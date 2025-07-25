Придется отвечать за ошибки. Человечеству предрекли «час расплаты» в 2025 году

Пророчества загадочного советского экстрасенса Джуны (настоящее имя — Евгения Ювашевна Давиташвили, при рождении Сардис) о России и мире до сих пор поражают своей точностью. Она стала главным эзотериком страны в 1980-е годы. Некоторые ее предсказания уже стали сбываться.

Джуна занималась целительством: она лечила как звезд и политиков, так и простых людей. Среди ее клиентов были артисты Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, актеры Роберт де Ниро и Марчелло Мастроянни.

Но ее талант этим не ограничивался. Джуна делала предсказания, в том числе политические, сообщила «Вечерняя Москва».

Новые богачи пострадают, простые люди выстоят

Незадолго до своей смерти в 2015 году легендарная советская провидица предупредила, что Россию ждут новые испытания. Жителям страны придется вспомнить «советский дефицит», но виноваты в этом будут не местные власти, а внешние враги.

«Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся», — говорила Джуна.

При этом, по словам прорицательницы, от кризиса больше всего пострадают «новые богачи», простые же люди выстоят благодаря вере в страну.