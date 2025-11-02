Безобидная комета или троянский конь? Объект 3I/ATLAS поставил в тупик даже ученых NASA

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила маневр при приближении к Солнцу и вызвала замешательство ученых. Некоторые специалисты считают, что таинственный объект продемонстрировал доказательство негравитационного ускорения. Показатели оказались настолько необычными, что ученые даже допустили вмешательство в полет внеземного разума.

«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9×10^{-7}а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце — 60 километров (=4×10^{-7}а.е.) в день в квадрате», — отметили в отчете .

Объект 3I/ATLAS зарегистрировали 1 июля. Ученые выяснили, что это межзвездная комета, облако газа и пыли вокруг ядра которой составляют в диаметре порядка 24 километров. Компьютерная модель рассчитала, что возраст 3I/ATLAS насчитывает более семи с половиной миллиардов лет, что примерно на три миллиарда лет старше Солнца.

Версия о космическом корабле

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на 3I/ATLAS действовала неизвестная сила, из-за которой объект отклонился от траектории при приближении к Солнцу. Он не исключил, что комета двигалась за счет реактивного движения.

Специалист объяснил, что в этом случае 3I/ATLAS должен потерять половину своей массы за определенный промежуток времени.

«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года», — подчеркнул Леб.

В сентябре он рассказал, что комета претерпела «аномальную эволюцию» — начала менять цвет. В августе астроном отмечал, что объект излучает собственный свет, однако его источник неизвестен. Он сравнил это явление с фарами автомобиля. По мнению Леба, комета может оказаться искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS троянским конем, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя», — отметил ученый.

Он не исключил, что необычную траекторию кометы рассчитал внеземной разум. Леб добавил, что ясность может появиться 19 декабря 2025 года, когда объект достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 миллионов километров, приняв чисто гравитационную траекторию.