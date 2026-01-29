От семечка до грядки: какие овощи посеять на рассаду в феврале
Агроном Тихонова рассказала, что можно посадить на рассаду в феврале
В последний месяц зимы у садоводов Центральной России начинается ответственная пора — старт рассадного сезона. Февральский посев определяет будущий урожай многих теплолюбивых культур с длительным вегетационным периодом. Какие именно овощи необходимо посеять в конце зимы, как выбрать подходящие сорта и создать идеальные условия для всходов, выяснил 360.ru.
Что посадить на рассаду в феврале в Центральной России
Овощи
Если в хозяйстве есть стационарные теплицы, в которые можно высаживать рассаду в апреле, к концу февраля стоит посеять тепличные сорта томатов, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.
«С начала февраля до середины апреля можно сеять перцы и баклажаны», — отметила эксперт.
Она посоветовала сажать сладкие перцы отдельно от острых — даже не в одной теплице. Последние лучше выращивать на улице.
Из большого количества сортов Тихонова посоветовала сеять гибридные — они лучше переносят похолодание, болезни и другие неблагоприятные условия.
Рассаду для открытого грунта сеют не раньше конца марта, уточнила агроном.
«Например, томаты высевают примерно после 21 марта и до 7 апреля. У них период развития — 45 дней», — рассказала Тихонова.
Для открытого грунта томаты сеют не раньше конца марта — после 21 марта и до 7 апреля.
Цветы
В феврале самое время посеять цветы: гвоздику Шабо, петунии гибридные, агератум, а также:
- лаванду;
- дельфиниум;
- хризантему;
- бегонию;
- гелиотроп;
- гацанию;
- катарантус.
Что сделать, чтобы рассада прижилась — советы агронома
Обязательное условие — держать рассаду на свету не более 12 часов. Зимой для этого используют специальную подсветку.
Тихонова подчеркнула: овощные культуры нельзя подсвечивать больше этого времени, так как их состояние может ухудшиться.
«Практически все овощи у нас — это растения короткого дня. Я вам по опыту скажу: огурцы при коротком дне дают урожай в полтора раза выше, чем при длинном», — уточнила эксперт.
Томаты следует пикировать, чтобы стержневая корневая система перешла в мочковатую. В Астрахани, наоборот, нужны стержневые корни, однако в средней полосе она не требуется.
Подкармливать растения нужно не ранее чем через две недели после первых листочков. В противном случае можно засолить почву, из-за чего культуры не будут развиваться должным образом.
Почему февраль важен для посева растений
Так как в средней полосе России теплый период очень короткий, огородники вынуждены идти на хитрость, выращивания растения на подоконниках.
«Мы выращиваем их сначала дома, а потом в грунте. Тем самым удлиняем период тепла для культур», — объяснила Тихонова.