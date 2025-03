Остался без рук, но чудом выжил. Как американца дважды бросили умирать на Эвересте

После колледжа Уэзерс из Техаса устроился патологоанатомом, женился и обзавелся двумя детьми. Он признался в интервью The Guardian , что несмотря на внешнее благополучие, страдал от депрессии. Для того, чтобы уменьшить ее проявления, в 1986 году доктор записался на курсы альпинизма.

Экспедиция не только не сломила мужчину, но и придала новых сил. Он, наконец, избавился от депрессии и обрел вкус к жизни.

«Удивительно, насколько функциональным ты можешь быть. Через четыре месяца после того, как мне отрезали руки, я был на работе», — сказал он.

После лечения он трудился патологоанатомом в Medical City Dallas Hospital и выступал с мотивационными речами на мероприятиях. В 2000 году Уэзерс издал книгу о своих приключениях Left for Dead: My Journey Home from Everest. По мотивам его истории вышли два фильма и оперная постановка.