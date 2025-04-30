Никто на Земле не спасется. Физик смоделировал сценарий ядерной зимы
Профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк задался вопросом, что произойдет, если начнется война двух ядерных держав: Индии и Пакистана. Ученый смоделировал последствия ядерной зимы и рассказал, какое будущее ждет человечество.
Последствия ядерной войны: огненные смерчи и сажа в воздухе
В ролике физик заявил, что ядерный взрыв приведет к катастрофе, после которой на Земле вряд ли кому-то удастся спастись.
Сначала на планете возникнут бури, которые спровоцируют выбросы огромного количества углеродной сажи. Опасная взвесь будет держаться там примерно десятилетие.
«47 мегатонн углеродной сажи. Это не производная от самих взрывов, она вызвана ядерными бурями в мегаполисах», — отметил Тегмарк.
В результате большие города охватит огненный шторм, продвигающийся по Земле благодаря ветру. Все, чего коснется вихрь, расплавится, будь то асфальт, стекло или металл.
Ученый сравнил шторм с «костром на стероидах» и объяснил, как именно тот будет двигаться. Огненная буря нагреет воздух, из-за чего дым поднимется вверх, а в воронку затянется более холодный внешний воздушный слой. Это приведет к штормовым ветрам, раздувающим огонь и поджигающим все на своем пути, превращая окружающий мир в пламенеющую жидкость.
Подобный шторм вызвал атомный взрыв в Хиросиме. Такой мегаполис как Нью-Дели, в сто раз с большим населением, может создать гораздо больше сажи во время огненной бури
Макс Тегмарr
Профессор Массачусетского технологического института
Землю накроет ядерная зима
Когда шторм закончится, в стратосфере возникнет «шапка» из сажи, покрывающая планету словно купол. Из-за него Земля погрузится в ядерную зиму, а немногочисленные выжившие начнут гибнуть от голода и морозов.
Холодно станет даже летом: температура упадет как в Канзасе, так и на Украине. От голода умрут более пяти миллиардов человек, в том числе порядка 99% жителей США, России, Китая и стран Европы. Ученый затруднился ответить, сколько именно людей смогут выжить после ядерной войны.
«Я уверен, что даже если катастрофа хоть немного так ужасна, как думают многие ученые, то выжившие будут рассматривать ее не как неудачу отдельных политиков или стран, но как провал всего человечества, которое подвело своих детей», — подытожил физик.