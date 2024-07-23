Сегодня 20:20 Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой Пирамиде МММ Сергея Мавроди исполнилось 30 лет 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Интересное

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Финансовой пирамиде МММ исполнилось 30 лет. Именно 23 июля 1994 года вся страна наблюдала начало конца самой масштабной финансовой махинации в России. Что это за схема, кто такой Сергей Мавроди и почему все рухнуло — в материале 360.ru.

Что такое МММ и в чем суть пирамиды Акционерное общество «МММ» — крупнейшая финансовая пирамида в России. Ее создал Сергей Мавроди в 1989 году. Сначала организация занималась торговлей импортной оргтехникой, после чего неоднократно меняла род деятельности. Все кардинально изменилось в 1994 году. От деятельности финансовой пирамиды Мавроди пострадали, по разным данным, от двух до 15 миллионов человек.

Кто создал МММ Учредителями компании стали Сергей Мавроди, его родной брат Вячеслав Мавроди и первая жена Вячеслава Ольга Мельникова. Сергей неоднократно повторял, что он руководит организацией, а два других учредителя требовались, чтобы только зарегистрировать компанию. Тем не менее аббревиатура МММ состоит из начальных букв фамилий всех ее учредителей.

Фото: Valeriy Matusov / Global Look Press

Как работала МММ В 1993 году компания выпустила 991 тысячу акций номиналом 1000 рублей. Они поступили в продажу в февраля 1994 года. Затем компания разместила столько же акций дополнительно. После в оборот ввели билеты МММ. Они выглядели как десятирублевая купюра с портретом Сергея Мавроди. Фактически билеты — мавродики в народе — не считались ценными бумагами, поэтому законодательство на них не распространялось. Реклама с обещанием разбогатеть «прямо сейчас» от персонажа Лени Голубкова, которого сыграл актер Владимир Пермяков, звучала из каждого утюга. Он обещал купить жене шубу и сапоги. В итоге вокруг компании создался настоящий ажиотаж.

Фото: Билет МММ / РИА «Новости»

Масла в огонь подлило объявление о выплате 1000% годовых в виде дивидендов. Кто их получил, не уточнялось. Даже это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди бросились покупать «счастливые билеты». Со стороны МММ были и спекуляции. Компания объявила о двусторонних котировках, то есть держатель мог продать бумаги по оговоренной цене в офисе у станции метро «Нагатинская». Каждую неделю компания самостоятельно поднимала цены на акции. Все закончилось тем, что за полгода стоимость бумаги от двух тысяч рублей взлетела до 80 тысяч. Деньги не успевали считать, их количество измеряли комнатами, а сам Мавроди зарабатывал примерно 50 миллионов долларов в день.

Фото: Здание центральный офиса компании «МММ» на Варшавском шоссе в Москве / РИА «Новости»

Крах пирамиды МММ Сказка об обогащении закончилась 23 июля 1994 года. Тогда Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба страны заявила, что МММ уклоняется от всех налогов. За это организацию обязали заплатить штраф в размере почти 50 миллиардов рублей. В Оренбургской области вовсе возбудили уголовное дело по статье о сокрытии доходов. Тогда Сергей Мавроди пригрозил налоговикам: либо мы платим огромный штраф, либо наши вкладчики остаются ни с чем. Налоговая полиция назвала ультиматум манипулированием интересами клиентов.

Фото: Unsplash

Примерно в этот момент к борьбе с Мавроди подключились упустившие создание финансовой пирамиды власти. Сам президент Борис Ельцин сказал, что «Леня Голубков не купит дом в Париже». Чиновники разных мастей начали разоблачать аферу, а вкладчики с испугу начали продавать акции и билеты. Но Мавроди не сдавался. Он заявил, что 29 июля для стабилизации ситуации акции снова будут продавать по номиналу, то есть по 1000 рублей, а купить их можно будет по 950. Он заверил, что цена бумаг будет расти в два раза быстрее. Несмотря на предупреждения властей и налоговиков, люди принесли Мавроди свои последние деньги, чтобы обменять их на подешевевшие билеты. Однако разбогатеть не получилось… Уже 4 августа 1994 года Сергея Мавроди арестовали в квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов. В московский офис МММ ворвался ОМОН, из него вывезли 17 камазов наличных.

