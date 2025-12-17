Путин и Трамп перезагрузят отношения. Сближение России и США предсказали еще полвека назад
Американский футуролог Ларри Тауб предсказал стратегическое сближение России и США еще полвека назад. Он назвал такой гипотетический союз полярным блоком, обосновав свою теорию борьбой за ресурсы, географией и подъемом Китая. Что еще предрекал миру Тауб и какие его предсказания уже воплощаются в жизнь?
От противников до партнеров
Журналист Ян Крикке в статье для Asia Times напомнил слова Дональда Трампа, который еще во время первой президентской кампании говорил, что США должны наладить отношения с Россией и называл главным противником своей страны Китай. Его заявления оказались близки к предсказаниям Тауба, сделанным в 1976 году.
Футуролог утверждал, что США и Россия придут к стратегическому партнерству, которое он называл Polario. Предпосылки для возникновения блока кроются в том, что эти державы представляют собой культуру фронтира, или передового рубежа. Глубинные причины для их сближения — география, грядущий подъем Восточной Азии, борьба за ресурсы и общая «психология первопроходца».
Он отмечал, что культуры обеих стран стремились к исследованиям, ориентировались на ресурсы государства с обширными территориями, в них развивался дух экспансии, освоения новых земель и индивидуализм.
Что говорил футуролог о союзе США и России
Тауб утверждал, что США и Россия сблизятся после изменения глобальных условий. Речь идет, в частности, о природных ресурсах и морских путях. О чем еще говорил футуролог и что происходит сейчас:
- Тауб предсказывал создание северного блока Polario, в который войдут США, Россия, Канада и Скандинавия. Речь идет о возникновении северного альянса приарктических государств на основе географии ресурсов;
- Polario создадут в ответ на подъем соперничающего блока Confucio, в который войдут Китай, Япония и Корея. Трамп уже называет КНР главным соперником США, требуя от России нейтралитета или даже сотрудничества против Китая;
- Исчезновение менталитета холодной войны, который сменят неидеологические альянсы, где во главу угла поставят практическое сотрудничество. В частности, прагматик Трамп уже назвал Россию потенциальным партнером, а не противником;
- Россия станет ключевым субъектом в глобальной системе;
- Арктические и северные маршруты приобретут стратегическое значение. Трамп уже говорит про стратегические интересы США в Арктике;
- Глобальная политика изменится. Ее будут определять не национальные государства, а мегаблоки;
- Окончание «эпохи работников» к 2030 году, переходный период, культурная и духовная перестройка общества.
Возрождение национализма
Футуролог рассматривал этот процесс не как нравственный крах или регресс, а как системную коррекцию. В начале XXI века он проявился не только в США, где прозвучал лозунг Трампа «Америка превыше всего», но и в Индии, Турции и Китае.
Тауб отмечал, что государство способно влиять на события за рубежом, если поддерживает сплоченность общества и экономически устойчиво. В этом плане возрождение национализма нужно понимать как стремление навести порядок у себя в стране.
Рост БРИКС и «полярный блок» — есть ли противоречия?
Крикке заявил, что БРИКС является коалицией по расчету, а не геополитическим альянсом. Согласно модели Тауба, БРИКС не станет основой нового мирового порядка. Это тактическое формирование эпохи перемен.
Тауб в своей книге «Духовный императив» предрекал формирование семи блоков — Confucio, Polario, Европа, АСЕАН, Латинская Америка, Африка и Океания. Станет ли реальностью тот же «полярный блок», неизвестно, но перечисленные футурологом ключевые факторы способны усилить сближение между Россией и США в ближайшие десятилетия.