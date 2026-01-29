От семечка до грядки: какие овощи посеять на рассаду в феврале

Агроном Тихонова рассказала, что можно посадить на рассаду в феврале

В последний месяц зимы у садоводов Центральной России начинается ответственная пора — старт рассадного сезона. Февральский посев определяет будущий урожай многих теплолюбивых культур с длительным вегетационным периодом. Какие именно овощи необходимо посеять в конце зимы, как выбрать подходящие сорта и создать идеальные условия для всходов, выяснил 360.ru.

Что посадить на рассаду в феврале в Центральной России

Овощи

Если в хозяйстве есть стационарные теплицы, в которые можно высаживать рассаду в апреле, к концу февраля стоит посеять тепличные сорта томатов, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

«С начала февраля до середины апреля можно сеять перцы и баклажаны», — отметила эксперт.

Она посоветовала сажать сладкие перцы отдельно от острых — даже не в одной теплице. Последние лучше выращивать на улице.

Из большого количества сортов Тихонова посоветовала сеять гибридные — они лучше переносят похолодание, болезни и другие неблагоприятные условия.