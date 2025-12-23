Сегодня 18:29 Новая правда о перевале Дятлова: без логики и фактов, зато от шведов 0 0 0 Фото: Wikipedia/Общественное достояние/Ariane Lohmar/imageBROKER.com/Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Интересное

Споры вокруг зловещего перевала Дятлова не утихают до сих пор. Тайна гибели советских туристов на Урале десятилетиями обрастала всевозможными версиями, одна противоречивей другой. Возможно, слишком скучным счел официальное объяснение случившемуся и шведский исследователь Дэвид Томас Вонгстедт: что нового нашел иностранец в истории более чем полувековой давности — в материале 360.ru.

Вонгстедт справился с загадкой перевала Дятлова на удивление быстро. Ему потребовался всего месяц, чтобы сделать определенные выводы о том, что случилось зимой 1959 года. Альтернативный взгляд на гибель группы из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова он изложил в опубликованном на YouTube видео. Исследователь вспомнил уже известные версии и гипотезы произошедшего — в том числе радиоактивное заражение, вмешательство НЛО и спецслужб, — однако заявил: события в окрестностях горы Холатчахль развивались иначе, чем принято считать.

Что произошло с группой Дятлова Поезд увез восемь мужчин и двух женщин в уральскую тайгу в конце января 1959-го. Чтобы добраться до места, им пришлось пересесть на автобус, воспользоваться грузовиком и даже пройти часть маршрута на запряженных лошадьми санях. Уже во время основного этапа — похода на лыжах — из-за плохого самочувствия решил вернуться Юрий Юдин: он покинул группу 28 января и поэтому выжил.

«Интересно, что ждет нас в этом походе. Случится ли что-нибудь новое?» — писали студенты в групповом дневнике. Запись оказалась последней.

Планировалось, что конечной точки группа Дятлова достигнет 12 февраля, о чем туристы должны были телеграфировать в спортклуб. На связь они не вышли и не вернулись. Отправившиеся на поиски добровольцы нашли 26 февраля место последней стоянки: палатка стояла у горы Холатчахль в самом начале маршрута. Первые четыре трупа обнаружили спустя день: два — в полутора километрах вниз по склону у костровища под кедром, еще два, в том числе Дятлова, — между палаткой и деревом. Через неделю нашли пятого погибшего, в ложбинке, под 50-сантиметровым слоем снега. Чтобы отыскать всех участников группы, ушло более двух месяцев. Первые пятеро были фактически раздеты. И это притом, что морозы в ночь предполагаемой гибели людей достигали -30 градусов.

Что выгнало туристов группы Дятлова из палатки Внимание Вонгстедта привлек упомянутый в материалах кедр: его ветви обломали на высоте до пяти метров. Исследователь предположил, что туристы пытались забраться на дерево в темноте — вероятно, чтобы сориентироваться, понять, в какой стороне палатка, или хотели спастись от чего-то, что несло людям угрозу. «Следует также отметить, что четверо из них умерли в состоянии алкогольного опьянения», — заявил он о тех, кого обнаружили лежавшими головой в направлении к лагерю.

Говоря о найденных в овраге в мае 1959-го, Вонгстедт лишь процитировал итоговую формулировку из отчета советского следователя.

«Причиной гибели туристов явилась непреодолимая сила, природу которой установить не представляется возможным», — напомнил он.

Четыре оставшихся тела находились примерно в 75 метрах от кедра. Мертвые туристы лежали в противоположном от палатки направлении под трехметровым слоем снега.

С материалами по делу о группе Дятлова исследователь из Швеции, по его же собственным словам, работал при помощи русскоязычных переводчиков. Из изученных документов Вонгстедт вывел наиболее правдоподобное, как ему кажется, объяснение случившемуся: туристам угрожало нечто непосредственно внутри палатки, именно поэтому с подветренной стороны люди разрезали брезентовое укрытие. В видео он также заявил, будто бы при спуске по склону туристы не паниковали — шли организованно и спокойно. Исследователь предположил, что им удалось успокоиться и решения оставшиеся в живых принимали осознанно.

Вонгстедт также показал фотографии печной трубы, торчавшей из входа в палатку. Печь была самодельной, Дятлов сконструировал устройство специально для похода, и его точно использовали в ночь трагедии. «Внутри палатки были найдены частично съеденные куски жареной ветчины и бекона», — указал швед. В своем расследовании он предположил, что угли в печи затушили не до конца, и в итоге палатка оказалась в дыму. Разрезали ее как раз поэтому. Когда справиться с ситуацией не вышло, люди в панике выбежали на мороз.

Доказательством такой теории, заверил Вонгстедт, могут служить ожоги на теле и одежде у некоторых членов группы. А кровь вокруг рта у части туристов, вероятно, появилась из-за специфического кашля — это один из симптомов отравления дымом.

Исследователь заявил, что, скорее всего, некоторые из группы Дятлова были пьяны: поэтому не чувствовали холода и не сумели верно оценить расстояние до леса. По его мнению, те, чьи тела нашли в овраге, каким-то образом спровоцировали сход лавины. Когда их погребало под снегом, туристы ударились о лед и камни на дне ложбины — травмы оказались несовместимыми с жизнью. Трое попробовали вернуться к палатке, еще двое замерзли у костра.

Неудивительно, что версия шведского исследователя вызвала волну критики. В Сети ему в первую очередь напомнили об официальных данных судмедэкспертизы: по ним никто из группы Дятлова не был пьян. Да и часть травм, подробно описанных в материалах дела, не стыкуется с выводами Вонгстедта. Кроме того, погибшие на Урале считались опытными походниками: их едва ли мог напугать дым. Вероятность того, что туристы принялись бы из-за этого в панике резать единственное укрытие, тоже крайне мала.