28 мая 2025 21:25 Пророчество о смертельном цунами. Кто и когда нарисовал мангу о гибели Японии 0 0 0 Фото: Jan Haas / www.globallookpress.com Интересное

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Японская художница предсказала в манге апокалипсис для своей родины. Жуткое цунами ждут нынешним летом, так что туристы со всего мира массово отменяют поездки в Страну восходящего солнца. Кто такая таинственная Ре Тацуки и какие пророчества из ее книги уже сбылись — в материале 360.ru.

Сны Ре Тацуки Ре Тацуки родилась 2 декабря 1954 года в Канагаве. Девочка росла обычным ребенком, очень любила рисовать и петь. Но с девяти лет ей начал сниться седой старик. Он был очень добрым и дружелюбным, много всего рассказывал, но подробности этого общения художница до сих пор держит в тайне. Незадолго до окончания старшей школы, в возрасте 17 лет, Тацуки попала в аварию. Неизвестно, что за последствия были у этого происшествия, но после него девушка решила выбрать профессию мангаки (так называют художников, создающих мангу — особого стиля японских комиксов). Она сама поясняла, что так могла работать дома и «быть живой, не показывая свое лицо». Итак, Тацуки стала сначала иллюстратором, а потом и автором манги. В среду, 24 ноября 1976 года, 22-летней девушке приснился странный сон: она будто бы смотрела новостной репортаж, в котором сообщали о смерти солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри. Художница не придала этому особенного значения — мало ли что привидится.

Фото: Поет Фредди Меркьюри, 1975 год. Chris Walter / www.globallookpress.com

Эту странную историю девушка зарисовала в блокнот. Спустя 10 лет, только на этот раз 29 ноября, японка снова увидела сон, посвященный Queen. Все участники группы, кроме солиста, стояли рядом со статуей неизвестного мужчины. Художница снова запротоколировала в картинках свое видение и забыла о нем. А потом… А потом Фаррух Булсара, известный во всем мире, как Фредди Меркьюри, умер 24 ноября 1991 года. Тацуки была поражена не столько самим событием, сколько тем, что в новостных сводках звучали те же слова, что она слышала ровно 15 лет назад во сне. Убедиться в этом помог дневник в картинках. Совпадение было довольно странным.

Фото: Принцесса Диана и ее муж принц Чарльз, нынешний король Великобритании Карл III, с новорожденным принцем Уильямом, Лондон, 22 июня 1982 года. d75 / www.globallookpress.com

Следующее совпадение сна с реальностью произошло в 1997-м. То есть сначала 31 августа 1992 года Тацуки приснился большой европейский дворец с длинным коридором, в конце которого висела картина: блондинка с младенцем на руках и подпись «Диана». Пять лет спустя 31 августа британская принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Зимой 1995 года Тацуки приснился знакомый с детства старик. Во сне он дал понять, что Кобе, один из главных портов Японии, «треснет» то ли через 15 дней, то ли через 15 лет. Оказалось, дней — рано утром 17 января 1995 года произошло Великое землетрясение Хансин силой 7,3 по шкале Рихтера. Погибли более пяти тысяч человек, а сам город пришлось отстраивать заново.

Фото: Тысячи свечей в память погибших при землетрясении, Япония / РИА «Новости»

Манга с предсказаниями Когда Тацуки исполнилось 44 года, она решила уйти из мангак. А напоследок выпустила том «Будущее, которое я вижу». Он был основан на том самом дневнике сновидений, который долгое время вела японка. На обложке была изображена плачущая девушка, прикрывающая рукой левый глаз, а сзади нее — листки с записями событий, которые видела художница. Вероятнее всего, поза героини на обложке выбрана не случайно. Многие эзотерические верования утверждают, что левая сторона человека представляет прошлое, а правая — будущее. Вроде того, что расшибли левую коленку — прошлое вас не отпускает, разбили правую — боитесь будущего и тому подобное. Так что девушка смотрит правым глазом именно в грядущее. Книга вышла в свет 1 июля 1999 года. Вышла и осталась практически незамеченной. Оно и неудивительно: в маленькой Японии в 90-х ежегодно продавалось чуть меньше двух миллиардов томов манги на любой вкус. Впрочем, Тацуки и не грустила, что издание не стало бестселлером.

