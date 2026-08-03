Морепродукты приплыли сами. Приморье заполонили съедобные, но опасные медузы

К берегам Владивостока приплыли огромные медузы вида ропилемы (rhopilema esculentum). По мнению специалистов, нашествие морской фауны могло произойти из-за перелова хищной рыбы, обилия планктона и потепления воды.

Почему медуз так много

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru рассказал, что медузы, которых заметили во Владивостоке, относятся к классу сцифоидных — они имеют огромный «купол». Род ропилемы относится к отряду корнеротов, потому что их ротовая система похожа на спутанные корни деревьев.

По словам специалиста, несмотря на угрожающий вид, эти медузы считаются промысловыми — в Китае и Японии их высоко ценят как деликатес.

В появлении огромного количества представителей класса сцифоидных в Приморье эксперт не увидел ничего странного.

«Ропилемы регулярно появляются, например в заливе Петра Великого. Они в конце июля, в начале августа появляются, когда вода в это время лета прогревается до максимальных отметок», — подчеркнул он.

Оптимальной температурой для медуз биолог назвал +22 градуса и выше.

Сафонов также предположил, что на взрыв численности ропилем повлияли одновременно три фактора. Во-первых, из-за перелова в море стало меньше планктоноядной рыбы вроде сардин, анчоусов, сельди и скумбрии. Конкуренция за зоопланктон уменьшилась, и медузы получили неограниченную кормовую базу для взрывного размножения.