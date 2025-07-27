Погружение во тьму на 6 минут. Затмение века успеют увидеть не все
Совсем скоро жители Земли смогут стать свидетелями самого долгого за 100 лет солнечного затмения. О том, где и когда можно посмотреть на астрономическое явление — в материале 360.ru.
Рекордно долгое погружение во тьму
«Затмение века» ожидается уже 2 августа 2027 года, сообщил портал Space. Луна перекроет Солнце на шесть минут и 22 секунды. В следующий раз такое долгое затмение произойдет только 16 июля 2114 года.
Явление продлится так долго из-за близости Луны к Земле. Тень спутника охватывает более широкую часть поверхности планеты в районе экватора, поэтому именно там можно увидеть затмение во всей красе: лунный диск закроет Солнце, и в небе появится необычная солнечная корона.
Раньше люди боялись затмений — они сулили несчастья и пугали. В скандинавской мифологии считалось, что в этот момент волк Фенрир пожирает светило, повергая мир во тьму. Теперь, благодаря развитию науки, жители Земли заранее предсказывают астрономические явления и с интересом за ними наблюдают, не боясь, что человечество навеки погрузится в тень.
Где видно лучше
Увидеть астрономическое явление можно будет на территории 11 стран Северной Африки, Европы и Ближнего Востока. Счастливчики смогут понаблюдать за ним в Испании, Гибралтаре, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали. Остальному миру, в том числе России, в астрономическом плане повезет меньше: солнечная активность будет обычной.
По данным Dailygalaxy, лучшими точками для наблюдения станут Луксор в Египте, Сфакс в Тунисе, а также города Кадис и Тарифа в Испании.
Если поездки за рубеж в ваших планах на 2027 год нет, то можно понаблюдать за более скромными и короткими солнечными затмениями, которые будут видны на российской территории. Ближайшее из них произойдет 12 августа 2026 года.
Чтобы посмотреть на затмение, нужно приехать на Таймыр. Частные фазы можно увидеть и в крайних северо-восточных районах страны: на Чукотке, севере Камчатки или северо-востоке Якутии. Тень накроет Таймыр, пройдет через Северный Ледовитый океан, переместится к восточному побережью Гренландии, пересечет Исландию и акваторию Средиземного моря.