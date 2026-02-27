27 февраля 2026 00:17 Овнам — встречи с властью, Рыбам — манипуляции: подробный гороскоп на март 2026 года 0 0 0 Фото: ChatGPT Эксклюзив

Март 2026 года начнется с мощнейшего лунного затмения, которое завершит период перемен, стартовавший в середине февраля. Для многих это время станет рубежом: отношения, изжившие себя, распадутся, финансовые вопросы потребуют пересмотра, а старые долги напомнят о себе. Весеннее равноденствие поможет найти баланс, а конец месяца подарит неожиданные озарения. Как пройти начало весны всем знакам зодиака — в материале 360.ru.

Каким будет март 2026 года Главное событие марта — полное лунное затмение 2-го и 3-го числа в знаках Девы и Рыб. Эта «кровавая луна» завершит коридор затмений и станет моментом неизбежных перемен: уйдет все отжившее, разрушатся старые отношения, закроются финансовые вопросы. До 6 марта продолжится мистический период, когда нельзя начинать новое и нужно расставаться с прошлым. В начале месяца Венера в Овне добавит страсти и спонтанности в отношения, однако чувства могут оказаться обманчивыми под влиянием затмений. Весеннее равноденствие 20 марта — точка баланса, идеальная для закладки планов на год. Луна встретится 23 марта с Альдебараном, Ураном и Плеядами и принесет неожиданные озарения, а покрытие Регула 29-го числа — удачу смелым. Главный совет: не сопротивляться переменам и отпускать прошлое без сожалений. Гороскоп на март 2026 года для всех знаков зодиака С гороскопом 360.ru помогла астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Овен Останутся важными внешний вид, социальный статус, общение с друзьями — более продвинутыми или из научной среды. В первой декаде месяца могут быть встречи с известными людьми или персонами из правительственных кругов. В этом поможет планета Плутон. Астролог посоветовала не тратить много денег в марте, однако даже если крупные покупки случатся, финансовый поток не прервется. «Март принесет много неожиданностей, приятных вещей, встреч, которые приведут к финансовому успеху», — добавила Кузнецова. Телец Будет много искушений в сфере финансов. Также начнется мощная трансформация в партнерских отношениях, которая продолжится в апреле. Она случится, если представители знака поменяют взгляды на мир. Возможно повышение в должности. В марте Тельцы будут активно работать над улучшением внешнего вида. «Связываться с людьми во власти им нельзя — в этом деле их ждет неудача», — предостерегла Кузнецова. Она порекомендовала идти духовным путем — именно в эту сферу стоит вкладывать энергию.

Фото: Werner Forman Archive / www.globallookpress.com

Близнецы Близнецы будут много общаться. Некоторые представители этого знака зодиака захотят прибегнуть к магическим или эзотерическим практикам, чтобы решить свои вопросы. Рак Март станет хорошим временем для Раков. Благодаря Юпитеру, который будет стоять в их знаке, повезет по-крупному. Возможны экстренные ситуации в сфере семейных и финансовых дел. Раки смогут найти дополнительную работу и подзаработать. Лев У Львов, рожденных с 23 июля по 3 августа, будет напряженно в любовных делах — высок риск разрывов в отношениях. «Остальные Львы будут очень удачны в марте. Успех возможен в двух направлениях: или будет две работы, или они будут кого-то замещать», — рассказала астролог. Необходимо обратить внимание на общение с противоположным полом. Нельзя давать в долг и искушаться на крупные покупки. Также Кузнецова настоятельно рекомендовала не класть деньги в банк, если посетила такая мысль. В остальном месяц выдастся благоприятным. Весы Очень важно найти гармонию во взаимоотношениях с людьми и в карьере. На работе может быть повышение, также возможны большие расходы.

Фото: Werner Forman Archive / www.globallookpress.com

Дева Затмение марта будет благоприятно для Дев. Но следует заняться своим здоровьем. В первом весеннем месяце обязательно нужно разобраться с любовными делами, тайными связями и карьерой. «Стоит научиться по-другому обращаться с деньгами, общаться с людьми. За счет коридора затмений Дев ждет очень мощная трансформация», — рассказала Кузнецова. Скорпион Скорпионы сильно поменяются, особенно те, кто родился с 12 по 22 ноября. Это будут положительные изменения. «Они смогут договориться по рабочим делам с другими людьми и даже получить повышение на работе. Сначала Скорпионы будут „подпольными“ руководителями, и только потом коллектив сможет их выбрать открыто», — отметила астролог. Стрелец Некоторым Стрельцам предстоит много путешествовать. Их будут преследовать вопросы: «где я буду жить?», «где мой дом?» «Представители знака захотят вернуться туда, где они раньше жили или работали», — добавила Кузнецова. Если в прошлом Стрельцы кого-то обманули в отношениях или деньгах, то в затмение это вскроется. Судьба заставит решить нерешенные вопросы.

Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Козерог Март — благоприятное время для развития карьеры и бизнеса Козерогов. Они будут очень удачливыми: в делах помогут интуиция и партнеры. Водолей Для Водолеев март будет в целом благоприятным временем, за исключением периода затмения. Они сосредоточатся на зарабатывании денег. Представителям этого знака придется вкладываться в работу с людьми, которые имеют власть, и прислушиваться к своей интуиции — тогда ждет успех. Рыбы Для Рыб март окажется непростым: придется быть скрытными, много общаться и действовать. Матери будут ими манипулировать, поэтому Рыбам нужно держать ухо востро. Тем не менее удача на их стороне. Рыбам придется много делать для дома и семьи. Предстоит мощное изменение в партнерских отношениях, голове, возможно изменение социального статуса.