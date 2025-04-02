Сегодня 10:43 От перемолотых желудей до овощей: что продают в магазинах под видом натурального кофе 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

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Пожалуй, самым любимым напитком, который многие пьют по утрам, остается кофе. Однако в последнее время в магазинах начали появляться подделки. Что же тогда предлагают покупателям вместо настоящих кофейных зерен?

Как отличить качественный кофе от подделки В среднем каждый житель России выпивает около 300 чашек кофе в год, что составляет примерно 60 литров. При этом многие не подозревают, что около 30% растворимого кофе на российском рынке — подделка. Чаще всего контрафакт продается под видом известных брендов. Как отличить оригинальный продукт, рассказали в «Самой полезной программе» — авторском проекте Владимира Щеглова. Одним из наиболее явных признаков подделки является низкая стоимость. Кофе, изготовленный в подпольных условиях, обычно стоит вдвое, а то и втрое дешевле. При этом чаще всего поддельный продукт можно встретить на маркетплейсах. Безопаснее всего покупать кофе в крупных торговых сетях. «У нас присутствуют на рынке три типа растворимого кофе: это порошковый, гранулированный и сублимированный», — объяснил профессиональный обжарщик кофе Сергей Табера. Специалисты не рекомендуют покупать порошковый кофе. Чем меньше размер частиц, тем легче фальсифицировать продукт. Чтобы снизить стоимость кофейной смеси, недобросовестные производители добавляют в нее измельченные желуди, ячмень, цикорий и даже сушеные овощи. «По сути, мы получаем кофе без кофеина. В то же время цена сильно ниже, чем у других поставщиков», — пояснил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Какой кофе выбрать Сублимированный кофе — это самый качественный вид растворимого кофе. Он отличается крупными гранулами, которые трудно подделать. Но это не все его преимущества. Для приготовления сублимированного кофе используется технология сухой заморозки. Зерна сначала обжаривают, а затем варят до получения густой массы. Эту массу замораживают, удаляют из нее всю воду и нарезают на гранулы. Благодаря такой деликатной обработке в сублимированном кофе сохраняется больше вкусовых качеств и полезных свойств.

Во-первых, он более ароматный и сохраняет большее количество эфирных масел, вот этих вкусовых компонентов. Потому что, как правило, на порошковый и гранулированный кофе воздействуют еще повторные тепловые обработки. И в связи с этим мы теряем много вкусовых компонентов. Сергей Табера профессиональный обжарщик кофе

Как выявить подделку среди сублимированного кофе Найти сублимированный кофе на полке магазина несложно. Его гранулы выглядят как кусочки шоколада. Но сколько стоит такой продукт? Чтобы это узнать, авторы программы купили в супермаркете три образца сублимированного кофе по цене 300, 480 и 900 рублей. Специалисты рекомендуют приобретать сублимированный кофе в упаковке из стекла. Это позволяет сразу оценить качество продукта: гранулы должны быть целыми и примерно одинакового размера. Самый дешевый вариант не оправдал ожиданий. «Вот здесь как будто бы гранулы такие неровненькие. Есть присутствие такого порошка. То есть они очень сильно разные по размеру», — заметил специалист.

Фото: Медиасток.рф

В другой банке гранулы выглядели более привлекательно и имели более правильную форму. А сублимированный кофе, который стоит 900 рублей, выглядит просто безупречно. «Здесь видно прям такой молочный шоколад, такие остренькие гранулы. Нет порошкообразной фракции», — прокомментировал Сергей Табера. О качестве кофе можно судить не только по его вкусу, но и по запаху. У дорогого кофе был приятный, насыщенный аромат. А вот у кофе средней ценовой категории аромат был похож на запах жженых зерен. Но больше всего удивил кофе из бюджетного сегмента. У продукта практически не было запаха при первом открытии упаковки. Что же с ним произойдет через неделю? Вероятно, он станет совсем безвкусным. Если сублимированный кофе не имеет запаха, то, возможно, для его производства использовали низкокачественное сырье. В таком случае в смеси может быть много мелкой фракции кофейной пыли.

На что указывает быстрая растворимость кофе Существует мнение, что высококачественный и натуральный кофе должен быстро растворяться даже в холодной воде, но это не так.

Если кофе растворяется медленно, соответственно, в нем больше вот этих масел, ароматических веществ. Соответственно, это более дорогой продукт. Если он растворяется быстро, получается, что мы имеем дело с дешевым продуктом. Сергей Табера профессиональный обжарщик кофе

Напиток средней ценовой категории окрасил воду быстрее всех. Вероятно, при производстве зерно пересушили и в результате получился продукт с низким содержанием полезных веществ. Согласно информации на упаковке, все три пачки содержат стопроцентную арабику. Этот вид кофе считается самым ароматным и приятным на вкус, без горького или кислого привкуса. Однако чтобы снизить стоимость продукта, производители иногда добавляют в состав более дешевую робусту.

Отличается она в первую очередь тем, что у робусты меньше вкусовых составляющих. Поэтому кажется, что робуста попроще. То есть там 800 вкусовых составляющих, а у арабики — 1200. Поэтому чувствуется вот эта разница во вкусе. Сергей Табера профессиональный обжарщик кофе

Специалисты заварили образцы в кипятке и внимательно рассмотрели получившуюся пенку. Она была пышной, что свидетельствовало о присутствии в составе зерен робусты. «Мы видим, что в первом образце пенка поплотнее. Во втором она чуть-чуть менее плотная. И третья — самая неплотная пеночка. То есть можем заявить, что третий образец — это, скорее всего, стопроцентная арабика», — отметил Табера. В завершение автор программы и приглашенный эксперт убедились, что в банках находится полностью натуральный продукт, а не его заменитель. Хотя сублимированный кофе труднее подделать, чем порошковый или гранулированный, в него тоже иногда добавляют посторонние растительные компоненты. А чтобы замаскировать подмену, в смесь щедро добавляют ароматизаторы.

Фото: Медиасток.рф

В процессе тестирования образцы подожгли. Натуральный кофе содержит большое количество масел, поэтому он не воспламенился, а лишь медленно тлел. Все три образца успешно прошли испытание. Ни один из них не загорелся, что подтверждает наличие натурального продукта в каждой банке. После проведения всех тестов стало очевидно, что качественный растворимый кофе не может быть слишком дешевым. Если вы хотите наслаждаться вкусным и бодрящим напитком по утрам, то вам придется заплатить больше. И лучше сделать запасы заранее. По мнению специалистов, стоимость кофе может снова вырасти.