Никто на Земле не спасется. Физик смоделировал сценарий ядерной зимы

Профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк задался вопросом, что произойдет, если начнется война двух ядерных держав: Индии и Пакистана. Ученый смоделировал последствия ядерной зимы и рассказал, какое будущее ждет человечество.

Последствия ядерной войны: огненные смерчи и сажа в воздухе

В ролике физик заявил, что ядерный взрыв приведет к катастрофе, после которой на Земле вряд ли кому-то удастся спастись.

Сначала на планете возникнут бури, которые спровоцируют выбросы огромного количества углеродной сажи. Опасная взвесь будет держаться там примерно десятилетие.

«47 мегатонн углеродной сажи. Это не производная от самих взрывов, она вызвана ядерными бурями в мегаполисах», — отметил Тегмарк.

В результате большие города охватит огненный шторм, продвигающийся по Земле благодаря ветру. Все, чего коснется вихрь, расплавится, будь то асфальт, стекло или металл.