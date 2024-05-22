22 мая 2024 15:05 От телесных запоминаний до тайм-менеджмента. Как сдать экзамен без шпаргалок Психолог Белявская: во время сессии стоит относиться к себе очень бережно 2 3 0 Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / Global Look Press Интересное

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Соблазн воспользоваться шпаргалками и микронаушниками во время экзаменов всегда велик. Однако ни одно из хитроумных приспособлений не дает гарантии, что школьник или студент получит «отлично». Пожалуй, ничего, кроме самих знаний, не страхует от пересдач и неудов. Как лучше запоминать информацию и готовиться своими силами к сессии — в материале 360.ru.

Советы по успешной сдаче экзаменов в вузе без шпаргалок Избегайте ситуаций и людей, которые вызывают беспокойство Небольшое волнение перед важными событиями — абсолютно нормально. Но у каждого из нас есть определенные ситуации и люди, которые поднимают тревожность на опасный уровень. Постарайтесь изолировать себя от нервных моментов и объектов. Если вы боитесь обидеть кого-то, просто скажите: «Извините, но сейчас я занят, мне надо успеть выучить кое-что перед экзаменом».

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Сосредоточьтесь на том, что знаете Всегда будет материал, в который вы могли бы углубиться лучше. Однако пытаться в панике что-то доучить перед срезом знаний нет смысла. Беспокойство только истощит ограниченную энергию, которую стоит приберечь для «дня Х».

Интересно Вместо того чтобы волноваться, попробуйте говорить себе во время сессии: «Теперь я знаю гораздо больше, чем раньше. На этом экзамене я смогу ответить на многие вопросы». Вместо того чтобы волноваться, попробуйте говорить себе во время сессии: «Теперь я знаю гораздо больше, чем раньше. На этом экзамене я смогу ответить на многие вопросы».

Руководитель Всероссийского фонда Сергей Комков в беседе с 360.ru подсказал, что стоит больше читать. Он предложил изучать материал, используя не гаджеты, а книги — правильные учебники и пособия. «Надо брать книгу. Подержать ее в руках и очень внимательно вчитаться в то, что в ней написано, потому что, когда студент смотрит на экраны гаджетов, он быстро это забывает. То, что он пролистывает и узнает в книге, у него остается надолго», — подчеркнул Комков.

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Воздержитесь от приема успокоительных и медикаментов Как бы сложно и страшно вам ни было, не поддавайтесь соблазну заглушить стресс при помощи таблеток. Конечно, они могут дать нужный результат — вы успокоитесь, но, наряду с этим, замедлятся и вся нервная система, и реакция, и интеллектуальные способности. В некоторых случаях эффект может быть противоположным: руки-ноги будут трястись, а в голове — покати шаром. Попробуйте снять напряжение при помощи физических упражнений: они сократят спазмы в мышцах и придадут силы для усвоения новой информации.

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Создайте себе положительную установку на сдачу экзамена Многие оттягивают подготовку к экзаменам на максимальный срок. Конечно же, это не может не отразиться на оценках. Очень важно заранее позитивно настроиться к сдаче — это сделает обучение приятнее, чем из-под палки. Рассматривайте учебный процесс как увлекательный квест, который принесет вам полезные знания. Экзамен — это, безусловно, большое испытание, но и возможность получить удовольствие от собственного успеха и интеллекта.

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Выспитесь перед экзаменом Сон порой имеет решающее значение для процесса обучения и сдачи экзаменов. Нередко студенты и старшеклассники пренебрегают именно им, чтобы доучить что-то ночью. Однако, если пропускать даже два часа сна каждый день в течение недели, когнитивные функции выйдут из строя, а мозг будет работать так, словно вы не спали несколько суток подряд.

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Как сдать экзамен, если подводит память Преподаватель актерского мастерства Данила Будяну порекомендовал понять, какой у человека способ понимания и впитывания информации. Он уточнил, что кто-то лучше запоминает, переписывая текст несколько раз, а кто-то — c помощью ассоциативного ряда.

Кому-то, возможно, важно будет записать самому себе на диктофон часть лекций или материал, который необходимо выучить, а потом слушать его в наушниках на постоянной основе, пока едешь в метро. Данила Будяну педагог

Педагог предположил, что все предметы учат одному — выстраивать логические цепочки. Программа складывается из кирпичиков, которые мы формируем с начала обучения.

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Если раскладывать все на составляющие и постепенно это изучать, то запоминать значительно проще. Собеседник 360.ru подчеркнул, что весь текст состоит из частей, которым можно придумать понятные каждому названия и создать за счет этого картинку в голове. «В моей сфере помогает самое обычное телесное запоминание. Когда вы с партнером или педагогом репетируете текст на площадке, тело запоминает. Можно забыть часть текста, но, как только начнешь делать движения, он сразу же всплывет», — сказал Будяну.

Как чувствовать себя уверенным на экзамене Высокий уровень стресса на экзамене может повлиять на внимание и память, соответственно, снизить производительность, привести к риску банальных ошибок и низким оценкам.

Интересно Однако стресс — это нормальная реакция в сложных ситуациях; это мобилизирующий подарок эволюции для человечества. Однако стресс — это нормальная реакция в сложных ситуациях; это мобилизирующий подарок эволюции для человечества.

Он усиливает какую-то функцию в одной ситуации и ухудшает ее в другой. Кратковременные стрессоры улучшают когнитивные функции и делают память крепче, а длительные — подавляют. В целом так работают эустресс (полезный стресс) и дистресс (вредный).

