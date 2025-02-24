Скоро конец? Какие предзнаменования говорят о близком развале США

Американцы считают, что США в 2025 году ждет неминуемый конец. В материале 360.ru — шесть главных предзнаменований, которые указывают на развал Штатов.

Удар молнии в Капитолий в новогоднюю ночь В полночь на 1 января 2025 года в шпиль здания конгресса США на Капитолийском холме ударила молния. Одновременно с этим еще три молнии поразили три знаковых объекта в стране. В Нью-Йорке — Всемирный торговый центр и и небоскреб Empire State Building. Еще одна молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону. Удары молний совпали с забастовкой рабочих на Восточном побережье США. Совпадение американцы посчитали дурным предзнаменованием. В соцсетях они писали, что это Бог посылает знак, что скоро США «ждет что-то ужасное».

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Нетрадиционная инаугурация Трампа Инаугурация президента США Дональда Трампа в помещении вместо традиционной церемонии на ступенях Капитолия. Причиной назвали плохую погоду, однако американцы посчитали это плохим предзнаменованием. Они припомнили невезучего бывшего президента Рональда Рейгана, который вступил в должность в Белом доме. Правление Джона Кеннеди закончилось печально, он тоже принимал присягу в здании в холодную погоду.

Катастрофы в Калифорнии Череда катастроф обрушилась на Калифорнию с начала 2025 года. Сначала в январе почти месяц бушевали пожары, потом ливни и наводнения. В середине февраля в регионе произошла серия землетрясений, также ожидаются множественные толчки, которые приведут к цунами. Все это может обрушить экономику Калифорнии, разрушив сельское хозяйство этой части США.

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Обрушение арки и пирамиды Это предзнаменование затрагивает всю Северную Америку. Накануне выборов президента США в Мексике обрушилась пирамида индейцев пурапеча, которая простояла 1100 лет. Восстановлению пирамида не подлежит. Через две недели после этого в Штатах обрушилась знаменитая двойная арка в штате Юта, возраст которой — около 190 миллионов лет.

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Пропажа белого теленка бизона В июне 2024 года в национальном парке Йеллоустоун у местных бизонов родился белый теленок. Это редкий чистопородный теленок белого окраса, его посчитали хорошим предзнаменованием, предвещающим процветание всей страны. Индейцы из племен лакота, дакота и накота-ойате назвали теленка Вакан Гли, что означает «возвращение святыни». Но теленок пропал, и американцы увидели в этом плохой знак: не видать Америке процветания. Животное так и не нашли.

Фото: Hinrich Bäsemann/dpa / Global Look Press

Предсказания Маккоя Профессор истории Альфред Маккой в 2010 году предсказал падение Штатов в 2025 году. Он указал, что через 15 лет гегемон потеряет свой статус. 2008 год — потеряли первое место по количеству патентов в мире;

2009 год — спустились на 40-е место в рейтинге по конкурентоспособности и инновациям;

2010 год — опустились на 12-е место по качеству образования; Маккой предрек, что в 2025 году Россия и Иран станут энергетическими лидерами и будут контролировать половину мировых поставок природного газа. Штатам профессор предсказал «нефтяной шок», к которому приведут несколько событий: Падение доллара. Переход на юани, йены или рубли. Потеря мирового господства. Контроль Китая над судами в Персидском заливе. Отказ от размещения военно-морских баз США на островах. Маккой предсказал начало третьей мировой войны, однако, по его мнению, начнется она не с Украины. Причиной станет кибератака Китая на компьютеры военных США.