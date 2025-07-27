Погружение во тьму на 6 минут. Затмение века успеют увидеть не все

Совсем скоро жители Земли смогут стать свидетелями самого долгого за 100 лет солнечного затмения. О том, где и когда можно посмотреть на астрономическое явление — в материале 360.ru.

Рекордно долгое погружение во тьму

«Затмение века» ожидается уже 2 августа 2027 года, сообщил портал Space. Луна перекроет Солнце на шесть минут и 22 секунды. В следующий раз такое долгое затмение произойдет только 16 июля 2114 года.

Явление продлится так долго из-за близости Луны к Земле. Тень спутника охватывает более широкую часть поверхности планеты в районе экватора, поэтому именно там можно увидеть затмение во всей красе: лунный диск закроет Солнце, и в небе появится необычная солнечная корона.

Раньше люди боялись затмений — они сулили несчастья и пугали. В скандинавской мифологии считалось, что в этот момент волк Фенрир пожирает светило, повергая мир во тьму. Теперь, благодаря развитию науки, жители Земли заранее предсказывают астрономические явления и с интересом за ними наблюдают, не боясь, что человечество навеки погрузится в тень.