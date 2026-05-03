Под клеймом «немецкой овчарки». Судьба Маши Васильевой, чей настоящий подвиг знали только партизаны и офицер вермахта

Маша Васильева, которой в 1941 году едва исполнилось 16 лет, шла по улице оккупированного немцами Рыльска под руку с вражеским офицером. Соседи отворачивались, и плевали им в след, а за спиной летело презрительное: «Немецкая овчарка» или что-нибудь порезче. Родная мать публично прокляла ее и перестала разговаривать. Никто не знал, что именно это презрение и было лучшей маскировкой для девушки, которая каждую ночь выносила из комендатуры динамит для партизан.

Предательница Октябрь 1941 года перевернул жизнь маленького Рыльска под Курском. Немецкие патрули заняли улицы, на домах появились чужие вывески. Юная Мария Васильева, сама пришла в комендатуру и предложила услуги переводчицы. Она была очень молоденькая, хрупкая, с длинной русой косой и отлично знала немецкий язык, поэтому немцы взяли ее без всяких раздумий. Сразу после этого родная мать прокляла дочь и перестала с ней разговаривать. «Немецкая подстилка» — бросали ей вслед ее соседи.

Тогда люди не знали, что девушка действовала не просто так, а с санкции командира партизанского отряда «Щорс». Немецкий язык, который она учила с таким старанием, теперь служил во благо советского народа. Каждый переведенный приказ, каждая случайно услышанная фраза становились оружием против немцев. Донесения Мария закладывала в дупло старого дерева на окраине — партизаны называли это «глухой почтой». Никто из них не знал, что Мария только улыбалась врагам в лицо, но работала всегда на своих. И никто не догадывался, что на самом деле ей за спиной у оккупантов помогал обер-лейтенант вермахта Отто Адам. Свой среди врага Отто было около 30. Родом из Лейпцига, до войны он работал скорняком вместе с отцом. В отличие от многих немецких офицеров, он никогда не был фанатиком немецкой политики. В его семье были люди с социалистическими убеждениями, а сам он еще в середине 30-х годов привлекался за антигосударственные высказывания.

Войну он воспринимал как трагедию, а гитлеровский режим — как предательство рабочих людей как в Германии, так и в других странах. Дома, в Германии, его ждали жена Дора и маленькая дочь Рита. Форма, которую он надел после мобилизации в ряды вермахта, не изменила его убеждений. Настоящим врагом для Отто был не советский народ, а фашизм — уничтожавший и русских, и немцев. Интернациональная рабочая солидарность и свела его в итоге с Марией. Он сам предложил помощь. Во имя победы Он заведовал оружейным складом рыльской комендатуры. Тем самым местом, где хранились винтовки, пулеметы и ящики со взрывчаткой. Этот динамит Мария и передавала партизанам. А Отто был ее главным поставщиком, помощником и прикрытием, как от немцев, так и от местных жителей. Мария выносила добычу в своей сумке, прикрыв сверху русско-немецким словарем. А если добыть боеприпасов удавалось много, то сумку нес сам Отто — все немцы уже привыкли, что он ухаживает за русской секретаршей. Так партизаны получили множество оружия, взрывчатку, медикаменты, бланки пропусков и карты минных полей. Двоюродный брат Марии лично прятал мешки с гранатами и автоматами в саду под снегом.

Отто часто приглашал Марию на танцы в офицерский клуб. Там подвыпившие немцы нет-нет да и сбалтывали лишнее о планах командования, а Мария уже передавала эти планы в нужные руки. Парочка ездила и по окрестным селам. Отто надевал свою форму, брал Марию и они под видом немецкого офицера с дамой расспрашивали начальников вокзалов о расписании поездов, угонявших людей в Германию. Никто из немцев не догадывался, как далеко зашли их дела. А горожане продолжали видеть в девушке лишь ненавистную «немецкую овчарку», предавшую самое дорогое. Последний бой К осени 1942 года в комендатуре уже не оставалось сомнений: информация утекает к партизанам слишком регулярно, чтобы считать это случайностью. Немецкое командование начало проверку, и подозрения пали в том числе на Отто — слишком уж охотно он водил компанию с русской переводчицей. Тогда, чтобы проверить его лояльность, ему приказали лично арестовать Марию. Отто не подчинился, вместе с Марией они застрелили двух часовых, забрали оружие и ушли в лес к партизанам.

Немецкую форму сожгли и Отто принялся учить русский, чтобы общаться напрямую. А в это время за его голову фашисты назначили награду в 15 тысяч марок. Март 1943-го оказался для партизанского отряда имени Щорса роковым. У села Званное партизан загнали в лес, а весеннее половодье на реке Сейм отрезало все пути к отступлению. Как именно погибли Мария и Отто, никто не видел. Самая распространенная версия такова: когда патроны кончились, Отто выстрелил в Машу, а затем — в себя. Из всего отряда в живых оказался только Владимир Голованов, но его ранило еще до боя, и он спрятался у местных жителей. Тела мать Марии нашла только через полтора месяца, в мае. Дочь она опознала по длинной русой косе.

Впоследствии родилась красивая история о любви между девушкой и немецким офицером. Но не все склонны романтизировать события той войны. Во имя народа Двоюродный брат Марии, Александр Осадчих, в годы оккупации жил рядом и хорошо запомнил те дни — ему тогда исполнилось 15 лет. Он категорически опроверг романтическую версию их отношений. По его словам, ни он, ни никто другой из родственников любви между ними не замечал. Отто был старше девушки почти вдвое и состоял в браке. А у Марии был другой ухажер — молодой офицер Альфред, искренне влюбленный в девушку. С ним переводчица кокетничала для прикрытия, а Отто был для нее «старшим товарищем» и идейным соратником. Возможно, это и не была великая любовь в привычном понимании этого слова. Но разве это умаляет их подвиг?

Что же держало их вместе, если романтики не было? Вероятно, подлинным фундаментом их союза был ненависть к нацизму и вера в классовое братство людей. Отто не предавал «своих» ради случайной любви — он возвращался к собственным корням, к рабочей солидарности, которую фашисты растоптали, отправив его дядю-коммуниста гнить в концлагере. А Мария рисковала не ради романтических прогулок под руку с офицером, она защищала Родину, и скрывала это так искусно, что даже родная мать прокляла ее. Скорее всего, их объединяло убеждение, что человек человеку — брат. Это и стало мостиком через линию фронта, связавшим двух совершенно разных людей для достижения общей цели. Матери и дети войны Марию и Отто похоронили в братской могиле в парке имени Фрунзе в поселке Глушково Курской области. В 1960-х годах мать девушки встретилась с матерью и сестрой Отто Адама из ГДР — они разыскали могилу сына и брата благодаря публикации в советской прессе. Две женщины обнялись над общей могилой. Они не проклинали друг друга — они вместе оплакивали своих детей.