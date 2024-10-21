Сегодня 14:28 Осенняя хандра — очей разочарование. Что это за состояние и как с ним бороться Психолог Пирогова объяснила, как отличить осеннюю хандру от депрессии 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Осенняя хандра характеризуется упадком сил, ухудшением настроения и снижением работоспособности. Она может быть вызвана недостатком солнечного света, изменением погоды и другими факторами. Почему осенью наступает хандра и как с ней бороться, выяснил 360.ru.

Что такое осенняя хандра Осенняя хандра — состояние, когда нет сил и ничего не хочется делать. В эту пору даже самое любимое и привычное дело, например хобби, отнимает много энергии. Сокращение светового дня, изменение погоды, нехватка витаминов или другие факторы зачастую становятся причиной тоскливого настроения. Например, когда дни становятся короче, а ночи — длиннее, организм начинает вырабатывать меньше серотонина — гормона счастья. Это может привести к снижению настроения и работоспособности. Следует понять, что осенняя хандра — не заболевание, но она может влиять на качество жизни. «Это состояние неклинического расстройства, способное влиять на психическое, физическое и эмоциональное состояние», — рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова. Хандра сопровождается отсутствием настроения, апатией и нежеланием что-либо делать. Солнечный день становится короче, на улице холодает, и человек как бы впадает в спячку.

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Кто подвержен осенней хандре Особенно подвержены осенней хандре люди, склонные к меланхолии и пессимизму. Они могут видеть мир в серых тонах и не находить радости в мелочах. Также в группе риска — те, кто испытывает стресс или усталость. В таком состоянии человек становится более чувствительным к внешним воздействиям, и даже незначительные неприятности могут вызвать негативные эмоции. «Часто наше состояние зависит от типа темперамента. Больше всего осенней хандре подвержены меланхолики. Они погружаются в свои мысли и начинают депрессивно смотреть на вещи», — отметила Пирогова.

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Как избежать осенней хандры Если вы чувствуете, что одолевает осенняя хандра, не стоит отчаиваться. Есть несколько способов, которые помогут справиться с этим состоянием: Больше гуляйте на свежем воздухе. Даже если за окном пасмурно, прогулка поможет получить дозу витамина D и улучшить настроение.

Занимайтесь спортом. Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов радости.

Общайтесь с близкими людьми. Их поддержка поможет почувствовать себя лучше.

Найдите новое хобби. Новое увлечение позволит отвлечься от грустных мыслей.

Обратитесь к специалисту. Если осознали, что не можете справиться с осенней хандрой самостоятельно, обратитесь к психологу или психотерапевту.

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Как отличить хандру от настоящей депрессии Хандра и депрессия — два разных состояния, которые могут проявляться схожими симптомами. Однако они имеют разную природу и требуют разного подхода к лечению. «Обычно хандра проходит, а депрессия — нет. При осенней хандре вас может порадовать выпавший первый снег, а при депрессии не радует ничего», — пояснила психолог.

Интересно Хандра связана с временными трудностями или стрессовыми ситуациями в жизни человека. Она может характеризоваться усталостью, раздражительностью, ухудшением настроения, потерей интереса к привычным занятиям. На этом состоянии сказываются различные факторы: переутомление, дефицит сна, конфликты с близкими, проблемы на работе. Хандра связана с временными трудностями или стрессовыми ситуациями в жизни человека. Она может характеризоваться усталостью, раздражительностью, ухудшением настроения, потерей интереса к привычным занятиям. На этом состоянии сказываются различные факторы: переутомление, дефицит сна, конфликты с близкими, проблемы на работе.

Настоящая депрессия, в отличие от хандры, — психическое расстройство, которое чревато серьезными последствиями для здоровья человека. Депрессия характеризуется не только снижением настроения, но и другими симптомами, такими как потеря интереса к жизни, снижение самооценки, нарушение сна и аппетита и даже мысли о самоубийстве.

Фото: Freepik

Важно понимать, что депрессия требует профессиональной помощи. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает ее симптомы, обратитесь к врачу-психиатру или психотерапевту. Они помогут разобраться в причинах этого состояния и предложат методы лечения. Однако если вы столкнулись лишь с кратковременным ухудшением настроения на фоне каких-либо событий в жизни (или просто приближающейся зимы), то, скорее всего, это хандра. В этом случае можно справиться с ней самостоятельно, применяя различные методы релаксации.