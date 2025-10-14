Сегодня 16:27 Оружие мощнее атомного и поклонение Антихристу. Пугающие пророчества матушки Сепфоры начали сбываться 0 0 0 Фото: Спаса Нерукотворного пустынь | матушка Сепфора / Соцсети Интересное

Схимонахиня Сепфора ушла из жизни почти 30 лет назад. Но ее пророчества до сих пор вызывают мурашки. Еще в 1990-х годах она предсказала появление смартфонов и начало конфликта на Украине. Старица предвидела, что Россия окажется в противостоянии с Западом и это удивит многих. Что же ожидает человечество и почему только Россия найдет силы не поклониться Антихристу?

Испытание веры и православный царь в смутное время Матушка Сепфора предупреждала о двух возможных сценариях развития событий в России. Первый сценарий — мрачный. Если россияне сосредоточатся только на внешних проявлениях религиозности — строительстве храмов и золочении куполов, — но не будут искренни в своей вере, то «Господь допустит возвращение коммунистов к власти». «Если вера останется только на устах, а сердца опустеют, вернется власть, подобная прошлому веку», — предостерегала старица. Начнутся новые репрессии и массовые расстрелы. Однако правление красных продлится недолго — около восьми месяцев. Второй сценарий — обнадеживающий. Провидица предсказывала появление православного царя, который в трудное время станет защитой России. По ее словам, Господь допустит восшествие на престол праведного правителя, способного спасти страну от падения в бездну и власти Антихриста.

Господь позволит православному царю занять трон в России. Он станет гарантией того, что страна не войдет в состав единого государства Антихриста. Россия останется единственной страной, которая не поклонится ему. Схимонахиня Сепфора

Эти слова многие трактуют как символ возвращения справедливого и праведного правителя, сообщило РИА «Новости». Он поведет народ к покаянию и духовному возрождению. В контексте событий конца XX — начала XXI века слова Сепфоры снова звучат тревожно и вдохновляюще.

Судьба Европы и война с Западом Сепфора предсказала и «великую войну». По ее словам, конфликт начнется с Украины и распространится на противостояние России с Западом. Но старица уверяла, что до ядерной катастрофы дело не дойдет.

Россия будет воевать со всем Западом, но ядерной войны не будет. Появится оружие мощнее атомного, но его не применят в полную силу. Схимонахиня Сепфора

Как сообщил aif.ru, в своих пророчествах Сепфора предрекала, что Россия одержит победу и ее влияние охватит огромные территории. «Везде, везде в Европе будет Россия. Европейцев останется немного, остальное будет Россия», — повторяла Сепфора. Эти слова можно трактовать по-разному. Для одних они символизируют духовное возрождение — возвращение к православным ценностям и пробуждение Европы от нравственного упадка. Другие видят в них предсказание политической и военной экспансии.

Кто такая схимонахиня Сепфора Сепфора, в миру Дарья Шнякина, появилась на свет 19 марта 1896 года в деревне Глухово Тамбовской губернии. Жизнь ее была полна трудностей. С детства Дарья была глубоко верующей. В то время как ее сверстники веселились, она проводила время в местном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Монахини учили ее молитвам и внимательности и старались привить чистоту души. Но мать настояла на замужестве. В браке Дарья родила четверых детей: сына, который скончался в младенчестве, и трех дочерей — Александру, Лидию и Параскеву. Судьба подготовила для женщины тяжелые испытания: годы революции, голода и войн. После смерти мужа в 1950 году ее жизнь кардинально изменилась. Во время молитвы она увидела ангелов, которые, по ее словам, провели над ней духовный постриг. Этот момент стал переломным. Несмотря на почтенный возраст, старица была полна духовной энергии. Она принимала паломников, утешала тех, кто переживал утраты. Предсказывала их судьбу, направляла в выборе пути и открывала дверь к спасению. После смерти дочери Александры в 1984 году она переехала в Киреевск, чтобы полностью посвятить себя молитве. Уже в преклонных годах митрополит Тульский Серапион постриг монахиню в великую схиму, дав ей имя Сепфора, что на древнееврейском означает «птичка». Ее жизнь оборвалась в мае 1997 года, когда старице исполнился 101 год. Поговаривают, что даже после смерти монахиня продолжает помогать верующим. Тропа к ее мощам у алтаря Никольского придела храма Спаса Нерукотворного не зарастает. По словам верующих, возле могилы происходят настоящие чудеса.

Как трактовать предсказания матушки Сепфоры? Скептики и критики считают, что пророчества Сепфоры не стоит понимать буквально. За каждым ее откровением скрывается глубокий духовный смысл: борьба добра и зла, правды и лжи, света и тьмы. Она утверждала, что истинная сила России кроется не в оружии и власти, а в духовной устойчивости и раскаянии. Матушка утверждала, что вера — это единственное, что спасает страну от разрушения. Если народ сохранит ее, Россия выдержит любые испытания и станет образцом милосердия. Слова Сепфоры напоминают молитву и предостережение: даже после самой страшной бури наступает рассвет. Схимонахиня была уверена, что Россия пройдет через испытания и станет землей, где вера и правда важнее власти и богатства.