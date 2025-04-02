Нарком, который выжил. Почему гибель единственного неказненного главы НКВД осталась загадкой
Народный комиссариат внутренних дел наводил ужас на многих советских граждан, особенно во времена массовых репрессий. За всю историю комиссариата им руководили четыре человека. И лишь один глава НКВД не попал под расстрел, но его смерть так и осталась загадкой.
Четверо из НКВД
Первым НКВД возглавил Генрих Ягода, современники считали его «коммерсантом». При нем активно использовали труд заключенных на благо государства. Несмотря на заслуги, Ягоду арестовали, обвинили в предательстве и расстреляли.
На смену пришел Николай Ежов — педантичный и исполнительный. Его постигла та же участь, что и предшественника — обвинение в измене, арест и расстрел.
Третьим наркомом стал Лаврентий Берия. Его арестовали летом 1953 года, не исключено, что расстреляли главу НКВД еще до вынесения приговора.
Остался один — и он выжил. Речь идет о Сергее Круглове.
Загадочная смерть последнего наркома
Круглов занял высший пост в НКВД, когда Берии поручили заниматься ядерным проектом. Последнего освободили от некоторых обязанностей. Круглов руководил, но важнейшие решения продолжал принимать Берия.
После его ареста Круглову поручили вести расследование. Тот не хотел этим заниматься. Постепенно четвертого главу НКВД стали травить, и его тоже расстреляли бы, но кое-что помешало. Нарком не давал поводов для применения серьезного наказания, он был верен Иосифу Сталину и Берии.
К тому же изменились времена. Круглова отправили в отставку. Постепенно его лишили всех привилегий: генеральской пенсии, государственной дачи и роскошной квартиры. Он стал обычным московским пенсионером и последние дни провел на летней даче.
Однажды супруга Круглова уехала в столицу без него. Сам экс-нарком планировал переночевать на даче и отправиться в Москву. Но до столицы так и не добрался. Жена ждала мужа, но в итоге пошла в органы. Оказалось, что Круглов получил травму из-за поезда. В итоге бывший глава НКВД скончался.
С одной стороны — ничего необычного. Позже выяснилось несколько странных деталей: перед уходом Круглов не закрыл дачу. Случайно попасть под поезд человек с таким жизненным опытом не мог. Но делу хода не дали: со стариком произошел несчастный случай.