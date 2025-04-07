07 апреля 2025 17:23 Сморчки и другие ранние грибы: когда собирать съедобные и как узнать ядовитые? 0 0 0 Фото: Сморчок. K. Wagner/blickwinkel / www.globallookpress.com Интересное

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C середины апреля в лесах Подмосковья начинается сезон тихой охоты — появляются первые грибы. Однако нужно быть крайне осторожными: среди них немало ядовитых. Как отличить съедобные грибы и куда лучше всего за ними отправиться — в материале 360.ru.

Когда начинается сезон грибов 2025 в Подмосковье Самые первые грибы в лесах Московской области появляются с начала апреля. Ассортимент довольно велик: от сморчков и волнушек до маслят, сыроежек и белых. Восток отличается большим количеством маслят, а на севере довольно много лисичек. Однако самые урожайные грибные места расположены на юге и западе региона. Благодаря большому количеству широколиственных деревьев, которые перемешаны с хвойными, грибы появляются там раньше и их намного больше, чем на других направлениях.

Карта самых грибных мест Московской области

Фото: Публичное достояние

Кстати, опытные грибники утверждают, что сегодня грибы перестали придерживаться сезонности: привычные летние виды, например, можно встретить весной. Самыми первыми по-прежнему появляются сморчки, строчки, дождевики, блюдцевики и поганки.

Сморчки: отличия съедобных и ядовитых Сморчки легко узнать по округлым шляпкам, похожим на пчелиные соты. Обычно они конические, яйцевидные или круглые. Цвет — от светло-коричневого до почти черного. Чаще всего эти грибы попадаются под тополями, осинами и ольхой.

Фото: Сморчок высокий. Georg Stelzner/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Съедобные грибы легко перепутать с ложными сморчками. Отличить их поможет шляпка: у ядовитых она полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью, тогда как настоящие сморчки полые внутри.

Где растут сморчки Сморчки предпочитают смешанные и лиственные леса, особенно любят места с хорошим доступом света. Их можно найти на опушках, в оврагах, вдоль ручьев и на старых гарях. Часто они растут под ясенями, осинами и дубами, а также в местах, где почва богата перегноем. В Подмосковье сморчки появляются уже в апреле, если зима была мягкой, а весна ранней. Первыми прорастают сморчки конические, затем — сморчки обыкновенные. Важно помнить, что эти грибы не любят густую тень, поэтому искать их стоит на открытых участках.

Фото: F. Hecker/imago stock&people / www.globallookpress.com

Как и где собирать сморчки Для сбора лучше выбрать сухой день: влажные грибы хуже хранятся. Срезать сморчки нужно осторожно, оставляя часть ножки в земле, чтобы не повредить грибницу. Складывать урожай лучше в плетеную корзину — так грибы не помнутся и сохранят форму. Популярные места для сбора в Подмосковье — леса в районе Домодедова, Серпухова, Наро-Фоминска, а также окрестности Звенигорода. Однако грибы могут появиться и в неожиданных местах, поэтому стоит проверять разные участки.

Как обрабатывать сморчки Сморчки относятся к условно-съедобным грибам, поэтому перед готовкой их нужно правильно обработать. Сначала грибы очищают от мусора и промывают под проточной водой, уделяя внимание ячеистой шляпке, где часто скапливается песок. Затем сморчки необходимо отварить. Для этого их заливают водой, доводят до кипения и варят 15–20 минут. Отвар сливают — его нельзя использовать для приготовления блюд. После этого грибы можно жарить, тушить или замораживать. Некоторые грибники предпочитают сушку: сморчки нанизывают на нитку и подвешивают в хорошо проветриваемом месте. После сушки их хранят в плотно закрытой таре. Интересно, что в сушеном виде сморчки становятся более ароматными.

