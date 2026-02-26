Сегодня 19:36 Нулевые, вы что творите! В чем секрет девушек Bebot и почему этот тренд такой популярный Визажист Гаврилина: Bebot вряд ли станет долгосрочным трендом в мейкапе 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

В TikTok набирает обороты новый бьюти-тренд — Bebot, который пришел на смену Tired и Clean girl. Авторы роликов показывают, как они из обычных девушек превращаются в настоящих красоток. Что это за «новинка», разбирался 360.ru.

Суть тренда Bebot girl Создатели видео снимают себя «до» и «после». В первой части ролика девушки выглядят просто или совсем без макияжа, а во второй превращаются в более женственную и сексуальную версию себя. Для этого используют классические техники макияжа 2000-х, например, прохладные оттенки теней для век или мерцающий хайлайтер.

Происхождение тренда Bebot Тренд связан с песней Bebot из альбома Black Eyed Peas 2006 года Monkey Business. В филиппинской культуре «бебот» означает жаргонное ласкательное обращение к красивой девушке. Предположительно, начало тренда положило видео филиппинской создательницы Belle Pauleen в конце 2025 года. «Тренд Bebot действительно активно набирает популярность в социальных сетях. Он считывается как ностальгия по эстетике 2000-х: морозный внутренний уголок глаза, холодные оттенки, мерцающие текстуры, глянцевый финиш. Сейчас этот прием все чаще появляется не только в TikTok-контенте, но и в творческих съемках, а также в образах невест, которые выбирают более смелую стилистику», — рассказала 360.ru визажист, стилист по прическам Ольга Гаврилина.

Надолго ли Bebot останется в моде Bebot вряд ли станет долгосрочным направлением, считает Гаврилина.

Это яркий, вирусный тренд, который быстро распространяется и так же быстро трансформируется. Он построен на визуальном эффекте и узнаваемости, а такие явления обычно живут волнами. Ольга Гаврилина

При этом сама эстетика нулевых останется надолго, но в более адаптированной, современной версии: без перегруза перламутром и агрессивных текстур. «Если кратко: Bebot — это вспышка, а общий вектор индустрии — на естественность, текстуру кожи и интеллигентный акцент», — подчеркнула визажист.

Для каких мероприятий подходит Bebot Bebot — добрый, беззаботный и веселый макияж для молодых девочек, считает визажист, гример, стилист по прическам Елена Гребень. «Примерный возраст для такого макияжа — плюс/минус 20 лет. Этот макияж идет не всем. И цвет, и брови узкие — далеко не всем такое пойдет. Популярность будет больше журнальная, фэшн, съемки ТФП, если брать фотографов, видеографов, визажистов. Больше для портфолио, на какое-то мероприятие сходить», — отметила она в беседе с 360.ru. Такой мейк, по ее оценке, подойдет для вечеринок, встреч с подружками или посещения клуба.

Что касается коммерческого или вечернего образа для обычных людей, то если немного что-то изменить, адаптировать под лицо человека, он вполне себе красивый, гармоничный и в тренде. Но не как классический из 2000-х. Елена Гребень

В трендах, как и в целом в моде, есть цикличность, продолжила она. Только в макияже временной отрезок между уходом и возвращением как будто бы меньше. «Очень сильно влияет на продолжительность тренда какая-то новая или старая песня, ситуация в стране, в мире. Какие-то события больше, наверное, влияют», — заключила эксперт.

Актуальные тренды в макияже в 2026 году В 2026 году в приоритете остается натуральность: сияющая кожа, легкая коррекция, аккуратные стрелки, чистые формы, рассказала Гаврилина. «Популярны коричневые и бургунди-оттенки ресниц вместо классического угольно-черного — они делают взгляд мягче и дороже визуально. При этом уходит избыток блесток и плотных насыщенных пигментов. Макияж становится более встроенным в образ — когда внимание не к технике, а к человеку», — заключила она.

В 2026-м отходят на задний план перегруженные техники и универсальные схемы. «2026 год в макияже — это не про „чем больше, тем лучше“, а про осознанность, качество кожи и индивидуальность. Главный вектор — это адаптация макияжа под реальную жизнь», — рассказала Lenta.ru визажист, бровист Дана Лекус.

Интересно Новый тренд в макияже — легкие покрытия, сывороточные текстуры, кремовые румяна, мягкое скульптурирование и бронзирование без жестких линий.

«В макияже глаз однозначно грядет бум на цветные туши — и он уже начался. В своей ленте я вижу очень много таких образов. И бренды активно выпускают самые разные оттенки», — отметила автор блога «Блестючка».

Рынок активно захватывают китайские палетки, выигрывая дизайном, необычными яркими оттенками и сияющими текстурами. Вновь становятся актуальными голубые тени. Для более смелых образов подойдет футуристический акцент. Таким элементом в макияже могут стать: металлические текстуры — например, тени и/или хайлайтер;

стрелки;

блестки;

голографические тени;

яркие тени — фуксия, ярко-голубой, лаймовый;

неон.