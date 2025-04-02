Нарком, который выжил. Почему гибель единственного неказненного главы НКВД осталась загадкой

Народный комиссариат внутренних дел наводил ужас на многих советских граждан, особенно во времена массовых репрессий. За всю историю комиссариата им руководили четыре человека. И лишь один глава НКВД не попал под расстрел, но его смерть так и осталась загадкой.

Четверо из НКВД

Первым НКВД возглавил Генрих Ягода, современники считали его «коммерсантом». При нем активно использовали труд заключенных на благо государства. Несмотря на заслуги, Ягоду арестовали, обвинили в предательстве и расстреляли.

На смену пришел Николай Ежов — педантичный и исполнительный. Его постигла та же участь, что и предшественника — обвинение в измене, арест и расстрел.

Третьим наркомом стал Лаврентий Берия. Его арестовали летом 1953 года, не исключено, что расстреляли главу НКВД еще до вынесения приговора.

Остался один — и он выжил. Речь идет о Сергее Круглове.