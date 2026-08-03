Морепродукты приплыли сами. Приморье заполонили съедобные, но опасные медузы
Биолог Сафонов: нашествие медуз в Приморье произошло из-за большой кормовой базы
К берегам Владивостока приплыли огромные медузы вида ропилемы (rhopilema esculentum). По мнению специалистов, нашествие морской фауны могло произойти из-за перелова хищной рыбы, обилия планктона и потепления воды.
Почему медуз так много
Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru рассказал, что медузы, которых заметили во Владивостоке, относятся к классу сцифоидных — они имеют огромный «купол». Род ропилемы относится к отряду корнеротов, потому что их ротовая система похожа на спутанные корни деревьев.
По словам специалиста, несмотря на угрожающий вид, эти медузы считаются промысловыми — в Китае и Японии их высоко ценят как деликатес.
В появлении огромного количества представителей класса сцифоидных в Приморье эксперт не увидел ничего странного.
«Ропилемы регулярно появляются, например в заливе Петра Великого. Они в конце июля, в начале августа появляются, когда вода в это время лета прогревается до максимальных отметок», — подчеркнул он.
Оптимальной температурой для медуз биолог назвал +22 градуса и выше.
Сафонов также предположил, что на взрыв численности ропилем повлияли одновременно три фактора. Во-первых, из-за перелова в море стало меньше планктоноядной рыбы вроде сардин, анчоусов, сельди и скумбрии. Конкуренция за зоопланктон уменьшилась, и медузы получили неограниченную кормовую базу для взрывного размножения.
Также на ситуацию повлияло перенасыщение органикой, хорошие условия для увеличения популяции полипов и личинок.
«Ну и последняя причина — это глобальное потепление, то есть теплая вода. Она, несомненно, ускоряет процесс метаморфоз, все это приводит и продлевает сезон размножения медуз», — объяснил эксперт.
Что делать при ожоге
Биолог назвал ропилем опасными морскими животными, так как из-за них можно получить серьезные ожоги.
Медузы имеют стрекательные клетки, содержащие яд. При соприкосновении с ними на коже человека возникает покраснение, жжение, появляются волдыри, может появиться аллергическая реакция.
«Если уже у нас непосредственно с ней контакт произошел, нельзя паниковать, трогать места ожога руками. Важно промыть пораженный участок, куда попали стрекательные клетки, только обязательно морской водой», — уточнил специалист.
Собеседник 360.ru рассказал, что пресная вода может разрушить стрекательные клетки и вызвать дополнительный выброс яда. Важно также принять антигистаминные препараты, особенно если ожог получил аллергик, добавил Сафонов.