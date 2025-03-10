10 марта 2025 19:50 Ретроградный Меркурий — 2025: что означает и как повлияет на каждый знак зодиака? 0 0 0 Фото: Martin Poole/moodboard / www.globallookpress.com Интересное

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Ретроградный Меркурий — одно из самых обсуждаемых астрологических и астрономических явлений. Люди верят, что оно влияет на их жизнь и может вызывать проблемы в общении и планировании. Какие даты ретроградного Меркурия в 2025 году и чего ждать каждому знаку зодиака — в материале 360.ru.

Что значит ретроградный Меркурий Ретроградное движение планет — оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях движения Земли и других планет. Когда кажется, что планета движется в обратном направлении, говорят о ее ретроградном движении. Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы, ближайшая к Солнцу. Ее ретроградное движение происходит примерно три раза в год и длится около трех недель. Какие есть периоды у ретроградного Меркурия В 2025 году Меркурий будет ретроградным три раза: 15 марта — 7 апреля — первая фаза;

18 июля — 11 августа — вторая фаза;

10 ноября — 29 ноября — третья и последняя фаза ретроградности планеты.

Фото: Ralf Hirschberger/dpa / www.globallookpress.com

Как и на кого влияют ретроградные планеты Каждая планета имеет свои особенности влияния на человека. Например, ретроградная Венера может привести к переосмыслению отношений и ценностей, а ретроградный Марс — к конфликтам и напряженности. Считается, что ретроградный Меркурий сказывается на коммуникации, логистике и технологиях. Многие люди замечают, что в это время возникают проблемы с техникой, связью и транспортом. Также существует мнение, что ретроградный Меркурий влияет на отношения между людьми, вызывая конфликты и недопонимания. Астрологи утверждают, что во время ретроградного Меркурия следует быть внимательнее и осторожнее в своих действиях. Они советуют избегать важных решений и не начинать новые проекты. Какие еще планеты могут быть ретроградными Все планеты Солнечной системы бывают ретроградными. Частота их обратного движения различна. Например, Венера входит в период ретроградности на шесть недель каждые полтора года, Уран — один раз в год в течение четырех-пяти месяцев, Марс — два раза в год по несколько месяцев.

Фото: NASA/Twitter.com / www.globallookpress.com

Чем опасен ретроградный Меркурий В период ретроградного Меркурия могут возникать сложности в общении, задержки в путешествиях и проблемы с техникой. Есть риск возникновения и обострения конфликтов, стрессовых ситуаций. В это время не рекомендуется: покупать технику и гаджеты;

заключать финансовые сделки;

отправляться в отпуск;

погружаться глубоко в отношения;

резко менять сферу деятельности. Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака Больше всего ретроградный Меркурий повлияет на представителей стихий земли и воздуха. Многим людям придется пересмотреть земные дела, которые касаются прибыли, бизнеса, денег, контактов и передвижений, рассказала 360.ru астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. Особенность первой фазы ретроградного Меркурия в том, что он наложится на ретроградность Венеры. Как это отразится на разных знаках зодиака?

Фото: Urs Schweitzer/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Овен У представителей этого знака будет много событий, связанных с контактами и связями: например, переписывание договоров, выявление ошибок. Придется обратиться к прошлому: что-то переделать, с кем-то еще раз договориться, кому-то позвонить. Телец Во время ретроградного Меркурия Тельцов ждут события финансового характера. Многие в это время спросят себя, поставят вопрос ребром: действительно ли они зарабатывают? Могут вскрыться недостачи, недочеты. Близнецы Сильнее всего ретроградный Меркурий повлияет на Близнецов — им нужно быть особенно внимательными к своим словам и действиям. Это время подходит для переосмысления планов и целей. Астропсихолог посоветовала быть готовыми к неожиданностям и не бояться изменений. Рак У Раков будет хороший период, несмотря на ретроградность Меркурия. Их Марс в этот момент выпрямится и пойдет прямо. Представители этого знака смогут воплотить в жизнь давно задуманное дело, решат проблемы с жильем и финансами. Успех будет обеспечен, если обращаться к давним знакомым.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Лев В случае Львов ретроградность Меркурия скажется на продуктивности. Они обретут жизненную энергию, реализуют творческие планы, встретятся с родными, близкими, друзьями и старыми приятелями — со всеми, на кого смогут рассчитывать в будущем. К тому же могут вернуться старые долги, которые Львам долго не отдавали. Дева У Дев в период ретроградного Меркурия будет много процессов, связанных с бизнес-партнерами, договорами, вторыми половинами. Будет много тревог. Калиновская посоветовала обратить внимание на здоровье: предстоят траты на эту сферу жизни, возможно, понадобятся обследования. Можно поддержать физическую активность и купить абонемент в фитнес-зал. Весы Представители этого знака увлекутся каким-либо процессом, например учебой или изучением чего-либо. Вполне возможно, что Весы пересмотрят старые договоренности. Скорпион Скорпионы станут фаворитами ретроградного периода. Для них это время будет удачным и даже успешным: смогут решить важные дела, касающиеся бизнеса и недвижимости.

Фото: Heritage-Images/Imagestate / www.globallookpress.com

Стрелец Стрельцов ожидает не совсем благоприятный период: они испытают трудности в бизнесе. Астропсихолог рекомендовала представителям этого знака не начинать что-то во время ретроградного Меркурия либо делать это крайне аккуратно. Прошлое может напомнить о себе судебными процессами. Козерог У Козерогов выдастся стабильный период. Они будут искать новые способы заработка, расчета по старым долгам и делам. Водолей В период ретроградности Меркурия Водолеям нужно быть предельно внимательными к деталям. Это время подходит для пересмотра планов и целей. Возможно, Водолеи найдут новые пути для развития и роста. Рыбы Рыбам предстоит пересмотр всех сфер жизни. В турбулентные времена они смогут рассчитывать на старые связи и контакты.