Фото: Вкладчики «МММ» собирают подписи в поддержку Сергея Мавроди / РИА «Новости»

Что стало с Сергеем Мавроди Вкладчики до последнего верили в МММ, просили вернуть их деньги и выпустить Мавроди. Скоро его действительно освободили. Создатель пирамиды даже успел стать депутатом Госдумы. Правда, быстро вылетел оттуда из-за прогулов.

Интересно МММ полностью обанкротилась в 1997 году. После этого Сергей Мавроди на время исчез. Оказалось, что он создавал другие финансовые пирамиды. Одной из таких стала Stock Generation в долларах. МММ полностью обанкротилась в 1997 году. После этого Сергей Мавроди на время исчез. Оказалось, что он создавал другие финансовые пирамиды. Одной из таких стала Stock Generation в долларах.

Когда начались проблемы с выплатами, американцы заблокировали все счета компании. В 2011 году он создал вторую версию МММ — в интернете. На сайте Мавроди прямо говорил, что это финансовая пирамида и что он не дает никаких гарантий. В 2014-м была еще одна попытка создания пирамиды в биткоинах. Все проекты провалились.

Фото: Valeriy Matusov/Russian Look / Global Look Press

Нельзя сказать, что Мавроди остался безнаказанным. Срок давности по делу об уплате налогов вышел, но осталось множество уголовных дел по подделке документов и мошенничеству. В 2003 году Мавроди приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы, а в 2007-м — к 4,5 года и штрафу 10 тысяч рублей. Поскольку он провел весь срок в СИЗО, его сразу же выпустили.

Тем не менее сумма исков постоянно росла и доходила до 300 миллионов рублей.

Интересно Известно, что Мавроди считал себя незаурядным и даже исключительным человеком. «Я — мессия. Я меняю мир», — говорил он о себе. Известно, что Мавроди считал себя незаурядным и даже исключительным человеком. «Я — мессия. Я меняю мир», — говорил он о себе.

Мавроди никогда не признавался, был ли у него тайник. Всю оставшуюся жизнь он жил скромно, в родительской квартире с обычным ремонтом и одевался в старые спортивные костюмы. Основатель финансовых пирамид умер в марте 2018 года. Ему стало плохо на остановке общественного транспорта. Мавроди скончался в больнице от сердечного приступа на 63-м году жизни. Его имущество изъяли в счет погашения долгов, а брат Вячеслав запретил хоронить величайшего в истории России мошенника в семейной могиле.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / Global Look Press

Другие известные пирамиды В 2022 году дело Мавроди хотели возродить — этим занялся Данил Юсупов, который назвал компанию «МММ 2.0». Но на старте проект внесли в список финансовых пирамид Банка России. Еще одной известной финансовой пирамидой стал проект Владимира Дрямова «Тибет». Сначала фирма занималась сбором лекарственных трав, но за несколько лет выросла. Учредитель переименовал ее в «Тандем» и начал выпускать акции. Вкладчикам обещали 30% доходности в год, В итоге от этой схемы пострадали около 200 тысяч человек, ущерб составил приблизительно шесть миллионов долларов.

Интересно В 1992 году Александр Соломадин и Сергей Грузин организовали акционерное общество открытого типа «Русский дом селенга» и даже придумали сам термин «селенг», что означало сдача денег под 456% годовых. При этом средства новых вкладчиков распределяли между старыми. От пирамиды пострадали 2,5 миллиона человек, ущерб составил миллиард долларов. В 1992 году Александр Соломадин и Сергей Грузин организовали акционерное общество открытого типа «Русский дом селенга» и даже придумали сам термин «селенг», что означало сдача денег под 456% годовых. При этом средства новых вкладчиков распределяли между старыми. От пирамиды пострадали 2,5 миллиона человек, ущерб составил миллиард долларов.

Пирамида «Хопер-инвест» Льва Константинова действовала точно по такой же схеме. От деятельности компании пострадали 4,2 миллиона вкладчиков, а ущерб достиг 170 миллионов долларов.