Предпринимателями рождаются? Как генетика влияет на успехи в бизнесе
РБК: у успешных в продажах людей нашли схожие генетические особенности
Разные группы ученых пытались выяснить, могут ли генетические факторы повлиять на то, как человек ведет бизнес или занимается продажами. Оказалось, что у более успешных людей действительно есть схожие генетические особенности.
Что влияет на эффективность продаж
Исследователи из Школы менеджмента Слоуна при MIT провели эксперимент, в котором участвовали 117 сотрудников азиатской телемаркетинговой компании. Генетики изучили данные их ДНК и в течение 13 месяцев исследовали умение работников находить возможности для продаж, сообщил РБК.
Лучшие продажники продемонстрировали способность быстро разбираться в новой информации и менять подход в зависимости от ситуации. Благодаря этому умению сотрудники лучше понимают клиентов, определяют их потребности и предлагают креативные решения.
Более эффективными у таких людей оказались и временные затраты: в среднем они тратят на поставленные задачи на 11 минут меньше времени по сравнению с коллегами.
Исследователи выявили, что только 11% вариаций в эффективности продаж соотносятся с наследственными факторами. Больше всего на работу влияют не гены, а опыт, навыки и среда. При этом высокую предрасположенность к адаптивному обучению нашли примерно у 16% участников, среднюю — у 68%, а слабую — у 16%.
Существует ли «ген бизнесмена»
Ученые на протяжении многих лет пытаются найти взаимосвязь между предпринимательской жилкой и генами. Подробно этой темой занимался профессор Warwick Business School Никос Николау.
Чтобы приблизиться к истине, он исследовал однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Первые имеют одинаковый набор генов, а вторые — лишь половину. Профессор сравнил их жизненные траектории.
Ключевым показателем стала вероятность того, что один близнец станет предпринимателем, если второй уже занимается бизнесом.
«Это не про детерминизм. Мы говорим о вероятностях, а не о предрешенности», — отметил Николау.
Если у однояйцевых близнецов эта связь сильнее, чем у разнояйцевых, значит, генетика действительно влияет на выбор предпринимательского пути. Итоги исследования показали, что от генетических факторов действительно определяет многое: примерно 40% различий в склонности к бизнесу зависели от наследственности.
Ученый оговорился, что нельзя говорить о некоем «гене предпринимательства». Склонность к ведению бизнеса зависит от множества личностных особенностей, в том числе от креативности, экстраверсии и открытости новому опыту. Профессор подчеркнул, что люди сами формируют свою среду, исходя из генов.