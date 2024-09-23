Сухо, облачно, прохладно. Каким будет октябрь в Москве и Подмосковье
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в октябре
Октябрь приближается, и многие задаются вопросом: какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья? Будет ли эта осень дождливой, можно ли надеяться на бабье лето, когда менять зимнюю резину — в материале 360.ru.
Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на первую половину осени-2024
В Москве и Московской области в начале осени будет прохладно, но с проблесками последнего тепла.
Конец сентября и короткое бабье лето
«На этой неделе самым холодным выдастся понедельник. Днем воздух в Московской области прогреется до +10-15 градусов, а ночью опустится до -4. Прошлой ночью в регионе тоже подмораживало. Своевременный заморозок для третьей декады сентября — это норма», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
В последующие ночи сохранится вероятность небольших заморозков. Далее будет потепление днем и ночью. В темное время суток температура за окном поднимется до +7-12 градусов, в отдельных районах — до +4 градусов, а в дневные часы — до +20.
В среду и четверг в Московской области и столице термометры покажут +19-20 градусов. Осадков на фоне антициклона не ожидается. Этот период можно назвать бабьим летом. Оно продолжится недолго — до конца рабочей недели, отметил Ильин.
В четверг и пятницу небо затянет облаками, а в выходные снова похолодает — до +11-16 градусов.
«В середине этой недели будет теплая погода — до +22-24 градусов, по области — до +25. Это на шесть-семь градусов выше нормы. Однако за потеплением последует похолодание», — рассказал 360.ru метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Октябрь
Ситуация с погодой в октябре в Москве и Подмосковье неоднозначная: в прогноз вмешивается много неопределенностей, объяснил Ильин.
«Климатическая обстановка складывается таким образом, что две воздушные массы сталкиваются: холодная — с севера, теплая — с юга. В такой ситуации могут создаваться волновые процессы, которые мешают определить конкретную погодную обстановку», — объяснил эксперт.
Коллегу поддержал Вильфанд. По его словам, прогноз погоды на октябрь можно дать лишь примерный.
«По предварительным расчетам, в начале октября температура в столице и области будет существенно ниже, чем сейчас. Понижение температуры прогнозируется уже в предстоящее воскресенье», — уточнил метеоролог.
Будет ли начало осени дождливым
Невозможно точно сказать, будет ли октябрь нынешней осенью дождливым или солнечным. Пока что синоптики решаются лишь на приблизительный прогноз.
Будет более облачно — можно не ждать голубого и ясного неба, яркого солнца. Больших осадков не прогнозируется, но небольшие кратковременные дожди возможны.
Роман Вильфанд
Метеоролог напомнил, что до сегодняшнего дня в столице и Подмосковье выпало всего 0,2 миллилитра осадков.
«Это очень мало», — подчеркнул Вильфанд.
Стоит подготовиться к любым погодным условиям и не забывать брать с собой зонт или дождевик, чтобы не промокнуть под внезапным осенним дождем.
Когда менять резину на зимнюю
С приходом холодов перед автолюбителями встает вопрос о смене резины. Это важный этап подготовки машины к зиме, который обеспечивает безопасность на дороге.
Производители шин рекомендуют «переобуваться» при снижении среднесуточной температуры до +5–7 градусов. В таких условиях летняя резина начинает терять эластичность, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой и увеличению тормозного пути.
Стоит учитывать и региональные особенности климата. Если в вашем регионе заморозки наступают раньше, необходимо задуматься о замене резины заранее.