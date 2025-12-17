Путин и Трамп перезагрузят отношения. Сближение России и США предсказали еще полвека назад

Американский футуролог Ларри Тауб предсказал стратегическое сближение России и США еще полвека назад. Он назвал такой гипотетический союз полярным блоком, обосновав свою теорию борьбой за ресурсы, географией и подъемом Китая. Что еще предрекал миру Тауб и какие его предсказания уже воплощаются в жизнь?

От противников до партнеров

Журналист Ян Крикке в статье для Asia Times напомнил слова Дональда Трампа, который еще во время первой президентской кампании говорил, что США должны наладить отношения с Россией и называл главным противником своей страны Китай. Его заявления оказались близки к предсказаниям Тауба, сделанным в 1976 году.

Футуролог утверждал, что США и Россия придут к стратегическому партнерству, которое он называл Polario. Предпосылки для возникновения блока кроются в том, что эти державы представляют собой культуру фронтира, или передового рубежа. Глубинные причины для их сближения — география, грядущий подъем Восточной Азии, борьба за ресурсы и общая «психология первопроходца».