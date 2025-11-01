Сегодня 18:20 «Не страшиться трудно, хоть и бессмысленно»: Антихрист придет в 2040 году или он уже здесь? 0 0 0 Фото: Zhang Hongxiang/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

Крупнейшая река в Западной Азии Евфрат, протекающая по территории Турции, Сирии и Ирака, продолжает стремительно пересыхать. Многие видят в этом дурное предзнаменование, ведь, согласно Библии, как только Евфрат пересохнет, начнется большая война, после которой придет Антихрист. С другой стороны, есть те, кто говорит, что речь идет об экологической катастрофе, но никак не об Армагеддоне.

Почему пересыхает Евфрат? Евфрат называют одной из ключевых водных систем Западной Азии, вместе с рекой Тигр он образует плодородный бассейн, так называемую «колыбель цивилизации», где зародились первые человеческие общества.

Свои истоки Евфрат берет в горах Таурус в Турции, откуда течет на юг к Персидскому заливу, соединяясь с Тигром в районе города Эль-Курна. Обе реки играют огромную роль и для сельского хозяйства, и для торговли. Однако целый ряд факторов угрожает их экосистемам. Среди них эксперты называют изменение климата и сокращение осадков, конфликты и загрязнения. Постепенное снижение уровня воды способно привести к нехватке ресурсов для миллионов людей, зависящих от этих рек.

Фото: GTW/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Спутниковые снимки НАСА еще в 2013 году показали, что бассейны обеих рек за десятилетие потеряли 144 кубических километра пресной воды. И этот процесс продолжается… В открытых источниках можно встретить даже точную дату, когда и Тигр, и Евфрат могут пересохнуть из-за снижения уровня воды и засух. Это 2040 год. Рационального решения проблемы пока так и не нашли, хотя на воды Тигра и Евфрата полагаются жители сразу трех стран — Турции, Сирии и Ирака.

Конец света близко?

В Библии река Евфрат имеет особое значение. Считается, что ее высыхание — признак наступления конца света. Часто об уничтожении реки и последующей за ним последней войне человечества, в которой погибнет треть населения планеты, напоминает популярный священник Павел Островский.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

При этом в своих постах он прямо говорит, что хорошо понимает логику думающих людей, которые справедливо сомневаются в том, что все это возможно сегодня. Однако есть и одно большое но, которое нельзя не учитывать, когда берешься рассматривать пророчество Апокалипсиса о последней войне. «На эту войну мировых правителей собирают нечистые духи, которые с помощью неких знамений введут в заблуждение всех земных царей. То есть с точки зрения христианской логики и здравого смысла никто не захочет Армагеддона, но кто сказал, что именно с этой точки зрения кто-то будет смотреть?» — задался вопросом Островский.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Тут же священник процитировал Апокалипсис Иоанна Богослова, по которому вода в Евфрате пересыхает после того, как шестой ангел выливает на нее свой сосуд, открывая путь царям Востока.

И затрубил шестой ангел. Я услышал голос, исходивший от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Он говорил шестому ангелу с трубой: «Развяжи четырех ангелов, что связаны у великой реки Евфрат». И развязали четырех ангелов — их держали в готовности для этого самого часа, дня, месяца и года, чтобы они убили треть всех людей. Апокалипсис 9:13–21

Иоанн Богослов писал, как видел, что из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лжепророка выходят три нечистых духа, похожие на жаб: «Это бесовские духи, творящие знамения; они идут к царям всей вселенной, чтобы собрать их на войну в великий день Бога Вседержителя». «Также хочу отметить, что человечество, если смотреть на него пророческим взглядом Иоанна Богослова, перед войной будет находиться в четырех тяжких грехах: убийство, колдовство, разврат и воровство», — отметил Островский.

И, по словам автора Апокалипсиса, последняя страшная война не повлияет на моральный облик человечества, что в итоге и даст возможность воцариться Антихристу; а затем — конец временного мира и второе пришествие Христа. Павел Островский

«Что делать нам, русским людям, в этом мировом пожарище?» Не так давно вспоминал о пророчестве и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. «Антихрист выйдет из войн, хаоса, мятежей, волнений и смущений народов. Разве все это не уже сейчас? Что делать нам, русским людям, в этом мировом пожарище? Я не уверен, но мне кажется, что в нынешней войне на украинском фронте Господь открывает нам правду о нас самих», — предположил он. После преодоления этого конфликта и противостояния с Западом, продолжил Корчевников, россияне в итоге окажутся одним из самых подготовленных и сильных в своем трезвом знании себя народов мира.

Фото: РИА «Новости»

«Но так будет, если расслышим и развидим все, что нынешним испытанием Господь говорит нам. Расслышим и обратимся к Нему. <…> Может, оттого еще приметы исполнения библейских пророчеств становятся теперь все громче, что, разглядев их, можно еще успеть попробовать себя подготовить?» — поинтересовался ведущий.

Разве не в этом смысл пророчеств? Бог открывает лишь то, что может быть полезно, что может помочь обратиться к Нему. Борис Корчевников

Следом он признался, что лично у него сейчас все меньше сомнений в том, что прочитанное им когда-то об Антихристе выпадет на его поколение. «Не страшиться этого трудно, хоть и бессмысленно. Но все же самым страшным и невыносимым для человека, наверное, в последнем акте истории будут даже не катаклизмы, тоталитаризм и войны, а неверие», — заключил Корчевников.