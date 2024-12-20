Пушистые метеорологи. Как узнать о погоде и магнитной буре по поведению кошки
Зоопсихолог Сиротина: кошки могут предсказывать погоду и катаклизмы
Кошки из-за метеочувствительности могут предсказывать изменение погоды и надвигающийся природный катаклизм. Ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала Ura.ru, на что в поведении питомца стоит обратить внимание.
Кошки-метеорологи
«Животные более тонко ощущают природные изменения, катаклизмы, так как у них более развиты органы чувств и инстинкт самосохранения, чем у человека», — объяснила она.
Усы кошек, по словам Сиротиной, считывают электромагнитные волны, а уникальный орган Якобсона в районе неба тестируют воздух на новые запахи. Кроме того, эти животные обладают отличной биолокацией.
Самыми лучшими синоптиками зоопсихолог назвала аборигенные и гибридные породы кошек, например, бенгальские или саванны. Представители других пород тоже имеют высокую чувствительность к окружающей среде, выраженные инстинкты, опыт реагирования на опасность и самостоятельного принятия решений, если содержатся на самовыгуле. Сиротина объяснила, что они ближе к природе, поэтому лучше считывают обстановку. В целом, по ее словам, многое зависит от личных качеств отдельно взятого питомца.
Кроме погоды и давления, кошки реагируют на настроение окружающих и события в их жизни. Сиротина сообщила, что в критических ситуациях у животного включится инстинкт защиты.
Как определить погоду по кошке?
Врач рассказала, как предупредить ненастье по поведению питомца. При хорошей погоде кошка останется лежать на видном месте, подставляя мордочку к свету, а при плохой и во время магнитных бурь начнет беспокоиться. Предчувствуя перемены, животное может вскочить, прижать уши, нервно замахать хвостом, беспокойно замяукать, а в случае серьезных катаклизмов сбросить вещи в попытке привлечь к себе внимание.
Иногда животное может исчезнуть в случае опасности. Сиротина посоветовала искать кошку в местах, где она привыкла прятаться. Голыми руками выносить животное из дома она запретила. Зоопсихолог сказала, что для этого лучше использовать специальную переноску, потому что нервный питомец может проявить агрессию даже к хозяину.
В народе известно также о способности кошек лечить болезни. Ученые выяснили, что их присутствие в доме может стабилизировать эмоциональное состояние хозяев.