Фото: K. Wagner/blickwinkel / www.globallookpress.com

Как готовить сморчки Эти грибы обладают нежным вкусом и отлично сочетаются с разными продуктами. Один из самых простых способов — жарка с луком и сливками. Грибы предварительно отваривают, затем обжаривают на сливочном масле, добавляют лук, сливки и тушат до готовности. Еще один популярный вариант — сморчки в сметанном соусе. Отваренные грибы обжаривают с луком, добавляют сметану, специи и зелень. Блюдо получается ароматным и сытным. Сморчки можно добавлять в супы, пироги и даже использовать как начинку для блинов. В европейской кухне их часто готовят с белым вином и сливочными соусами, подавая с пастой или картофелем.

Интересно Важно помнить, что сморчки не стоит употреблять в сыром виде — это может вызвать расстройство пищеварения. Правильная обработка делает их безопасными и раскрывает уникальный вкус. Важно помнить, что сморчки не стоит употреблять в сыром виде — это может вызвать расстройство пищеварения. Правильная обработка делает их безопасными и раскрывает уникальный вкус.

Строчки Строчок стоит на короткой полой ножке, которую почти не видно из-под бесформенной темно-коричневой или даже черной шляпки. По размеру эти грибы намного крупнее сморчков, а их шляпки внутри неполые. Со шляпками стоит быть осторожнее: они содержат токсины, которые разрушаются только при термической обработке. Перед приготовлением строчки нужно прокипятить несколько раз.

Фото: Sven Walter/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Дождевики и ложнодождевики Дождевики обычно овальной или округлой формы, белого цвета с замкнутыми плодовыми телами. Среди них тоже есть опасные грибы — ложные дождевики. К счастью, отличить их довольно просто.

Фото: Грибы дождевики в лесу в Карелии / РИА «Новости»

Ядовитые грибы обычно имеют чешуйчатую плотную кожицу желтоватого цвета, на которой могут быть небольшие трещины. Мякоть мясистая, толстая, упругая, белого цвета, с тонким пряным запахом. Со временем цвет шляпки ядовитого гриба меняется сначала на фиолетово-черный, затем на оливковый с более светлыми прожилками. Ложные дождевики содержат небольшое количество токсинов, способных спровоцировать легкое пищевое отравление.

Фото: Ложные дождевики. M. Henning/blickwinkel / www.globallookpress.com

Шампиньоны и поганки Весенние шампиньоны часто путают с поганками. Визуально у них много общего, поэтому, чтобы не ошибиться, прежде чем срезать гриб, проверьте цвет шляпки: пластинки на нижней поверхности должны быть розовыми. Поганки отличаются тем, что пластинки на нижней поверхности их шляпок полностью белого цвета.

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Блюдцевик Еще один популярный в народе весенний гриб — блюдцевик. Ножка у него очень короткая и чаще всего полностью спрятана под землей. Шляпка — ярко-оранжевая и по форме напоминает блюдце, откуда, собственно, и появилось название. Пахнет этот съедобный гриб не очень приятно — многим по запаху напоминает хлорку. Зато благодаря этому его практически невозможно перепутать с другими грибами. К тому же аромат полностью исчезает после термической обработки. Среди блюдцевиков есть и ядовитые. Обращайте внимание на цвет шляпки: она должна быть именно ярко-оранжевой. Грибы всех оттенков коричневых и серых цветов брать ни в коем случае нельзя.

Полезные приложения Мобильные приложения могут помочь и начинающим, и опытным грибникам. Многие из них содержат большие каталоги грибов с фотографиями и подробными описаниями. Также есть функции «определить гриб по фото».

Фото: Wang Jingyi/XinHua / www.globallookpress.com

Приложение «По грибы» работает без доступа к Сети — довольно важный момент, ведь в лесу связь может отсутствовать. «Справочник грибника» расскажет, где лучше всего искать грибы в вашем регионе и какие появились в конкретное время года. Для Mushroom Identify и «распознавания грибов по фото» нужен интернет. Последнее приложение работает с нейросетью, которую можно обучать. Однако полностью полагаться на машинный разум не стоит: если есть сомнения, лучше показать свою находку опытному грибнику.