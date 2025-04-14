Почти 20 метеоров в час. Как и где наблюдать поток Лириды в апреле 2025 года

Помимо хорошей погоды, апрель подарит россиянам яркое астрономическое событие — метеорный поток Лириды. Ежегодно он, порожденный хвостом кометы Тэтчер, украшает ночное небо десятками «падающих звезд». Где и когда можно наблюдать это явление в 2025 году и потребуется ли специальное оборудование — в материале 360.ru.

В 2025 году звездопад Лириды пройдет с 16 по 28 апреля. Самая активная фаза придется на 22 и 23 апреля.

«Метеор — это красивый след, который наблюдают в небе после попадания частиц пыли в атмосферу с последующим сгоранием. Если их много за короткий промежуток времени, то возникает метеорный поток», — объяснил эксперт.

Событие наступит примерно 22 апреля, подтвердил Турилов.

«Лирида будет давать примерно 18 метеоров в час, в отличие от, например, известного потока Персеиды с приблизительно 120 в час. То есть предстоящий — сильно меньше, но это лишний повод еще раз посмотреть на небо и понаблюдать что-то красивое», — отметил специалист.

Почему же поток назвали Лиридами? Все дело в созвездии Лиры, объяснил Турилов.

«В нем находится так называемый радиант метеорного потока. Что такое радиант? Если нарисовать воображаемую линию, продлив все метеоры, можно увидеть, что они вылетают из этого созвездия», — пояснил путешественник.