Вся правда о шампанском. Почему его называют королем игристых вин?

Когда бокал наполняется искрящимся напитком, далеко не каждый задумывается, что именно скрывается за знакомым с детства словом «шампанское». Оказывается, этот термин не просто общее название для всех игристых вин, а юридически защищенное понятие с богатой историей и строгими правилами производства. Чем шампанское отличается от других вин, как его производят, что за напиток скрывается за названием «Советское шампанское», как выбрать игристое и с чем его подавать — выяснил 360.ru.