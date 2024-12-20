Пушистые метеорологи. Как узнать о погоде и магнитной буре по поведению кошки

Кошки из-за метеочувствительности могут предсказывать изменение погоды и надвигающийся природный катаклизм. Ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала Ura.ru , на что в поведении питомца стоит обратить внимание.

Кошки-метеорологи

«Животные более тонко ощущают природные изменения, катаклизмы, так как у них более развиты органы чувств и инстинкт самосохранения, чем у человека», — объяснила она.

Усы кошек, по словам Сиротиной, считывают электромагнитные волны, а уникальный орган Якобсона в районе неба тестируют воздух на новые запахи. Кроме того, эти животные обладают отличной биолокацией.

Самыми лучшими синоптиками зоопсихолог назвала аборигенные и гибридные породы кошек, например, бенгальские или саванны. Представители других пород тоже имеют высокую чувствительность к окружающей среде, выраженные инстинкты, опыт реагирования на опасность и самостоятельного принятия решений, если содержатся на самовыгуле. Сиротина объяснила, что они ближе к природе, поэтому лучше считывают обстановку. В целом, по ее словам, многое зависит от личных качеств отдельно взятого питомца.