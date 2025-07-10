«После великой воды мир восстанет вновь». Земле предрекли Великий Передел

В секретном архиве Ватикана обнаружили уникальные карты XVI века и зашифрованные пророчества о будущем Земли. Особый интерес вызвала «Карта апостола Иоанна», на которой изображен облик планеты после глобального катаклизма. В документе говорится: «После великой воды мир восстанет вновь».

К 2100 году повышение уровня океана может составить до одного метра, что приведет к затоплению прибрежных районов Юго-Восточной Азии, Европы и части США, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

По данным Европейского космического агентства и NASA, уровень мирового океана стабильно растет. Главными причинами считается таяние ледников Антарктиды и Гренландии.

Такие изменения могут стать следствием великого сдвига — смещения тектонических плит, сильнейших колебаний климата или изменения полюсов.

Согласно преданию, Европа полностью или частично уйдет под воду, Америка превратится в цепочку островов, а покрытая льдами Антарктида зазеленеет.

«Смещение небесных игл»

Некоторые пророчества из архивов Ватикана указывают на «замедление дыхания Земли». Некоторые эзотерики считают, что речь идет об остановке или изменении Гольфстрима — мощного течения, которое регулирует климат Европы. Гольфстрим ослабевает из-за притока пресной воды от тающих ледников Гренландии, что грозит похолоданием в Европе и засухой в тропиках.

В других тайнописях содержится упоминание о «смещении небесных игл». Предположительно, это означает перемещение магнитных полюсов Земли. Геофизики действительно фиксируют ускоренное движение Северного магнитного полюса в сторону Сибири. Это провоцирует сбои в навигации и коммуникациях.

Несмотря на то, что однозначных доказательств подлинности «Карты апостола Иоанна» и связанных с ней пророчеств нет, ее описание действительно перекликается с тем, что человечество уже наблюдает своими глазами.

Стихийные бедствия, неустойчивость климата, таяние льдов и усиливающееся влияние океанов — все это заставляет обращаться к прошлому в поисках ответов на вопросы о будущем.