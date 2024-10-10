Сегодня 19:04 «Время, чтобы понять и исправить». Каким будет ретроградный Юпитер в октябре–феврале 0 0 0 Фото: NASA/JPL Caltech / Global Look Press Интересное

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Юпитер — одна из самых больших планет Солнечной системы. Ее называют «большое счастье», поскольку она отвечает за удачу, процветание и благополучие. Но когда Юпитер начинает двигаться в обратном направлении, это может привести к трудностям и проблемам. Как извлечь из периода ретроградности этого гиганта максимальную пользу, выяснил 360.ru.

Даты ретроградного Юпитера в 2024–2025 годах Ретроградное движение Юпитера происходит примерно раз в год и длится около четырех месяцев. В 2024–2025 годах этот период начался 9 октября и продолжится до 4 февраля. Чем опасен ретроградный Юпитер Могут возникать сложности в отношениях с окружающими, проблемы на работе, в бизнесе, финансовые трудности. Это связано с тем, что Юпитер отвечает за расширение и рост, а его ретроградность может замедлить эти процессы. Во время ретроградного Юпитера следует быть более осторожными в своих решениях и действиях.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Важно помнить, что ретроградный период Юпитера — временное явление. Главное — сохранять спокойствие и уверенность в себе, несмотря на возможные трудности.

Интересно Если вы будете готовы к возможным проблемам и будете действовать осторожно, то сможете избежать большинства негативных последствий ретроградности Юпитера. Если вы будете готовы к возможным проблемам и будете действовать осторожно, то сможете избежать большинства негативных последствий ретроградности Юпитера.

Что нужно делать в период ретроградного Юпитера с 9 октября по 4 февраля В астрологии считается, что ретроградный Юпитер может привести к переосмыслению жизненных ценностей, целей и приоритетов. Это время подходит для завершения начатых дел и проектов, анализа прошлых ошибок и планирования будущего. Вот несколько советов, которые могут помочь в этот период: Проведите анализ своих целей и планов. Подумайте о том, чего хотите достичь в жизни, оцените возможности. Иногда нужно вовремя скорректировать планы или изменить приоритеты.

Завершите начатые дела. Это поможет освободиться от груза прошлого и двигаться вперед.

Фото: Jupiter Ers Team/Nasa, Esa / Global Look Press

Ретроградный Юпитер может вызвать стресс и беспокойство. Постарайтесь больше внимания уделять физическому и психическому здоровью.

Обратитесь к корням. Это время подходит для того, чтобы вспомнить о семье и традициях. Уделите время общению с близкими людьми и укреплению семейных связей.

Займитесь саморазвитием. Используйте это время для изучения новых тем, чтения книг, посещения курсов или семинаров. Это поможет расширить кругозор и получить новые знания.

Сохраняйте оптимизм. Хотя период ретроградного Юпитера может быть сложным, важно сохранять оптимизм и веру в лучшее.

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Что нельзя делать в ретроградный Юпитер В этот период не рекомендуется: начинать новые проекты, связанные с образованием, путешествиями или расширением бизнеса;

принимать важные решения;

подписывать долгосрочные контракты;

совершать крупные покупки и продажи — авто, недвижимости;

переезжать за рубеж;

вступать в судебные тяжбы. Гороскоп знаков зодиака на период ретроградности Юпитера Юпитер в Близнецах находится в положении изгнания, рассказала 360.ru астролог, таролог, нумеролог и специалист по рунам Елена Кузнецова. «Ретроградное движение планеты — всегда про исправление ошибок. Юпитер — планета внешняя, то есть социальная. Поэтому важно наладить отношения с близким окружением», — посоветовала эксперт.

Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Всем знакам зодиака следует выстроить свою систему ценностей в отношении окружающих. Наиболее гармонично это будет проходить у Близнецов, Весов и Водолеев. Более напряженно этот момент пройдет у Рыб, Дев и Стрельцов. У тех, кто занят в сферах юриспруденции, образования, медицины, процесс отладки отношений с окружением будет идти активно.

Это время, когда человек поймет, куда ему идти. Он сможет многое понять и исправить. При должном усердии может получить продвижение по карьерной лестнице. Елена Кузнецова

Овен Пока Юпитер ретрограден, Овны разберутся с собой внутри. Следует обратить внимание на личные отношения, решить вопрос детей и рутинной работы. Телец Представителям этого знака зодиака нужно немного затаиться: не следует рассказывать другим важные вещи. Если Тельцы будут выплескивать все наружу, у них не будет своего пространства. Многие дела в период ретроградного Юпитера лучше вести скрытно.

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Близнецы Астрологи рекомендуют создать систему, по которой будут выстроены отношения с окружением и близкими. Рак Представителям этого знака нужно понять, как сохранить энергию, правильно выплескивать свои эмоции во внешний мир. Если они справятся с этой задачей, то ретроградный Юпитер поможет в денежной сфере и сохранении энергии. Лев В этот период Львы не будут обращаться за помощью к другим. Однако ретроградный Юпитер даст им возможность изучить себя, обратить внимание на вопросы любви и рабочих отношений. Дева Девам важно вернуть утраченный баланс между карьерой и семьей. Нужно изменить свое отношение к этим сферам, восстановить отношения, если где-то был разлад.

Фото: Robert Seitz/imageBROKER.com / Global Look Press

Весы Необходимо наладить контакт в отношениях, хорошенько почистить эту сферу — разрешить все разногласия и проговорить недомолвки. Если случится так, что придет пора расстаться, то разрыв состоится на мажорных нотах. Скорпион Скорпионы — очень талантливые люди, им нужно научиться не разменивать свой талант. Они не должны позволять другим людям управлять собой, пользоваться своим даром. Важно расставить личные границы в этом вопросе. Стрелец Больше обращайте внимание на отношения с другими людьми и то, как они будут влиять на карьеру. Главное в этот период — отношения. Козерог Козероги тоже очень талантливые. Они хотят быть лучше, но сначала нужно дать понять своему окружению, что ими нельзя помыкать. Это время научиться не давать использовать себя и раскрыть талант до конца.

Фото: Katharina Hild/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Водолей Водолеи могут добиться успеха в коллективных вопросах, особенно в тех, которые ранее не разрешались. С блеском удастся провести презентацию, наладить отношения на работе, если были разногласия по некоторым вопросам. Рыбы Людям под этим знаком придется много трудиться, возможно, вкладывать больше сил, чем требует задача. Может возникнуть интерес к дальним путешествиям, появится желание осуществить давнюю мечту, например написать книгу, записать презентацию — для этого также придется попотеть.