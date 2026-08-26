Сегодня 06:01 Осень-2026 по восточному календарю: кому из знаков китайского гороскопа повезет в карьере, а кому — в любви Фото: Bettina Strenske/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Осень 2026 года для восточного гороскопа — время, когда год Огненной Лошади набирает полную силу, но энергия символа года направлена вовнутрь. Это период анализа, завершения циклов и укрепления позиций без лишней суеты. Кому из знаков повезет в карьере, кому стоит быть осторожным в финансах, а кому — сосредоточиться на семье, — в прогнозе 360.ru на осень для всех знаков восточного гороскопа.

Общая характеристика осени 2026 года Осень 2026 года для восточного гороскопа — время, когда год Огненной Лошади вступает в свою полную силу. Но энергия символа года направлена не во внешнюю среду, а внутрь человека. Это время анализа, корректировки, укрепления позиций и завершения циклов, рассказал 360.ru профессиональный астролог и таролог Борис Зак. «Ключевая задача для всех знаков в этот период — перейти от летней суеты к терпеливому движению, сосредоточиться на текущих делах и тщательно планировать следующие шаги», — отметил эксперт. Предстоящая осень станет периодом, когда летние грандиозные идеи начнут воплощаться, сталкиваться с первыми препятствиями и проходить проверку на прочность. Гороскоп на осень-2026 года для всех знаков китайского гороскопа С гороскопом 360.ru помог Борис Зак. Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы рождения) Осень для Крыс — время перехода к более спокойному ритму. Сентябрь идеально подходит для того, чтобы сосредоточиться на одном ключевом проекте и довести его до ума, не распыляясь. В вопросах денег лучше придерживаться консервативной стратегии, отдавая предпочтение накоплениям, а не рискованным инвестициям. Октябрь и ноябрь не сулят грандиозных прорывов — это хороший период для укрепления тылов и упорядочивания финансовых вопросов. Совет астролога: не нужно браться за все сразу. Лучше сфокусироваться на качестве, а не на количестве дел.

Фото: Inga Kjer/photothek.net via www. / www.globallookpress.com

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Этой осенью Быков ждет один из самых продуктивных периодов. Энергия Лошади поддержит их стремление к конкретному результату. Сентябрь обещает быть особенно удачным. Быки могут стать одними из главных везунчиков месяца, если проявят активность. Октябрь и ноябрь могут принести перемены, которые откроют новый этап в жизни. Совет: можно смело тестировать новые подходы, но при этом не нужно забывать про тщательное планирование. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Для Тигра осень — это время, когда энергию стоит направить в конструктивное русло. Сентябрь станет отличным периодом для достижения важных целей и реализации личных проектов. Октябрь усилит видимость представителей знака в глазах начальства и откроет возможности для новых начинаний. Этот месяц станет звездным часом Тигров, который позволит ярко заявить о себе. Совет: лучше использовать это время для карьерных достижений и решительных действий. Это отличный период для запуска проектов. Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) Кроликам осенью потребуются вся их дипломатичность и терпение. Этот период может показаться сложным. Первая половина осени хорошо подходит для творческой самореализации и спокойной работы над собой. Вторая половина, напротив, принесет потенциал для удачного партнерства и романтических отношений. Однако год Лошади для Кролика — это знак разрыва, который может потребовать пересмотра планов в середине пути. Совет: в отношениях лучше быть особенно дипломатичным, а в делах действовать постепенно, без резких движений.

Фото: Медиасток.рф

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Для Дракона осень 2026 года — время, когда стоит сбавить обороты. Сентябрь — самое подходящее время для анализа проделанной работы и корректировки планов на финальный этап года. Особенно осторожным следует быть в октябре, так как месяц станет временем конфликтов. Это не предвещает беды, но сигнализирует о необходимости избегать рискованных начинаний, подписаний контрактов и переездов. Совет: следует отложить начало важных дел на ноябрь. В октябре можно уделить больше времени быту и завершению старых дел. Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Змеи будут чувствовать себя в осеннем потоке достаточно комфортно. Первая половина осени — это хорошее время для углубления в уже начатые проекты, но пока не стоит их масштабировать. Вторая половина осени усилит творческую энергию представителей знака, давая им отличные возможности для интеллектуальной работы, написания текстов, исследований и стратегического планирования. Совет: нужно сделать ставку на качество, а не на количество. Рекомендуется потратить октябрь для генерации идей, а не для их активного внедрения. Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Для Лошадей 2026 год стал их годом, и энергия этого знака предстоящей осенью будет на пике. Ее следует потратить на упорный труд, чтобы в качестве вознаграждения им была удача. Также во второй половине года возникнет необходимость дожать то, что уже начато. Ближе к середине осени откроются возможности для получения желаемого. Однако год Лошади традиционно требует осторожности — успех приходит быстрее, но и цена ошибки выше. Совет: не следует расслабляться. Октябрь и ноябрь можно использовать для реализации самых смелых планов. Лучше избегать излишней импульсивности.

Фото: Samuel Vega/Jna Press / www.globallookpress.com

Овца (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Для Овцы осень начнется с мощного импульса. В сентябре представителям знака будет все даваться легко, если они не будут сидеть сложа руки. Октябрь и ноябрь принесут более спокойную энергию: в это время лучше сосредоточиться на семейных вопросах, а не на работе и бизнесе. Совет: сентябрь лучше всего использовать для начала нового, а октябрь и ноябрь — для укрепления достигнутого в кругу близких. Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Осень для Обезьян — время внутренней перезагрузки. Ее начало — отличный период для проведения ревизии своих желаний и истинных целей. Это время двигаться к важным целям без суеты, шаг за шагом. Вторая половина осени станет нейтральным периодом, который лучше посвятить отдыху, восстановлению ресурсов и делегированию задач. Совет: осенью важно определиться, куда хочется прийти в итоге. Отдых в октябре поможет подготовиться к финальному рывку года. Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Петухов осенью ждут испытания на смелость. Первую половину сезона важно действовать решительно и даже идти на риск, при этом нужно доверять интуиции, а не чужим советам. Вторая половина осени станет еще более сложным временем, которое повысит риск репутационных потерь, недопонимания и споров в деловой среде. Совет: в первой половине осени лучше действовать смело, а во второй — быть крайне осторожным в словах и документах. Лучше закреплять договоренности письменно.

Фото: Медиасток.рф