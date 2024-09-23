Сухо, облачно, прохладно. Каким будет октябрь в Москве и Подмосковье

Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в октябре

Октябрь приближается, и многие задаются вопросом: какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья? Будет ли эта осень дождливой, можно ли надеяться на бабье лето, когда менять зимнюю резину — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на первую половину осени-2024

В Москве и Московской области в начале осени будет прохладно, но с проблесками последнего тепла.

Конец сентября и короткое бабье лето

«На этой неделе самым холодным выдастся понедельник. Днем воздух в Московской области прогреется до +10-15 градусов, а ночью опустится до -4. Прошлой ночью в регионе тоже подмораживало. Своевременный заморозок для третьей декады сентября — это норма», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

В последующие ночи сохранится вероятность небольших заморозков. Далее будет потепление днем и ночью. В темное время суток температура за окном поднимется до +7-12 градусов, в отдельных районах — до +4 градусов, а в дневные часы — до +20.

В среду и четверг в Московской области и столице термометры покажут +19-20 градусов. Осадков на фоне антициклона не ожидается. Этот период можно назвать бабьим летом. Оно продолжится недолго — до конца рабочей недели, отметил Ильин.