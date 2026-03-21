По зимней тайге 14 дней. Как экспедиция на лыжах дошла до отшельницы Агафьи Лыковой

Российские путешественники на лыжах прошли по дикой тайге, преодолевая ледяные реки, мороз до -30 и полное отсутствие троп, чтобы добраться до самой известной отшельницы страны — Агафьи Лыковой. Экспедиция заняла вдвое больше времени, чем планировалось, а часть пути участники шли на пределе сил — с ночевками в снегу и галлюцинациями от усталости. Подробностями похода поделился с 360.ru путешественник Олег Тайга.

Эксперимент на выносливость

Кемеровский инструктор по выживанию Олег Тайга решил проверить себя и отправился к отшельнице Агафье Лыковой — не только ради маршрута, но и чтобы передать ей лекарства и помочь по хозяйству.

Агафья Лыкова живет в тайге уже около 80 лет и никогда не покидала место своего проживания. Она — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых обнаружили геологи в Западных Саянах в 1978 году. Сегодня ее заимка находится на территории Хакасского заповедника.

Разрешение через отказ

Попасть к Лыковой оказалось не так просто. Поездку заранее согласовали с заповедником и духовным наставником отшельницы. Сначала путешественнику отказали в допуске.

«Мне сказали: за 20 лет никто зимой туда не ходил, мы сами не можем пройти», — рассказал Тайга.

Разрешение удалось получить только после подробного рассказа о подготовке и опыте. Экспедицию оформили как волонтерскую — с обязательствами помочь на месте. В числе условий — доставка лекарств, заготовка дров и даже получение благословения духовного наставника Агафьи.