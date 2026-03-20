Предпринимателями рождаются? Как генетика влияет на успехи в бизнесе

Разные группы ученых пытались выяснить, могут ли генетические факторы повлиять на то, как человек ведет бизнес или занимается продажами. Оказалось, что у более успешных людей действительно есть схожие генетические особенности.

Что влияет на эффективность продаж

Исследователи из Школы менеджмента Слоуна при MIT провели эксперимент, в котором участвовали 117 сотрудников азиатской телемаркетинговой компании. Генетики изучили данные их ДНК и в течение 13 месяцев исследовали умение работников находить возможности для продаж, сообщил РБК.

Лучшие продажники продемонстрировали способность быстро разбираться в новой информации и менять подход в зависимости от ситуации. Благодаря этому умению сотрудники лучше понимают клиентов, определяют их потребности и предлагают креативные решения.

Более эффективными у таких людей оказались и временные затраты: в среднем они тратят на поставленные задачи на 11 минут меньше времени по сравнению с коллегами.

Исследователи выявили, что только 11% вариаций в эффективности продаж соотносятся с наследственными факторами. Больше всего на работу влияют не гены, а опыт, навыки и среда. При этом высокую предрасположенность к адаптивному обучению нашли примерно у 16% участников, среднюю — у 68%, а слабую — у 16%.