От мировых обманов до ссор и капризов. Как пережить осетровую луну 9 августа

В выходные, 9 августа, на небе загорится осетровая луна — мощное астрологическое событие, способное повлиять на эмоции, интуицию и жизненные решения. В этом году полнолуние в знаке Водолея совпадет с ретроградным Меркурием, что усилит энергетические потенциалы периода. Почему луну называют осетровой, откуда ее наблюдать, что можно и нельзя делать, пока она правит, и как августовское полнолуние повлияет на события в России и мире — в материале 360.ru.

Почему луна 9 августа будет осетровой Полнолуние в августе получило свое название от коренных народов Америки, а точнее — североамериканских индейцев. Многие племена, которые обитали на берегах Великих озер, в последний месяц лета начинали ловлю на осетров, поэтому полная луна в это время года считалась осетровой.

Следующая осетровая луна наступит 28 августа 2026 года.

В других культурах августовское полнолуние называли иначе. Например, в Китае явление носило имя луны урожая, у кельтов — луна споров, у народов южного полушария Земли — снежная, грозовая, голодная или волчья. В Европе же ее называли кровавой — из-за красноватого оттенка. Как осетровая луна повлияет на события в России и мире Полнолуние 9 августа начнется в 10:55 по московскому времени и состоится в знаке Водолея. Оно придется на ретроградный Меркурий, рассказал 360.ru астролог Борис Зак. Он посоветовал не верить договоренностям и обещаниям политиков, данным в этот день.

Фото: Edgar Breshchanov / www.globallookpress.com

«Период выдастся довольно нервным и напряженным. Полнолуние настраивает людей быть капризными, а оппозиция Марс — Сатурн сделает их еще и вспыльчивыми и упрямыми. Положение этих и других планет подталкивает к ссорам», — отметил астролог. Возможно, в период с 7 по 11 августа на мировой арене прозвучат новые громкие угрозы как в сторону России со стороны других политиков, так и в целом агрессивная риторика друг к другу. «Но практика показывает, что многие современные дипломаты учитывают астрологические показатели в своей деятельности, потому вся агрессивная риторика ими будет продумана и, скорее всего, не будет иметь каких-либо серьезных последствий», — заметил Зак.

Фото: Ладожское озеро / Медиасток.рф

Что можно делать в осетровую луну Полнолуние — это пиковая энергия лунного месяца, которая может привести к эмоциональной перевозбудимости людей, рассказал Зак. «Чтобы направить переполняющую нас энергию в мирное русло, в этот день рекомендуется заниматься спортом, гулять на природе и совершать иные действия, позволяющие сбросить напряжение», — порекомендовал эксперт. В целом же полнолуние — это период, когда важно подводить итоги первой половины текущего лунного месяца. Лучше всего уделить время отдыху, саморефлексии и анализу достигнутых результатов.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Что нельзя делать в осетровую луну Зак отметил, что во время луны в Водолее не рекомендуется: заниматься рутиной;

общаться с начальством;

обращаться в госорганы. «Так как в этот день луна с 10:55 будет находиться без курса, важных решений и действий предпринимать тоже не рекомендуется», — добавил астролог. Как и откуда наблюдать осетровую луну Чтобы лучше разглядеть астрономическое явление, нужно к нему подготовиться: выбрать открытое место, без высотных зданий и деревьев;

дождаться темноты. После 21:00 луна поднимется выше и будет светить ярче;

можно использовать бинокль, чтобы лучше рассмотреть лунные моря и кратеры, а также цифровой зеркальный фотоаппарат или телеобъектив. В Москве хороший вид при условии безоблачной погоды откроется с Воробьевых гор, Лисьей горы в Битцевском парке или берега Москвы-реки.