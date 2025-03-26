Сегодня 01:30 Остался без рук, но чудом выжил. Как американца дважды бросили умирать на Эвересте 0 0 0 Фото: Narendra Shahi Thakuri/ dpa / www.globallookpress.com Интересное

США

Больницы

Фильмы

Эверест

Походы

Альпинизм

Любовь к альпинизму сделала патологоанатома Бэка Уэзерса инвалидом, но изменила жизнь к лучшему. Участники восхождения на Эверест дважды бросили его умирать. Он не только смог выкарабкаться, но и излечил депрессию, став настоящей знаменитостью.

Восхождение на Эверест После колледжа Уэзерс из Техаса устроился патологоанатомом, женился и обзавелся двумя детьми. Он признался в интервью The Guardian, что несмотря на внешнее благополучие, страдал от депрессии. Для того, чтобы уменьшить ее проявления, в 1986 году доктор записался на курсы альпинизма.

Единственное, что действительно помогало, — это доведение своего тела до крайностей. Если вы усердно работаете физически, это дает вам это замечательное чувство погружения в себя, и все проблемы вашего существования исчезают. Бэк Уэзерс

В мае 1996 года американец записался на восхождение на Эверест. Тур в Непал стоимостью 65 тысяч долларов организовала компания Adventure Consultants. В группу под руководством новозеландского горного гида Роба Холла вошли восемь человек. Уэзерсу на тот момент исполнилось 49 лет, он стал самым старшим альпинистом в команде. Лишь в походе Уэзерс понял, что выбрал не лучшее время. Незадолго до поездки он перенес операцию от близорукости и не успел восстановиться. В день штурма вершины, 10 мая, альпинист ослеп из-за того, что его адаптированная роговица под действием высоты изменила форму.

Фото: Medical City Dallas / YouTube

Он отказался спуститься в лагерь, так как надеялся, что с выходом солнца зрение вернется. Холл приказал ему остаться в точке на высоте 8200 метров и ждать, когда он проводит остальных и вернется за ним. Уэзерс общался с проводником в последний раз, потому что спустя время Холл застрял на вершинном гребне и умер. Ослепшему помог куратор другой группы. Майкл Грум привязал его к себе веревкой и повел к лагерю.

Во время спуска поднялась метель, группа из 10 человек потеряла ориентацию. Когда через несколько часов шторм стих, Уэзерс сильно ослаб и потерял правую перчатку. Альпинисты разделились — одни остались с пострадавшими, а другие ушли за помощью. Когда пришла подмога, патологоанатом исчез в ночи.

Фото: Nawang Sherpa/Bogati/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На следующий день его и альпинистку Ясуко Намбу нашел давний знакомый Уэзерса по курсам, канадский врач Стюарт Хатчисон. Он был тоже из группы Холла. Они находились в крайне тяжелом состоянии — лица покрылись коркой льда, глаза расширились. Альпинисты бросили их, так как решили, что не смогут помочь. Дважды бросили умирать Вопреки всему Уэзерс вышел из гипотермической комы. В бреду снег казался ему мягкой кроватью, лишь звук от ударившейся о лед замерзшей руки заставил очнуться и встать.

Насколько мне известно, я единственный человек, который вышел из гипотермической комы в такой обстановке. Это пробуждение — то, чего я не понимаю. Я смотрел на это с самых духовных и самых физических точек зрения. Бэк Уэзерс

Уэзерс самостоятельно спустился в лагерь. Товарищи не поверили своим глазам. Из-за обморожения нос и щеки мужчины почернели, а руки и ноги заледенели. Альпинисты вновь решили, что он не жилец. Они уложили Уэзерса в отдельной палатке, оставили спальные мешки, питье и еду, а сами ушли помогать другим, подававшим больше надежд на выздоровление. Из-за травм альпинист не мог воспользоваться припасами и укутаться, поэтому провел холодную ночь в ужасных условиях. Но снова выжил. Что с Уэзерсом произошло после? Когда Уэзерсу помогли спуститься в нижний лагерь, вертолет эвакуировал его в больницу. Врачи ампутировали ему нос, правую руку между локтем и запястьем, все пальцы левой руки и части обеих ног. Позже из тканей со лба и уха хирурги нарастили нос, но он не перестал выделяться на фоне остального лица.

Фото: Medical City Dallas / YouTube

Экспедиция не только не сломила мужчину, но и придала новых сил. Он, наконец, избавился от депрессии и обрел вкус к жизни. «Удивительно, насколько функциональным ты можешь быть. Через четыре месяца после того, как мне отрезали руки, я был на работе», — сказал он. После лечения он трудился патологоанатомом в Medical City Dallas Hospital и выступал с мотивационными речами на мероприятиях. В 2000 году Уэзерс издал книгу о своих приключениях Left for Dead: My Journey Home from Everest. По мотивам его истории вышли два фильма и оперная постановка.