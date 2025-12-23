Невероятные приключения глупости: каким получилось новое убийство классики

Худшее кино 2025 года, отражение глупых трендов последних лет все-таки пробралось на экраны и получило название «Невероятные приключения Шурика». То, что очередная кинопародия омерзительна, сомнений нет и быть не может. Нет смысла разбирать, насколько это плохо и пошло — все зависит от размера плевка, который вы приготовили. О чем в принципе говорить можно? Правильнее понять: ради чего все это?

В самом начале нам сообщают несколько важных вещей. Во-первых, что этот фильм не снят при поддержке Фонда кино. Так, видимо, создатели пытаются оправдать себя: мол, мы не тратим государственные деньги. Заодно нам сказали: «Пусть скуфы не возмущаются, что мы испоганили классику». К сожалению, на этом все хорошее заканчивается. Появляется Тимур Батрутдинов, который вроде как играет Шурика, но отсылает не только к комедиям Гайдая, но и к фильму «Форрест Гамп». О, эта философия про коробку конфет! Тимур всегда был посредственным кавээнщиком, этаким сателлитом Гарика Харламова. Возникает вопрос: почему эту роль доверили именно ему? За какие заслуги? Похож? Или пристроили? Своей посредственностью он заряжает и в общем-то от природы яркую Марию Кравец. Впрочем, контрольный выстрел совершается уже в начале фильма — да, не в конце, — когда появляется Ольга Бузова.

Фото: Ольга Бузова на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» / РИА «Новости»

Но все это по-своему прекрасно: мы видим, как неправильно тащить в российское кино непрофессиональных актеров, а дилетантов: комедиантов, блогеров, телеведущих, певцов и так далее. В определенный момент поймал себя на мысли, что есть у меня проблемы с восприятием даже шикарной музыки. Той самой, что написана для фильмов Леонида Гайдая. Чувствуется, знаете ли, контраст с современной музыкой. А, ну да, я же скуф. Вообще этот адский тренд в российском кино, когда начинают петь в любой момент и при любых обстоятельствах (или читать рэп), уже не просто раздражает, а пугает.

Но в целом метод довольно прост. Запихнуть на экраны медийных персонажей: Павла Волю, Розу Сябитову, даже Доминика Джокера, а после плевать в классику. К комедиям Гайдая присовокупили и «Служебный роман», например. Удивительно, что на этот раз досталось и западным фильмам: кроме упомянутых, тут тебе и американские молодежные комедии, и «Субстанция», и «Крестный отец».

Просто мешаешь все в одно: бездарно воспроизводишь классические сцены, вставляешь буйные песни и приглашаешь всех и каждого на бал сатанинской глупости. Ради чего? Ответ дан уже в самом начале фильма. Желаем вам того-то, того-то и много денег. Вот ради последнего и делали — ведь не впервые. А нам, зрителям, что? Пара теток в зале вроде бы посмеивались. Да и я улыбнулся пару раз, хотя люблю кинопародии. Но в них надо либо доводить до предела, либо шутить филигранно. В этой поделке ничего такого нет.

Фото: Актер Тимур Батрутдинов на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» / РИА «Новости»

Создатели не пытались бить в больные места, не старались быть смелыми — просто переварили то, что уже было, топорно и аляповато, проскользнув по верхам. Ладно, заработали, но что скажут все эти смотрители от культуры? Я не к тому, чтобы запретить. Я лишь о том, чтобы в очередной раз не лицемерить, талдыча нечто о скрепах и традиционных ценностях. Ради чего? «Невероятные приключения Шурика» так же вредны, как любая запрещенная пропаганда. В чем-то это даже вреднее, потому что натурально вытягивает мозг. Заодно плюет даже в Гагарина. Начинаешь думать: а, может быть, это не только ради денег, но и сознательная дискредитация того, что нам дорого? Хотя умный человек увидит в таком подходе даже некоторую пользу.

Фото: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», 1965 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Ведь «Невероятные приключения Шурика» — иллюстрация того, во что превратилась наша культурка, да и жизнь в принципе. Все смешалось, перемешалось в бессмысленную кашу. Этот фильм — реквием по тем прекрасным комедиям, которые были когда-то. Умные поймут, но, боюсь, с такой дурью на экранах их, умных, останется еще меньше. Впрочем, может, в том и состоит план.