Сегодня 01:47 Почему ссора 15 мая навлечет гнев святых? Запреты на Бориса и Глеба, хранителей земли Русской День князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отмечают православные 15 мая 0 0 0 Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look / www.globallookpress.com Интересное

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Православные 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых канонизированных святых Руси, чья кроткая жертва остановила братоубийственную войну и сделала их вечными хранителями земли русской. В народе же Соловьиный праздник чествовали иначе, прозвали его барыш-день. Почему 15 мая нельзя ссорится, что принесет в семью деньги и какие запреты нарушить запрещено под страхом кары — в материале 360.ru.

Кошмарный Святополк Окаянный Сказание о Борисе и Глебе дошло до наших дней не случайно. Оба — сыновья того самого Владимира Крестителя, который принес православную веру Руси в 988 году. Они младшие единокровные братья Святополка Окаянного, но от другой матери, жены Владимира Святославовича, византийской царевны Анны. Она происходила из знатной македонской династии. Именно она была единственной сестрой правящего императора Византии Василия Болгаробойца и внучкой императора Константина Багрянародного. Борьба за киевский престол Как гласит летопись, в 1015 году заболел отец братьев, великий князь Владимир Святославович, и Бориса призвали в Киев. Уже здесь ему стало известно, что на русские земли вторглись печенеги. С дружиной Борис пошел на защиту. «Позже выяснилось, что Бориса обманули, чтобы удалить от трона. При возвращении он не дошел до Киева и встал на реке Альте. Здесь и узнал, что отец уже умер, а престол занял Святополк Окаянный», — рассказала 360.ru Наталия Фоминых, религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова.

Фото: РИА «Новости»

Заповедь Христа о любви и убийства Дружина от этой новости разъярилась и предложила идти на Киев, поддержать Бориса в борьбе за престол. Тот с негодованием отверг это предложение, следуя заповеди Христа о любви, отказался поднимать оружие против старшего брата. Святополк Окаянный на самом деле хитростью хотел устранить всех претендентов на престол, убить всех сыновей Владимира. Он направил бояр во главе с воеводой Путшей с поручением убить брата. Воевода зарезал Бориса ночью в его шатре, где тот пел псалмы со слугой-венгром. Глеба Святополк заманил к Киеву. У Смоленска тот получил известие о смерти отца и брата, Ярослав Мудрый посоветовал Глебу в Киев не ехать. К Глебу убийцы явились прямо в стан. Дружине он запретил поднимать оружие в защиту, князя зарезал его же повар. Хранители земли русской Борис и Глеб считаются первыми русскими святыми, которых канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Их с тех времен почитают как покровителей земли русской, а также каждый из правителей, из князей русских считал их своими небесными помощниками, которые руководят всеми делами князя и наставляют их. Братья были канонизированы как страстотерпцы. Это означает, что они приняли мученическую смерть не от рук гонителей христианства, а от своих единоверцев.

Их мученический подвиг в том, что они были беззлобны, что они не таили злобы, не противостояли врагам. Наоборот, молитвой пытались вразумить брата и почтить память погибшего брата и отца Наталия Фоминых

Фото: РИА «Новости»

Несли победу над врагами Руси Изначально святой Глеб считался покровителем хлеба, просто по созвучности слов «Глеб» и «хлеб». Позднее братья стали почитаться как чудотворцы-целители, поскольку летописи полны множественными рассказами о чудесах исцеления, которые происходили у их гроба. «Они были и покровителями различных побед над врагами. Например, Александр Невский одержал победу над шведами под знаменем и с именем на устах братьев Бориса и Глеба», — объяснила религиовед. Намного позднее русские люди стали видеть в них заступников и молитвенников. Представители княжеских родов стали считать Бориса и Глеба своими наставниками. Произошло это в 1115 году. 15 мая случилось перенесение мощей братьев Бориса и Глеба в новую церковь, усыпальницу, которую построил князь Изяслав Ярославович в Вышгороде. С тех пор эти братья стали почитаться как хранители земли русской. Народные поверья и Соловьиный день У народа на Руси этот день почитался как Соловьиный день, Соловьиный праздник. Считалось, что именно в этот день, 15 мая, соловьи начинают петь. Они провожали своим пением весну, встречали лето, и русские люди старались проснуться очень рано в этот день и первыми услышать соловьиные трели.

Фото: РИА «Новости»

Верили, что человек, который услышит 15 мая заливистое пение соловья, будет счастливым весь год. День знаменовал и окончание сева. Крестьяне к вечеру спешили посеять огурцы и тыкву и должны были прочитать обязательную молитву. Дальше сеять должны были в полном молчании, чтобы овощи эти уродились. Как получить деньги в Барыш-день 15 мая Купцы чтили 15 мая особенно, звали его «Барыш-день». Считалось недостаточно просто услышать пение соловья, необходимо было поймать его и продать, получить за него барыш.

И если 15 мая этот барыш за соловья был получен, была совершена удачная сделка, то весь год будет не только счастье, потому что ты же слышал пение соловья, да, а еще и будет богатство. Наталья Фоминых

Особые приметы на 15 мая Почти все приметы в этот день связаны с соловьями. Если соловей запел первым, а за ним запела кукушка, значит, лето будет очень счастливым, радостным, сытным. Если соловей пел всю ночь — погода будет уже солнечная, холодов не ждали. Верили, что если во время первой трели соловья было полноводье, то нужно было срочно начинать все посевные работы. А если деревья были еще еголые, без зелени, без почек, просто веточки и палочки, то считалось, все, соловей запел на голых деревьях, ожидай неурожая в саду. Что можно делать в день Бориса и Глеба Встать до рассвета и первым услышать соловьиные трели — примета сулит счастье на весь год.

Подкормить птиц или поставить новые скворечники — ради благополучия семьи.

Прочитать молитву перед началом посевных работ, затем в тишине посеять огурцы и тыкву — для щедрого урожая.

Принести с поля первый ком земли и положить его в изголовье — оберег от нечистой силы и насекомых.

Подать милостыню или выполнить просьбу близкого — считается, что добрые дела возвращаются сторицей.

Поймать и продать соловья (получить «барыш») — к прибыли и удаче в торговле.

Обратиться с просьбой к члену семьи или соседу — 15 мая ее редко отвергают.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Строгие запреты на 15 мая Самый главный запрет 15 мая — это запрет на ссоры, особенно на ссоры и разногласия в семье. В этот день чествуются святые Борис и Глеб, которые предпочли умереть, чем пойти на братоубийственную войну за власть. Они своим примером показали, какие отношения мира и взаимопонимания должны быть в каждой семье. Эти святые очень внимательно изучали Святое Писание, молились, молились о душе умершего отца, а также молились о брате, который замыслил братоубийство. Считается, что в этот день нельзя отказать нуждающимся, бедным. «Если вам нужно о чем-то попросить, у вас есть просьба, сделайте это 15 мая, попросите. Считается, что просьбы, обращенные как в молитве к святым, так и к людям в вашей семье или в вашем окружении, не останутся безответными», — добавила Фоминых.