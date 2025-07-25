Придется отвечать за ошибки. Человечеству предрекли «час расплаты» в 2025 году
Пророчества загадочного советского экстрасенса Джуны (настоящее имя — Евгения Ювашевна Давиташвили, при рождении Сардис) о России и мире до сих пор поражают своей точностью. Она стала главным эзотериком страны в 1980-е годы. Некоторые ее предсказания уже стали сбываться.
Джуна занималась целительством: она лечила как звезд и политиков, так и простых людей. Среди ее клиентов были артисты Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, актеры Роберт де Ниро и Марчелло Мастроянни.
Но ее талант этим не ограничивался. Джуна делала предсказания, в том числе политические, сообщила «Вечерняя Москва».
Новые богачи пострадают, простые люди выстоят
Незадолго до своей смерти в 2015 году легендарная советская провидица предупредила, что Россию ждут новые испытания. Жителям страны придется вспомнить «советский дефицит», но виноваты в этом будут не местные власти, а внешние враги.
«Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся», — говорила Джуна.
При этом, по словам прорицательницы, от кризиса больше всего пострадают «новые богачи», простые же люди выстоят благодаря вере в страну.
«Война без крови» и «час расплаты»
Джуна предупреждала Россию об угрозах со стороны ближайших соседей. Пророчество гласит, что они попытаются ослабить государство, но все выйдет наоборот — страна станет только сильнее.
В последних предсказаниях экстрасенс говорила о грядущем противостоянии России и Соединенных Штатов, которое продлится три года. Джуна называла предстоящий конфликт «войной без крови», но пророчила, что потери будут. Запад не сможет сломить Россию, а со временем отношения потеплеют.
«Если никто мешать не будет, они найдут общий язык», — предрекла эзотерик.
Она назвала 2025 год «часом расплаты». Человечеству придется отвечать за ошибки, а россиянам — пересмотреть свои ценности, отказаться от излишеств и переосмыслить отношение к материальным благам.
Редкое сочетание дара и знаний
Эзотерик, специалист по работе с сознанием Галина Польщикова объяснила способности Джуны. По ее словам, советская провидица обладала уникальной способностью астрологически анализировать глобальные процессы.
«Способность к предвидению есть у многих. Очень часто дар проявляется в кризисные моменты. Джуна же обладала редким сочетанием дара и знаний. Но главное — она умела видеть причинно-следственные связи, а этому можно научиться», — подчеркнула эксперт.