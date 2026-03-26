Подмосковью обещают дожди и апрельский снег: что будет с погодой и как спасать огород

В конце марта Москву и область накроют дожди, а в апреле некоторые синоптики прогнозируют снегопад. Для дачников, уже успевших открыть сезон, такая погода — серьезное испытание. Как защитить рассаду, уберечь теплицы и не остаться без урожая из-за капризов природы, выяснил 360.ru.

Дожди в Москве и Подмосковье в конце марта Синоптическая ситуация в Москве и Московской области поменяется в конце марта, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Если большую часть марта погоду определяли антициклоны, то есть области повышенного атмосферного давления, то в конце месяца Москва и регион будут находиться под влиянием ложбины южного циклона. Поэтому увеличится облачность и начнутся дожди. Это будут первые весенние дожди», — отметила эксперт. Небольшие осадки местами ожидают в начале следующей недели — 31 марта. Но на характере температурного режима они практически не скажутся. Исключением можно считать ночные положительные температуры из-за облачной погоды днем: в столице будет около +2… +3 градусов. Соответственно, период гололедиц пройдет. Дневная температура в Москве останется на уровне +15… +16 градусов, а по Подмосковью — до +12… +17. «Из-за дождей в городе увеличится влажность. Кроме того, осадки смоют грязь и пыль, оставшиеся после зимы. Сухой воздух, который сейчас многие плохо переносят, увлажнится, очистится воздушная масса над Москвой», — объяснила метеоролог.

Снег в Москве и области весной — первоапрельская шутка? О том, что в столице и Подмосковье в первые дни апреля возможен снегопад, в беседе с РБК заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Причиной станет поступление более холодного и влажного арктического воздуха, который принесет в Московский регион осадки в виде снега. «Он будет скорее мокрым, весенним — не пушистым зимним, а тяжелым, кратковременным», — сказал он. После снегопада может сформировать снежный покров высотой примерно 1–4 сантиметра, но при последующем повышении температуры все быстро растает. Позднякова такую точку зрения не разделила. По ее словам, пока никакие модели не указывают на то, что в первой пятидневке апреля выпадет снег.

В Москве действительно ожидаются осадки, но это будут дожди, потому что температура воздуха остается относительно высокой: не +15… +17 градусов, как накануне, но градусов 10—12 тепла в дневные часы будет. Ночная температура в начале апреля тоже будет положительной. Не стоит накликать беду раньше времени. Татьяна Позднякова

Так как погоду в конце марта — начале апреля будет определять антициклон, ветер будет почти штилевым, преимущественно восточным, но периодически может менять направление. Скорость будет составлять — 2-7 метров в секунду, не более, заверила Позднякова. В субботу, 28 марта, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, в воскресенье, 29 марта, — 748. С наступлением на регион южного циклона показатели снизятся до 741 миллиметра — на шесть единиц ниже климатической нормы. Когда 30–31 марта атмосферные фронты начнут сменять друг друга, возможно усиление ветра: направление будет восточным, юго-восточным и западным, потоки разгонятся до 3-8 метров в секунду.

Как спасти рассаду и огород от апрельского снега Если предположить, что в апреле Москву и Подмосковье все же накроет последним снегом, то как к таким климатическим капризам подготовиться огородникам и дачникам? Ведь некоторые из них уже успели открыть посадочный сезон. «У немецких аграриев есть поговорка: April, April, der macht, was er will, то есть „Апрель–апрель, что хочет, то и делает“. Поэтому удивляться переменчивой погоде в этом месяце не стоит. Ни в нашей рискованной зоне земледелия, ни в Европе. Просто нужно внимательно следить за прогнозом погоды», — рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. В апреле еще нет активной вегетации растений, а первоцветы не боятся ни снега, ни легких морозов. По этой причине не нужно страшиться холодных осадков, успокоил эксперт. «Трудности могут возникнуть с пленочной теплицей. Выпавший снег для поликарбонатных и стеклянных теплиц не представляет никакой опасности. А вот пленочные могут прогнуться, конструкция сломается, потому что они рассчитаны на защиту от дождя и ветра, но не от снега», — отметил агроном.

Если дачники уже посадили растения в открытом грунте и есть возможность действовать быстро, лучше заранее подготовить укрывные материалы: плотный спанбонд, агроволокно или пленку. Когда пойдет снег, их можно быстро раскидать по грядкам и закрепить края камнями или досками. Для молодой рассады в открытом грунте подойдут обрезанные пластиковые бутылки или специальные колпаки-укрытия — они создадут парниковый эффект и защитят от заморозков. Если грядки находятся в теплицах, внутри можно укрыть растения нетканым материалом. При сильных заморозках в парник ставят емкости с горячей водой — они будут отдавать тепло постепенно. Для многолетников и кустарников, если они уже тронулись в рост, снег не так страшен, как резкие перепады температур. Агрономы советуют не спешить с обрезкой и подкормкой, если прогноз обещает похолодание. Лучше дождаться устойчивого тепла, чтобы не спровоцировать рост новых побегов, которые затем повредит мороз. Если снег все же выпал, а затем быстро растаял, важно обеспечить отвод талой воды от корней. Ее застой в сочетании с возможными холодами может привести к загниванию корневой системы. Стоит заранее проверить дренажные канавки и при необходимости углубить их.

Какие работы можно делать в огороде в Подмосковье в апреле Обычно в апреле в подмосковном регионе проводят обрезку деревьев, кустарников и декоративных растений, но только если в прогнозе погоды нет снега или морозов. «Теплолюбивые растения можно уже открывать, например, розу, виноград, ежевику. Это нужно, чтобы они не очень быстро начали распускаться, так как апрель еще не наступил, возможны холода. Обычно убирают утепляющие материалы и по возможности забрасывают растения снегом», — объяснил Воробьев. Ближе ко второй половине апреля можно заняться талой водой. Ее следует собирать в бочки, чтобы потом поливать растения — она благотворно влияет на них. Полезно и разбивание почвенной корки — самого верхнего слоя земли. При таянии снега она напитается водой, что благоприятно для будущих всходов. Если же этого не сделать, талый снег просто испарится под активными солнечными лучами. Кроме того, обычно в апреле немного дождей, а это поможет почве не засыхать.

«Если есть опавшие листья с прошлой осени, ими можно посыпать грядки, где планируется высадка огурцов, помидоров и других теплолюбивых растений. Листва защитит землю от испарения влаги и лишит сорняки солнца», — отметил Воробьев. При условии, когда на участке есть стеклянная теплица, внутри нее можно зажечь серную шашку. Она выделит сернистый газ, который убьет грибки и бактерии. Если остался снег, им следует забросать землю в парнике — так почва подготовится к скорым посадкам. В апреле можно посеять в открытый грунт или теплицу укроп, петрушку или кинзу. Они обладают эфирными маслами и долго прорастают. К моменту высадки огурцов и помидоров можно будет собрать первую зелень. «Еще можно купить самый дешевый лук-севок. Он быстро даст перья, которые сразу используют в пищу», — посоветовал агроном.