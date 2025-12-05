Сегодня 16:27 Ретроградный Меркурий 2026: когда он настигнет нас и что сулит? 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

В 2026 году Меркурий трижды станет ретроградным, и каждый период включает в себя возвращение мыслей, людей и ситуаций прошлого. Это время, когда жизнь предлагает замедлиться, пересмотреть решения и исправить ошибки. Как обратное движение планеты повлияет на каждый знак зодиака в следующем году — в материале 360.ru.

Что такое ретроградный Меркурий Это оптическая иллюзия, когда с Земли кажется, что планета Меркурий движется назад по своей орбите. Такое случается примерно три раза в год. В астрологии эти периоды связывают с проблемами в общении, технологиях, переговорах и поездках. Потому ретроградный Меркурий стал популярной метафорой для дня, когда все идет не по плану. Периоды ретроградности Меркурия в 2026 году С 26 февраля по 20 марта — ретроградная планета расположится в Водолее. Предстоит возврат к коллективным делам, цифровым проектам, юридическим вопросам и социальным договоренностям;

С 29 июня по 23 июля — в Раке до 7 июля, затем в Близнецах. Начало периода касается эмоций, семьи и дома. Затем фокус сместится на общение, обучение, документы, поездки;

С 24 октября по 13 ноября — в Весах. Всплывет тема партнерства — личного и делового. Нужно постараться держаться баланса, наступит время решать все, что связано с договорами и юридическими вопросами. Возможны разговоры о справедливости.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2026 году С прогнозом 360.ru помогла астролог Елена Данилова. Овен Февраль — март. Овны могут столкнуться с необходимостью вернуться к коллективным проектам или договоренностям, которые казались закрытыми. Вероятны возврат старых коллег, пересмотр планов в сфере работы с командами или социальных сетей. Может прийти осознание «я не в той группе», или, наоборот, появится шанс восстановить важную связь. Июнь — июль. Сначала фокус сместится на дом: недоделанный ремонт, документы на недвижимость, обсуждение старых семейных тем. Далее последуют поездки, учеба и общение. Возможны задержки по документам, пересдача экзаменов, возвращение человека, с которым когда-то не успели договорить. Октябрь — ноябрь. Ретроградность затронет межличностные отношения Овнов. Старые договоры могут всплыть на поверхность, как и бывшие партнеры. Это время разборов, но конструктивных. Есть шанс исправить отношения или окончательно закрыть то, что давно висело. Телец Февраль — март. Есть риск, что карьера притормозит, но в хорошем смысле: станет ясно, как пересмотреть стратегию и где убрать слабые звенья. Вероятно возвращение к старой должности, клиенту или проекту. Начальство может пересматривать решения. Июнь — июль. Сначала Тельцы вернутся к вопросам бюджета семьи, вложений, выплат и обещаний. Возможно, всплывут ранее отложенные разговоры о финансах. После 7 июля фокус сместится на подработки: появится стимул вернуться к прежнему способу заработка или клиентам. Октябрь — ноябрь. Ретроградность затронет здоровье Тельцов, режим и рутину. Старые недочеты в графике дадут о себе знать. Это идеальный период, чтобы навести порядок в ежедневных делах.

Фото: Jamie Cooper/ASTD0 / www.globallookpress.com

Близнецы Февраль — март. Управитель Близнецов Меркурий вернет их к обучению, экзаменам или путешествиям. Всплывет идея, от которой они когда-то отказались. Вернутся темы о расширении горизонтов. Возможны внезапные задержки поездок. Июнь — июль. Первые дни летнего ретроградного Меркурия пройдут в эмоциональной нестабильности, возвращении к старым обидам, уточнении финансовых и бытовых вопросов. Затем последует время переосмысления собственного стиля общения, образа и целей. Близнецы могут изменить стратегию продвижения или вернуться к прошлому образу. Октябрь — ноябрь. Творческие проекты оживут, появится вдохновение из прошлого. Получится встретиться с людьми, которых Близнецы когда-то любили или у которых учились. Рак Февраль — март. Грядет возвращение к финансовым обязательствам — появится шанс закрыть хвосты. Поднимутся темы доверия, совместных вложений, наследства. Июнь — июль. Сначала Раки переживут эмоциональное очищение: старые воспоминания, незавершенные разговоры, семейные сюжеты. После перехода Меркурия в Близнецы им станет легче, появится ясность. Внутренние вопросы решатся, возникнет энергия для общения. Октябрь — ноябрь. Дом, недвижимость, родительские дела — все это вернется в фокус в осенний ретроградный Меркурий. Может всплыть ситуация, которую Раки давно откладывали. Идеальное время доделать ремонт или разгрести семейные документы.

