От прогноза погоды до советов агронома: все, что нужно знать подмосковным дачникам в апреле

Апрель в Подмосковье — месяц контрастов: днем солнце прогревает воздух до плюсовых температур, а ночью возможны заморозки. Но садоводы уже вовсю готовят рассаду для лета. Какие овощи и цветы можно посадить уже сейчас, чем подкормить рассаду, какие цветы нуждаются в поливе и как защитить всходы от холодов — в материале 360.ru.

Какую погоду ждать садоводам и огородникам Подмосковья в апреле Пока говорить о заморозках в Московской области рано, потому что ночные низкие температуры — это морозец отступающей зимы, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «О заморозках можно говорить тогда, когда начнется активная вегетация растений. Обычно в Подмосковье это вторая половина апреля. Пока же отрицательные температуры никак не влияют на растения», — отметила эксперт. А вот деревья могут пострадать от перепада температур. Если стволы не побелили, то из-за высоких показателей днем и яркого солнца, а также отрицательных значений ночью кора может потрескаться. Неблагоприятно для дачников и то, что при отрицательной температуре в ночные часы на нерастаявших сугробах образуется наст в виде верхней корочки. Если не разбить ее вокруг кустарников смородины и крыжовника, она может сломать ветки: корка при таянии снега будет оседать.

Позднякова предположила, что уже в первой декаде апреля снег в Подмосковье растает. «Пока апрель в Московской области прогнозируется с положительной аномальной температурой воздуха, возможно, с существенными всплесками тепла», — пояснила метеоролог. В марте в Москве возможны температурные рекорды: 28-29-го числа термометры покажут значения, близкие к +15… +17 градусам. Что сажать на рассаду в апреле По словам агронома Елизаветы Тихоновой, в апреле в Московской области можно посеять некоторые цветы: лобелию, бальзамин, агератум, настурцию, тагетес — это бархатцы. «С 1 по 12 апреля сажают на рассаду томаты, чтобы к концу мая высадить их в грунт. Примерно в середине апреля — капусту», — уточнила собеседница 360.ru.

Что еще можно сажать на рассаду в апреле: брокколи;

цветную капусту;

амарант;

бальзамин;

душистый горошек — в горшок, в конце апреля;

кукуруза — тоже в горшок, в конце — середине апреля;

подсолнечник — лучше сажать в горшок;

лук-севок — сажают в середине — конце апреля. «Если у севка начнется срок вегетации в это время, то его минуют все болезни, которые наступают в июле, например, мучнистая роса», — рассказала агроном. Картофель в Подмосковье сажают, как правило, в конце апреля — начале мая.

Чем подкормить овощи в апреле в Подмосковье С момента посева и до появления листков рассаду подкармливать не стоит. Когда они появятся, можно подкормить специальными жидкими удобрениями для рассады. «В апреле на участке можно подкормить минеральными удобрениями кустарники типа крыжовника и смородины, яблони и многолетники: лук, чеснок, которые взошли, если сажали ранее. Лучше выбирать гранулированные, потому что они медленно смываются и постепенно передают питательные вещества в почву», — пояснила Тихонова. Это называется подкормка по черепку. Ее проводят начиная с 10–12 апреля. Это самое лучшее время: утром слегка подмораживает, но почва еще сухая, мерзлая и трещит под ногами. Агроном подчеркнула, что после пикировки рассаду нельзя поливать неделю. В противном случае корни могут погибнуть. «Никаких подкормок нельзя производить до того момента, как растение укоренится. Как только оно начинает активно потреблять воду, это означает, что укоренилось и начинает расти. Это время для подкормки», — добавила Тихонова.

Что делать в теплице в апреле в Подмосковье Во второй весенний месяц теплицу готовят к высадке, которая начнется с середины апреля и продолжается до середины мая. Огородники перекапывают грядки, забивают их прошлогодними листьями или содержимым компостной кучи. Благодаря этому земля в теплице нагревается, что поможет рассаде быстрее приняться, пояснила Тихонова. А рассаду, по ее словам, можно позже высадить по бокам. «Во время полива я стараюсь наливать туда воду, чтобы шло брожение. При этом выделяется углекислый газ, и отходы разлагаются на питательные вещества», — рассказала Тихонова. Чаще всего в теплицу высаживают огурцы, томаты, баклажаны.

Чем подкормить рассаду и комнатные растения Агроном напомнила, что подкармливать растения нужно только после появления листков. Любые удобрения стоит разводить либо использовать сразу жидкие. «Для своих сеянцев можно использовать стимуляторы: гумат, эпин или циркон. Чтобы лучше укоренилось, можно подкармливать гиббереллином или корневином», — подчеркнула эксперт. Комнатные растения подкармливаются точно так же. Удобрять следует с середины апреля: в это время световой день становится заметно длиннее, растения расходуют больше питательных веществ. Примерно в это же время их можно обрезать по необходимости. Делать это нужно раз в две-три недели.

Интересно Лучше всего для комнатных растений подойдут удобрения с содержанием азота.

Лайфхаки агронома по работам в саду и огороде в апреле Тихонова посоветовала при посадках и высадках рассады ориентироваться не на лунные фазы, а на агротехнические сроки. «Еще нужно помнить, что рассаду в Подмосковье сажают ради удлинения срока вегетации: это не климат южной страны, где семена можно сажать сразу в грунт. То же самое касается цветов. Если не делать рассаду, они не успеют зацвести до конца лета», — напомнила агроном.

У каждого растения есть сумма положительных температур, которая требуется ему для полного вызревания. В Подмосковье в среднем она составляет 1,6-1,7 тысячи в сезон, продолжила она. Томатам при этом нужно минимум две тысячи, капусте — 1,8 тысячи. Таким образом, суммы положительных температур региона не хватает, поэтому огородники выращивают рассаду, чтобы ее удлинить. В апреле следует разбрасывать гранулированные минеральные удобрения, чтобы бактерии поработали и произвели нужное количество азота для развития полноценного листа будущего растения.