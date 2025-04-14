Почти 20 метеоров в час. Как и где наблюдать поток Лириды в апреле 2025 года

Астроном Турилов объяснил, как правильно наблюдать за метеорным потоком Лириды

Patrick Pleul/dpa
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com

Помимо хорошей погоды, апрель подарит россиянам яркое астрономическое событие — метеорный поток Лириды. Ежегодно он, порожденный хвостом кометы Тэтчер, украшает ночное небо десятками «падающих звезд». Где и когда можно наблюдать это явление в 2025 году и потребуется ли специальное оборудование — в материале 360.ru.

Когда случится звездопад Лириды

В 2025 году звездопад Лириды пройдет с 16 по 28 апреля. Самая активная фаза придется на 22 и 23 апреля.

Максимум «упавших звезд» ожидают 23 апреля, в 06:17 по московскому времени.

Что такое метеорный поток Лириды

Популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов рассказал 360.ru об особенностях потока Лириды.

«Метеор — это красивый след, который наблюдают в небе после попадания частиц пыли в атмосферу с последующим сгоранием. Если их много за короткий промежуток времени, то возникает метеорный поток», — объяснил эксперт.

Patrick Pleul/dpa
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com

Событие наступит примерно 22 апреля, подтвердил Турилов.

«Лирида будет давать примерно 18 метеоров в час, в отличие от, например, известного потока Персеиды с приблизительно 120 в час. То есть предстоящий — сильно меньше, но это лишний повод еще раз посмотреть на небо и понаблюдать что-то красивое», — отметил специалист.

Почему же поток назвали Лиридами? Все дело в созвездии Лиры, объяснил Турилов.

«В нем находится так называемый радиант метеорного потока. Что такое радиант? Если нарисовать воображаемую линию, продлив все метеоры, можно увидеть, что они вылетают из этого созвездия», — пояснил путешественник.

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

Как и где правильно наблюдать метеорный поток Лириды

Для этого не требуется никаких специальных астрономических приборов, объяснил Турилов. Главное условие — безоблачное небо. Также важно выбрать темное место, где нет городских огней, которые могут засветить звездопад.

«В 2025 году нам повезло: Луна своим светом не помешает наблюдать за явлением, а погода будет хорошей. Около полуночи нужно смотреть на восток и ждать пролета метеоров», — заверил собеседник 360.ru.

Жителям европейской части России наилучший вид откроется с трех до пяти часов ночи 23 апреля. Важно заранее подумать о возможном холоде — запастись теплой одеждой, пледом и горячим чаем.

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