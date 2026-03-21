По зимней тайге 14 дней. Как экспедиция на лыжах дошла до отшельницы Агафьи Лыковой
Российские путешественники на лыжах прошли по дикой тайге, преодолевая ледяные реки, мороз до -30 и полное отсутствие троп, чтобы добраться до самой известной отшельницы страны — Агафьи Лыковой. Экспедиция заняла вдвое больше времени, чем планировалось, а часть пути участники шли на пределе сил — с ночевками в снегу и галлюцинациями от усталости. Подробностями похода поделился с 360.ru путешественник Олег Тайга.
Эксперимент на выносливость
Кемеровский инструктор по выживанию Олег Тайга решил проверить себя и отправился к отшельнице Агафье Лыковой — не только ради маршрута, но и чтобы передать ей лекарства и помочь по хозяйству.
Агафья Лыкова живет в тайге уже около 80 лет и никогда не покидала место своего проживания. Она — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых обнаружили геологи в Западных Саянах в 1978 году. Сегодня ее заимка находится на территории Хакасского заповедника.
Разрешение через отказ
Попасть к Лыковой оказалось не так просто. Поездку заранее согласовали с заповедником и духовным наставником отшельницы. Сначала путешественнику отказали в допуске.
«Мне сказали: за 20 лет никто зимой туда не ходил, мы сами не можем пройти», — рассказал Тайга.
Разрешение удалось получить только после подробного рассказа о подготовке и опыте. Экспедицию оформили как волонтерскую — с обязательствами помочь на месте. В числе условий — доставка лекарств, заготовка дров и даже получение благословения духовного наставника Агафьи.
Подготовка и команда
Команду удалось собрать буквально за две недели до старта. В итоге в поход отправились трое. К маршруту готовились особенно тщательно: изучали старые топографические карты, спутниковые снимки, рассчитывали питание. Еду максимально облегчали — сушили мясо, овощи, делали собственные заготовки.
«Никаких банок — все сушеное. Даже лапшу делал сам, с мясом и овощами», — поделился Тайга.
Тайга без троп
После заброски на снегоходах путь продолжился на лыжах.
Уже в первые дни стало ясно: идти придется почти вслепую. Постоянные броды, открытая вода и бурелом заставляли менять маршрут буквально на ходу. Иногда приходилось снимать обувь и переходить ледяные реки. Из-за сложности рельефа часть снаряжения — включая волокуши, палатку и печь — пришлось оставить.
На грани возможностей
Один из переходов занял 22 часа. Избы, на которые рассчитывали, не оказалось — ночевать пришлось прямо в снегу у костра. Следующий день оказался не легче: 18 часов пути и 14 бродов.
«Мы уже слышали голоса. Казалось, кто-то зовет из леса», — сказал собеседник.
Усталость накапливалась, концентрация падала. Один из участников сорвался в ледяную воду — его срочно переодели в сухую одежду.
Ночь при минус 30
Последнюю ночь перед встречей с Агафьей провели на морозе около -30 градусов.
«Мы легли валетом, грели друг друга. Это был единственный шанс не замерзнуть», — вспоминает рассказчик.
Встреча с отшельницей
До заимки добрались только через 14 дней вместо запланированных семи. Агафья Лыкова встретила гостей спокойно и доброжелательно. Угостила их напитком из моркови и бадана и пригласила в дом.
«Я спросил, что это за чай. Она говорит — „от поноса“. Мы посмеялись», — отметил путешественник.
Путешественники несколько дней помогали по хозяйству — заготавливали дрова, приносили ветки для коз. По словам участников, несмотря на свои 80, Агафья продолжает выполнять тяжелую работу самостоятельно.
«Очень сильный человек. Каждый день носит дрова с горы — и от помощи отказывается», — признался Тайга.
Обратно идти оказалось проще — часть реки замерзла. Однако экспедиции пришлось пройти еще около 80 километров пешком.