Вся правда о шампанском. Почему его называют королем игристых вин?
Сомелье Тузмухамедов объяснил разницу между шампанским и игристыми винами
Когда бокал наполняется искрящимся напитком, далеко не каждый задумывается, что именно скрывается за знакомым с детства словом «шампанское». Оказывается, этот термин не просто общее название для всех игристых вин, а юридически защищенное понятие с богатой историей и строгими правилами производства. Чем шампанское отличается от других вин, как его производят, что за напиток скрывается за названием «Советское шампанское», как выбрать игристое и с чем его подавать — выяснил 360.ru.
Что такое шампанское и чем оно отличается от игристых вин
Шампанское — винный напиток, который производят исключительно на 33 тысячах гектаров в провинции Шампань во Франции.
«Все остальное, что за пределами Шампани, именоваться шампанским не имеет права», — рассказал 360.ru директор Школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.
Игристые вина делают из другого винограда и не во французском регионе Шампань. В этом и есть разница.
Как делают шампанское
Производство шампанского состоит из следующих этапов:
- Винификация — производство базового вина из винограда Шампани;
- Первичная ферментация (брожение) в дубовых бочках или металлических чанах;
- Вторичное брожение вина в бутылке. Из-за этого шампанское обретает всеми любимые газы. Это французский шампанский метод, его называют методом Шампенуа;
«До тех пор, пока не было признания за Францией права на это наименование, многие страны производили вина и называли их шампанским», — отметил эксперт.
Интересно
- Чтобы у шампанского не было осадка, используют метод ремюаж: бутылку опускают горлышком вниз, вращая вокруг своей оси. Осадок перебирается ближе к пробке;
- Следующий этап — дегоргаж. Это заморозка бутылочного горлышка в растворе соли при температуре -18 градусов и откупоривание бутылки. В этот момент из шампанского выходит осадок;
- После в нее доливают дозажный ликер, чтобы компенсировать потери (не более 50 миллилитров) и закрывают пробкой.
От сладости ликера зависит степень сладости шампанского.
Какие виды шампанского существуют
Есть ряд сортов винограда, разрешенных для приготовления шампанского. В зависимости от этого бывают следующие напитки:
- Бланк де Бланк — белое шампанское, приготовленное из белого сорта винограда, например Шардоне;
- Бланк де Нуар — белое шампанское, сделанное из черных сортов — Пино Нуар или Пино Менье;
- Розе — розовое шампанское, полученное либо методом сэнье, то есть настаивания сока на кожице красного винограда, либо путем добавления красного вина в белое.
По содержанию сахара шампанское бывает:
- Brut Nature (или Zero Dosage) — самое сухое, практически без сахара (до трех граммов на литр);
- Extra Brut — очень сухое (от нуля до шести граммов на литр);
- Brut — самое распространенное, сухое (до 12 граммов на литр);
- Extra Dry — полусухое, но слаще, чем брют (12–17 граммов на литр);
- Sec — полусладкое (17–32 граммов на литр);
- Demi-Sec — сладкое (32–50 граммов на литр);
- Doux — десертное и самое сладкое (более 50 граммов на литр).
По качеству и выдержке:
- Невинтажное — купаж вин разных урожаев;
- Винтажное, или миллезимное, — шампанское из винограда одного урожая;
- Престижное кюве — шампанское долгой выдержки из лучших виноградников.
Виды игристых вин
Помимо шампанского, которое можно назвать игристым вином, существуют следующие его виды:
- Креман — французское игристое вино, которое произвели за пределами региона Шампань, например, Креман д’Эльзас, Креман де Луар;
- Кава — испанское игристое, произведенное из сортов местного винограда;
- Просекко — итальянское игристое, сделанное методом Шарма. Отличается свежим и фруктовым вкусом;
- Франчакорта — итальянское игристое из региона Ломбардия. Делается по традиционному методу, поэтому напоминает шампанское;
- Асти — сладкое белое итальянское игристое вино, произведенное в регионе Пьемонт из винограда сорта Москато Бьянко.
Что такое «Советское шампанское»
Для русского человека особняком стоит легендарное «Советское шампанское». Это вид игристого вина, которое, как нетрудно догадаться, начали производить в СССР.
Технологию изготовления отечественного игристого придумал профессор Антон Фролов-Багреев.
Интересно
Профессор усовершенствовал аппарат акратофор, который позволял проводить вторичное брожение всего за несколько недель.
После этапа ферментации шампанское подвергалось выдержке при низких температурах и разливалось по бутылкам через фильтры.
Как выбрать шампанское
При выборе алкогольного напитка следует обратить внимание на этикетку. На ней должны быть указаны производитель, состав без красителей, ароматизаторов и добавок, содержание спирта и сахара.
Интересно
Необходимо выбирать темные бутылки — такое стекло защищает вино от воздействия солнечных лучей.
Предпочтительнее натуральная корковая пробка — она лучше сохраняет вкус. Должна быть плотно закрыта, а на фольге на горлышке отмечен логотип производителя.
С чем подают шампанское
Если игристое сладкое, его подают к десертам. Классическое шампанское пьют с устрицами и черной икрой, рассказал сомелье.
К сухому шампанскому подойдут морепродукты, рыба, сыры, фрукты и легкие овощные салаты.
К полусладкому и сладкому шампанскому подают не только десерты, но и мясо, фуа-гра, рыбу, соленые закуски.
Винтажное шампанское подойдет к птице, кролику, ризотто и ягодным десертам.
Шампанское не сочетается с шоколадом, чесноком, острыми и приторно-сладкими восточными сладостями.