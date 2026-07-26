От Лавры до чеховского вишневого сада: лучшие однодневные поездки из Москвы этим летом

Это не просто усадьба — это легенда, в которой смешались судьбы гениев. Вы идете по тенистой аллее через сосновый лес, переходите речку Ворю по старинным мосткам — и перед вами распахивается мир, где когда-то обедали Гоголь и Тургенев, где Врубель выкладывал майоликовые скамьи, а Репин писал этюды. Заходите в столовую усадебного дома — и видите ту самую копию «Девочки с персиками», которую Валентин Серов написал здесь в 1887 году. А в парке вас ждет настоящая «Избушка на курьих ножках», построенная по проекту Виктора Васнецова. Летом здесь проводят концерты под открытым небом, а в выходные — мастер-классы по старинным ремеслам.

Режим работы и цены

Экспозиции: вторник–воскресенье, с 10:00 до 18:00 (по субботам до 20:00). Вход в главный дом до 16:45 (по субботам до 18:45).

Парк: ежедневно с 10:00 до 20:00 (по субботам до 21:00).

Цены: билеты от 25 до 800 рублей в зависимости от экспозиции.

Сайт: www.abramtsevo.net

Как добраться

С Ярославского вокзала в сторону Сергиева Посада/Александрова до платформы «Абрамцево». От станции — около 20 минут пешком через лес и мостики через речку Ворю. Время в пути — около часа.

Совет

Фото- и видеосъемка на территории усадьбы платная, штативы под запретом. Если планируете серьезную фотосессию, уточните расценки на месте. Приезжайте утром — к полудню в парке становится многолюдно.