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Вы можете усердно учиться, чтобы запомнить большие объемы информации для экзамена, но, если не готовы морально, вся эта тяжелая подготовка, к сожалению, может оказаться напрасной, рассказала 360.ru психолог Анна Белявская. «Когда придет время сдавать экзамены, вы должны относиться к себе как к профессиональному спортсмену. Накануне экзамена вам необходимо правильно питаться, быть в хорошем расположении духа, управлять своими нервами и давать телу отдохнуть», — отметила психолог. Белявская посоветовала остановиться на мгновение и сделать несколько глубоких вдохов, если вы столкнулись с вопросом, на который не знаете, как ответить. Можно попробовать технику дыхания «коробка».

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Представьте, что вы дышите вдоль стенок коробки: вдох — на счет четыре с одной стороны, выдох — на счет четыре с другой стороны. Повторите два-три раза. После этого прочтите вопрос еще раз. Если вы все еще не уверены, что можете ответить, перейдите к следующему вопросу. Худшее, что вы можете сделать, — это запаниковать, отметила эксперт. Включая «коробочное» дыхание, можно помочь себе сохранять спокойное и стабильное состояние, а самое главное — показать себя как уверенного студента, который точно даст верные ответы.

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По словам психолога, многие считают, что преподаватели хотят подловить сдающего на пробелах в знаниях и поставить плохие оценки, если им только предоставится такая возможность.

В результате подобного искаженного мышления ученики становятся напуганными и впадают в ступор уже в начале экзамена, даже на получив дополнительные вопросы. Анна Белявская психолог

Белявская добавила, что на самом деле педагоги хотят, чтобы все хорошо учились, поэтому постараются поставить хорошие оценки там, где смогут, — это в их интересах.

Если вы не уверены, наберитесь смелости и все равно напишите или расскажите хоть что-то. Даже если это всего лишь несколько предложений — это лучше, чем ничего.

«Знайте, что учителя всегда на вашей стороне. Они хотят, чтобы вы добились успеха, и всячески способствуют этому», — заверила эксперт.

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Как подготовиться к сессии максимально эффективно Избавьтесь от лишнего В среднем человеку нужно приблизительно 15 минут, чтобы сосредоточиться на задаче. Однако если постоянно отвлекаться на какие-то сторонние источники — телефон или телевизор, — то на концентрацию уйдет больше времени. Отложите второстепенные занятия, которые не относятся к подготовке, тогда ваш мозг сможет сфокусироваться, а вы получите нужный результат. Составьте план Наверняка преподаватель направил вам предварительный перечень вопросов заранее, а старшекурсники поделились готовыми ответами. Выделите на каждый день время, которое вы можете уделить изучению того или иного материала. Традиционно подготовку стоит начинать заранее.

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Будьте последовательны Если за день вы не довели ни одного запланированного дела до конца, то ваша продуктивность неуклонно стремится к нулю. Хотя может казаться, что усилий приложили много, по факту — вы получите минимальный результат от затраченной энергии. Именно поэтому стоит строго выполнять план. Делите подготовку на подзадачи Разбейте поставленные задачи на подпункты и отведите для каждого из них определенное время. Можно воспользоваться методом Помидорро итальянского студента Франческо Чирилло. Для полного погружения в работу отведите примерно по 25-30 минут. Затем сделайте пятиминутный перерыв и продолжите грызть гранит науки. Повторяйте эти временные значения в течение всей подготовки.

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Эффективно используйте время Учитывая, сколько студенты проводят в общественном транспорте, пока добираются до учебы, можно запросто потратить это время продуктивно. Многие слушают во время поездки записи лекций или пролистывают презентации по материалу предмета. Стройте свой день правильно Высыпайтесь. Из-за недосыпа падают концентрация и внимательность и ухудшается память. Постарайтесь вставать раньше: вероятность, что вы успеете сделать важные дела к сроку, будет расти. Включайте в график не только подготовку, но и приемы пищи, отдых и встречи с близкими. Старайтесь не нарушать расписания и пожить немного в рутине.

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Топ-7 правил запоминания сложной информации — Заинтересуйтесь тем, что учите. Порой все нутро отталкивает новые сведения, но, чтобы обхитрить мозг и заставить его запомнить информацию для сессии, нужно подружиться с тем, что вы учите. Попробуйте посмотреть на материал с другой стороны или поменять подачу, чтобы обучение стало увлекательным. — Стройте ассоциации. Помните ту самую крысу-биссектрису, которая бегает по углам и делит их пополам? Ассоциации при запоминании строят связь между новой информацией и старой. Чем лучше вы их сформируете, тем крепче она засядет у вас в голове. — Запоминайте по частям. Большое количество материала пугает: кажется, что это высокая гора, на которую никогда не забраться. Однако, чтобы запомнить что-то масштабное и сложное, нужно всего лишь разделить это на несколько составляющих. Так учить будет психологически проще.

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— Повторяйте запомнившееся. Память — динамический процесс. Со временем информация пропадает и теряется на фоне новых и более нужных знаний. Чтобы учебные материалы остались на «жестком диске», не забывайте повторять их. — Попытайтесь вникнуть в материал. Когда мы создаем в голове логические цепочки относительно новой информации, то проще понять то, что выучите. Благодаря этому информация дольше живет в подкорке.

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— Поставьте цель выучить и запомнить. Чтобы запомнить необходимую информацию к экзамену, важно, чтобы у человека были цель и желание помнить это. Четкий курс и направленность на результат скоординируют мозг. — Примените знания на практике. Если использовать полезную информацию в бытовой жизни, то мы запускаем сложный процесс чувственного опыта, ассоциативного мышления и логики. Так полученные знания останутся с нами надолго.

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