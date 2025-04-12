Пророчества Мессинга начали сбываться. Что он говорил о России и Западе

Легендарный провидец Вольф Мессинг предсказал значительные политические изменения, которые начнутся в мае 2025 года. Он предвидел масштабный конфликт между Западом и Россией в XXI веке, а также спецоперацию на Украине. О том, какие предсказания советского мистика продолжают сбываться и после его смерти — в материале 360.ru.

Восхождение пророка Иллюзионист, психиатр, гипнотизер и телепат Вольф Мессинг появился на свет 10 сентября 1899 года недалеко от Варшавы в бедной польско-еврейской семье. С детства страдал сомнамбулизмом, его часто мучили головные боли. В юности он сбежал в Берлин, где ему повезло попасть под крыло знаменитого психиатра Абеля. Профессор сделал его своим ассистентом, обучил контактной телепатии. Позже Мессинг выступал как иллюзионист.

Фото: РИА «Новости»

После начала Второй мировой войны, когда его семью убили, он сбежал в СССР, чтобы спастись. В Советском Союзе мистик сотрудничал с властями. По легенде он предсказал смерть Иосифа Сталина, конец Второй мировой войны, распад СССР, коронавирусную пандемию и собственную смерть. При этом некоторым его пророчествам еще предстоит сбыться. Спецоперация и «сплочение народа» Мессинг упоминал о конфликте на Украине еще в середине 60-х годов. Он считал, что стремление Запада надавить на Россию, повлиять на нее, выльется в противостояние на мировой арене.

Все их естество вырвется наружу, они не будут скрывать ненависти ко всему русскому — от простых русских людей до русской культуры. Вольф Мессинг Иллюзионист, психиатр, гипнотизер, телепат

Мистик оказался прав. Россияне убедились в этом в 2022 году, когда русофобия захватила западные страны, заставляя украинцев и европейцев уничтожать все, что было связано с Россией и СССР.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Экстрасенс также утверждал, что в 2022–2023 годах в России произойдет событие, с которым народ справится, если сплотится. В феврале 2022 года началась спецоперация на Украине. «Вольф Григорьевич предсказывал, что на долю России выпадет немало трудностей. Но страна выстоит, несмотря на нападки Запада», — рассказывала его поклонница Валентина Ивановна. Мистик говорил, что США и европейским странам антироссийская политика выйдет боком. Они потерпят фиаско. Май 2025 — начало смены мирового порядка По словам Мессинга, самые значимые и драматичные события начнутся именно в этот весенний месяц. Для России этот период станет поворотным моментом, временем духовного возрождения и серьезного обновления. Мир ждут великие испытания, утверждал Мессинг.

Общество устанет от негатива и буйства пошлости: в этом Вольф Григорьевич был абсолютно прав. Мы стали наконец-то понимать, что все навязанные нам Западом ценности ложны и фальшивы. Валентина Ивановна Последовательница Мессинга

Согласно пророчеству, российская экономика пройдет через «очистительные испытания». Страна укрепит свои позиции на мировой арене, где другие государства начнут возвращаться к к финансовым моделям, которые основаны на честности и справедливости.

Фото: РИА «Новости»

Валентина Ивановна пояснила, что, вероятно, Мессинг имел в виду создание БРИКС. Крах гегемонии США Санкции и попытка развязать конфликт с Россией негативно повлияют на судьбу западной цивилизации. США и Евросоюзу придется столкнуться с такими последствиями, как внутренние кризисы и ослабление своего влияния на мировой арене. Европейская экономика продолжит ухудшаться, а США к середине XXI века утратит право называться гегемоном. При этом Китай выйдет на первый план, а Россия займет позицию «сердца мира».

Фото: РИА «Новости»

Мессинг утверждал, что после 2020 года Россия начнет привлекать лучшие умы со всего мира, которые захотят «повысить свой уровень жизни». Все потому, что она выступит не только как военно-политическая сила, но и как хранительница традиционных ценностей. Пророчество о Третьей мировой войне Мессинг утверждал, что украинский конфликт завершится мирным договором. Братские народы смогут объединиться против мирового зла. При этом мистик предсказывал, что большая война может начаться из-за Китая, который ударит по Японии и Тайваню. Россия не сможет остаться в стороне. Этот конфликт будет длительным и ожесточенным, с множеством жертв, но полномасштабной третьей мировой войны не случится.