Фото: JHU APL, CIW/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Лев Февраль — март. Вернутся темы партнерства. Это может быть бывший возлюбленный, клиент или человек, с которым когда-то сотрудничали. Акцент следует сделать на переоформлении договоренностей. Июнь — июль. Сначала Львов ждут эмоциональные качели, затем — вероятность улучшить общение и переговоры. Вернутся старые контакты или незавершенные поездки, а еще накроет волна ностальгии. Октябрь — ноябрь. Учеба, курсы, работа с текстами — все это нужно будет привести в порядок. Возможно переписывание проекта, книги или документа. Дева Февраль — март. Нарушится рутина: техника сломается, а графики поменяются. Однако это поможет Девам увидеть, что они давно хотели изменить. Появится шанс восстановить здоровье или вернуться к прежнему, более полезному режиму. Июнь — июль. Взаимоотношения с друзьями и коллегами из прошлого выйдут на первый план. Затем последует пересмотр карьерной стратегии: возможен возврат старой позиции или проекта. Октябрь — ноябрь. Финансы потребуют внимания — велика вероятность пересчетов, возвратов и корректировок. Хороший период для того, чтобы закрыть старые долги.

Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Весы Февраль — март. Время творчества и вдохновения из прошлого. Возвращение к хобби, проекту, теме детей или отношениям, в которых когда-то было тепло. Июнь — июль. У Весов начнутся задержки в карьере, затем — необходимость оформить или переоформить документы. Результат будет в пользу представителей знака. Октябрь — ноябрь. Меркурий в знаке Рака создаст период обновления. Поэтому Весы пересмотрят стиль общения, имидж, решения. Это время внутреннего ребрендинга. Скорпион Февраль — март. В начале года в жизни Скорпионов всплывут темы дома, семьи, корней, родовых вопросов. Всплывут тайные истории. Возможны разговоры, которых представители знака избегали. Июнь — июль. Сначала последуют обучение и дальние поездки, которые придется корректировать. Затем Скорпионы пересмотрят финансы и инвестиции, работу с цифрами. Октябрь — ноябрь. Наступит период внутренней тишины. Осенью 2026 года Скорпионов ждут психологическая работа и завершение старых историй. Стрелец Февраль — март. В первый период ретроградного Меркурия в 2026 году Стрельцам предстоит работа с документами, договорами, вероятно продолжение обучения. Будет много общения с близкими родственниками. Иногда произойдут недоразумения, которые заставят все объяснять заново, но результатом станет ясность в отношениях. Июнь — июль. Летом их ждут финансовые обязательства, выплаты, затем фокус сместится на партнерство. Вероятен возврат людей, с которыми Стрельцы разговаривали давно. Октябрь — ноябрь. В жизни будет много групп, коллективов и социальных проектов. Возможно возвращение к прежней команде или совместному делу.

Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Козерог Февраль — март. Последует пересмотр бюджета, возврат денег от клиентов или появится необходимость пересчитать доходы. Козероги могут вернуться к старому источнику дохода. Июнь — июль. Сначала они озаботятся здоровьем и работой, а после — вопросами партнерства. Появится шанс договориться о том, что давно не обсуждалось. Октябрь — ноябрь. Возможно замедление в карьере. Придет понимание, что пауза поможет завершить старые проекты. Водолей Февраль — март. Настанет самый сильный период, когда ретроградный Меркурий будет находиться в Водолее. Последует переосмысление целей, имиджа и планов. Появится возможность изменить стиль общения или публичный образ. Водолеи могут вернуться к незавершенным проектам. Июнь — июль. Сначала они эмоционально очистятся, после чего последует поток идей. Есть шанс вернуться к обучению или творческому процессу. Октябрь — ноябрь. Темы образования, детей, путешествий будут преобладать. Водолеи вернутся к старым планам. Рыбы Февраль — март. Рыбам потребуется работа с подсознанием. Могут вновь появиться старые страхи или сны, но это станет исцелением. Возможны тайные контакты из прошлого. Июнь — июль. Сначала будет замедление в делах семьи, затем — активизация творчества и общения. Вернутся забытые увлечения. Октябрь — ноябрь. Юридические, финансовые и формальные вопросы потребуют от Рыб внимания, пересмотра.