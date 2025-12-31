Вся правда о шампанском. Почему его называют королем игристых вин?

Сомелье Тузмухамедов объяснил разницу между шампанским и игристыми винами

Когда бокал наполняется искрящимся напитком, далеко не каждый задумывается, что именно скрывается за знакомым с детства словом «шампанское». Оказывается, этот термин не просто общее название для всех игристых вин, а юридически защищенное понятие с богатой историей и строгими правилами производства. Чем шампанское отличается от других вин, как его производят, что за напиток скрывается за названием «Советское шампанское», как выбрать игристое и с чем его подавать — выяснил 360.ru.

Что такое шампанское и чем оно отличается от игристых вин

Шампанское — винный напиток, который производят исключительно на 33 тысячах гектаров в провинции Шампань во Франции.

«Все остальное, что за пределами Шампани, именоваться шампанским не имеет права», — рассказал 360.ru директор Школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.

Игристые вина делают из другого винограда и не во французском регионе Шампань. В этом и есть разница.

Как делают шампанское

Производство шампанского состоит из следующих этапов:

«До тех пор, пока не было признания за Францией права на это наименование, многие страны производили вина и называли их шампанским», — отметил эксперт.

Интересно

В современном мире брожение всех игристых вин проводят по методу Шарма, то есть в цистернах. В таком случае разлив по бутылкам происходит под большим давлением. Этот метод используют при производстве просекко и асти.

От сладости ликера зависит степень сладости шампанского.

Какие виды шампанского существуют

Есть ряд сортов винограда, разрешенных для приготовления шампанского. В зависимости от этого бывают следующие напитки:

По содержанию сахара шампанское бывает:

По качеству и выдержке:

Виды игристых вин

Помимо шампанского, которое можно назвать игристым вином, существуют следующие его виды:

Что такое «Советское шампанское»

Для русского человека особняком стоит легендарное «Советское шампанское». Это вид игристого вина, которое, как нетрудно догадаться, начали производить в СССР.

Технологию изготовления отечественного игристого придумал профессор Антон Фролов-Багреев.

Интересно

В 2026-м отечественному игристому исполнится 98 лет. В 1928 году марку «Советское шампанское» выпускал завод «Абрау-Дюрсо».

Профессор усовершенствовал аппарат акратофор, который позволял проводить вторичное брожение всего за несколько недель.

После этапа ферментации шампанское подвергалось выдержке при низких температурах и разливалось по бутылкам через фильтры.

Новогодняя магия: как делают «Московское шампанское»
Фото: Новогодняя магия: как делают «Московское шампанское»/Медиасток.рф

Как выбрать шампанское

При выборе алкогольного напитка следует обратить внимание на этикетку. На ней должны быть указаны производитель, состав без красителей, ароматизаторов и добавок, содержание спирта и сахара.

Интересно

На этикетке настоящего французского шампанского должны быть написаны Champagne и регистрационный номер изготовителя.

Необходимо выбирать темные бутылки — такое стекло защищает вино от воздействия солнечных лучей.

Предпочтительнее натуральная корковая пробка — она лучше сохраняет вкус. Должна быть плотно закрыта, а на фольге на горлышке отмечен логотип производителя.

С чем подают шампанское

Если игристое сладкое, его подают к десертам. Классическое шампанское пьют с устрицами и черной икрой, рассказал сомелье.

К сухому шампанскому подойдут морепродукты, рыба, сыры, фрукты и легкие овощные салаты.

К полусладкому и сладкому шампанскому подают не только десерты, но и мясо, фуа-гра, рыбу, соленые закуски.

Винтажное шампанское подойдет к птице, кролику, ризотто и ягодным десертам.

Шампанское не сочетается с шоколадом, чесноком, острыми и приторно-сладкими восточными сладостями.

