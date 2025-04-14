Почти 20 метеоров в час. Как и где наблюдать поток Лириды в апреле 2025 года
Астроном Турилов объяснил, как правильно наблюдать за метеорным потоком Лириды
Помимо хорошей погоды, апрель подарит россиянам яркое астрономическое событие — метеорный поток Лириды. Ежегодно он, порожденный хвостом кометы Тэтчер, украшает ночное небо десятками «падающих звезд». Где и когда можно наблюдать это явление в 2025 году и потребуется ли специальное оборудование — в материале 360.ru.
Когда случится звездопад Лириды
В 2025 году звездопад Лириды пройдет с 16 по 28 апреля. Самая активная фаза придется на 22 и 23 апреля.
Максимум «упавших звезд» ожидают 23 апреля, в 06:17 по московскому времени.
Что такое метеорный поток Лириды
Популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов рассказал 360.ru об особенностях потока Лириды.
«Метеор — это красивый след, который наблюдают в небе после попадания частиц пыли в атмосферу с последующим сгоранием. Если их много за короткий промежуток времени, то возникает метеорный поток», — объяснил эксперт.
Событие наступит примерно 22 апреля, подтвердил Турилов.
«Лирида будет давать примерно 18 метеоров в час, в отличие от, например, известного потока Персеиды с приблизительно 120 в час. То есть предстоящий — сильно меньше, но это лишний повод еще раз посмотреть на небо и понаблюдать что-то красивое», — отметил специалист.
Почему же поток назвали Лиридами? Все дело в созвездии Лиры, объяснил Турилов.
«В нем находится так называемый радиант метеорного потока. Что такое радиант? Если нарисовать воображаемую линию, продлив все метеоры, можно увидеть, что они вылетают из этого созвездия», — пояснил путешественник.
Как и где правильно наблюдать метеорный поток Лириды
Для этого не требуется никаких специальных астрономических приборов, объяснил Турилов. Главное условие — безоблачное небо. Также важно выбрать темное место, где нет городских огней, которые могут засветить звездопад.
«В 2025 году нам повезло: Луна своим светом не помешает наблюдать за явлением, а погода будет хорошей. Около полуночи нужно смотреть на восток и ждать пролета метеоров», — заверил собеседник 360.ru.
Жителям европейской части России наилучший вид откроется с трех до пяти часов ночи 23 апреля. Важно заранее подумать о возможном холоде — запастись теплой одеждой, пледом и горячим чаем.