Фото: Публичное достояние

Открытие пророчеств Манга «Будущее, которое я вижу» обрела популярность в новом, XXI веке, а точнее, в 2011 году. Как раз тогда весной в Японии у восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение, а вслед за ним и цунами. Погибли почти 20 тысяч человек, две с половиной тысячи пропали без вести. Вследствие катаклизма случилась авария на АЭС Фукусима-1.

Интересно Помогали тогда Японии всем миром. Одной из стран, кто быстрее всех протянул руку помощи, была Россия. Она прислала специалистов-спасателей и экспертов по атомной энергетике, передала вместе с РПЦ несколько десятков миллионов долларов, собранных в том числе с помощью пожертвований и благотворительных концертов в пользу пострадавших. Помогали тогда Японии всем миром. Одной из стран, кто быстрее всех протянул руку помощи, была Россия. Она прислала специалистов-спасателей и экспертов по атомной энергетике, передала вместе с РПЦ несколько десятков миллионов долларов, собранных в том числе с помощью пожертвований и благотворительных концертов в пользу пострадавших.

Фото: Последствия землетрясения, Мияко, 12 марта 2011 года. x99 / www.globallookpress.com

Эту самую трагедию Тацуки уже видела во сне и опубликовала в своей последней книге. Те, кто читал ее, вспомнили об этом, потом — истории с Меркьюри и Дианой, и за томом «Будущее, которое я вижу» началась настоящая охота. Мангу больше не переиздавали, так что первые экземпляры дорожали с каждым днем. Некий пройдоха воспользовался тем, что Тацуки никто не видел, и в 2020 году начал выдавать себя за мангаку-пророка, заключил договор на переиздание книги и щедро раздавал интервью, в числе прочего предупреждая о скором извержении горы Фудзи. Этот бред попался на глаза племянникам настоящей художницы, и они рассказали тете о самозванце.

Фото: Jan Haas / www.globallookpress.com

Тацуки немедленно связалась с издательством и потребовала остановить перепечатку книги. Она также согласилась переработать мангу и включить в нее еще пару пророчеств, добавив к ним авторские пояснения. Всего у художницы насчитывается 15 предсказаний, как минимум пять из которых сбылись, в том числе и про COVID-19. Новое издание вышло в марте 2022 года, когда художнице исполнилось 67 лет. Обложка практически полностью повторяла картинку со старой книги. Но главная героиня больше не плакала, кроме того, на ее ладони появилась новая линия, которую хироманты называют счастливой. Так что, возможно, нас таки ждет светлое будущее.

Фото: Антон Денисов / РИА «Новости»

Последнее предсказание Накануне завершения карьеры художника Тацуки в 1999 году отправилась в путешествие по Индонезии. Там ей приснился сон: поначалу спокойное Японское море вдруг запузырилось, словно вода кипела. Но больше мангака ничего не увидела и потому не стала включать это видение в книгу. Сон повторился через 22 года — 5 июля 2021 года, причем уже в расширенной версии. Море снова бурлило, а справа к центру кипения приближались два гигантских дракона. Пузырей становилось все больше, уровень воды поднялся, и огромное цунами затопило более трети Японии. После этого удара среди волн поднялся кусок новой земли, соединяя Японию, Тайвань, Гонконг и Филиппины.

Фото: Публичное достояние

Эту историю художница включила в новое издание. Первая часть рисунка показывала разлом земной коры под водой, бурлящие пузыри и двух драконов. Вторая стала описанием цунами, несущегося к суше. В третьем куске было просто жирно написано: «Пожалуйста, срочно эвакуируйтесь!» и дата — утро 5 июля 2025 года. Говорят, что сама мангака как раз живет в префектуре Канагава, которая, согласно ее ведениям, будет затоплена. И потому японка собирается спешно переезжать — сама она относится к своим пророчествам довольно серьезно.