуализирует вопрос межличностного взаимодействия. Возможно, Раки знакомились с кем-то в рамках деловых, романтических или рабочих отношений, но по каким-то причинам перестали общаться. В период ретрограда такие знакомства снова замаячат на горизонте, или представителям знака самим захочется возобновить эту коммуникацию, рассказала Никольская. Лев Если у Львов запланированы выступления, их лучше отменить. Велик риск допустить досадную ошибку в речи или презентации. После 19 ноября засбоит домашняя техника. «Вероятны вопросы с людьми издалека. Кто-то, кто живет в другом городе или стране, мог общаться с представителями Львов или делать им предложение. Возможно, придется вернуться к этим отношениям», — отметила Никольская. Дева Девам звезды не рекомендуют менять место жительства, переезжать далеко от родных мест. После 19 ноября стоит исключить поездки даже на личном транспорте, отметил Зак. Для представителей этого зодиакального знака ретроградный Меркурий важен, так как планета управляет Девами. «Будет полезно подумать, где и в каких вещах человек недосмотрел или недоделал, провести работу над ошибками», — отметила Никольская.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Весы Весов ожидают новости от старых друзей и родственников. После 19 ноября нужно быть осторожнее с деньгами — можно потерять или перевести их не туда. «Если обещали что-то родственнику, и не сделали, то самое время это выполнить. Возможно, кто-то особенно нуждается в человеке», — объяснила астропсихолог. Скорпион После 19-го числа стоит воздержаться от экспериментов с внешностью, отметил Зак. «У Скорпионов будет возврат к решению финансовых вопросов, особенно если они брали деньги в долг или кредиты. Проблему придется решать оперативно», — указала Никольская. Также нужно обратить внимание на реализацию и самопрезентацию — иными словами, внести коррективы в личный имидж. Скорпионам важно сделать так, чтобы люди вокруг воспринимали их как людей более цельных, интересных, компетентных и профессиональных. Стрелец Астролог посоветовал уделить особое внимание самоанализу. Период после 19 ноября особенно благоприятен для работы с таро и другими эзотерическими практиками. Представителям знака Стрелец нужно сделать работу над ошибками, убеждена Никольская. Особенно это касается сильных эмоциональных историй. Например, если человек с кем-то поругался или что-то пошло не так, будь то в работе, публичности, отношениях или где-то еще. «Иногда начнет казаться, что весь мир против, вылезут и навалятся страхи и опасения. Во второй половине ноября Стрельцы займутся переосмыслениями желаний, мечтаний, надежд и планов на будущее», — отметила Никольская.

Фото: РИА «Новости»

Козерог У Козерогов есть все шансы вернуться к старым и любимым творческим хобби. После 19-го числа не следует проявлять активность в коллективах, отметил Зак. К Козерогам придут хорошие идеи в вопросах, связанных с обществом, друзьями, знакомыми. Это будут интересные подходы и решения, так как Меркурий отвечает за интеллектуальную и ментальную деятельность. «Если ранее что-то пытались продать, но безуспешно, то можно обновить объявление: поменять описание, цену, фотографии. Велика вероятность успеха даже в том, что нужно реализовать быстро», — порекомендовала Никольская. Также Козероги переосмыслят вещи, связанные с работой — возможно, найдут лучшее применение своим талантам и харизме, смогут их монетизировать. Водолей У Водолеев ретроградный Меркурий — благоприятное время для обращения за консультацией к астрологу. После 19-го числа лучше снизить активность на работе — высока вероятность допустить ошибку, отметил Зак. Рыбы Начало периода у Рыб — не лучший старт для активных карьерных действий. После 19 ноября особенно не рекомендуется уезжать за границу, отметил астролог. Рыбам нужно подумать, куда они хотят двигаться дальше в своем развитии. Можно пообщаться с окружением и единомышленниками. Вероятно, они дадут какие-то свежие идеи или напомнят о старых, которые Рыбы заново переосмыслят.